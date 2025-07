Laila Jiménez, la expresentadora de 'Informativos Telecinco' que recientemente se ha incorporado al equipo de 'Todo es mentira' con Risto Mejide ocupando el puesto de Marta Flich tras su marcha, ha hecho un alto en el programa de este lunes, 14 de julio, para exponer su caso personal y remover conciencias.

A raíz de lo que está sucediendo en Torre-Pacheco (Murcia), un polvorín con graves disturbios provocados por grupos ultras "a la caza del inmigrante" y alimentados por bulos en redes sociales y discursos radicalizados por parte de VOX; se ha abierto un debate en el que se ha desmontado el relato de que los inmigrantes delinquen más por la nacionalidad.

Así, 'Todo es mentira' ha puesto el acento en la edad y en el estatus económico principalmente a la hora de cometerse delitos, con independencia de la procedencia. Al hilo, se ha planteado cómo muchas veces se trata de atribuir la delincuencia a personas inmigrantes sin detenerse a contrastar la situación de la persona o su verdadero origen. O cómo también se demoniza un nombre por el simple hecho de no ser español para emplear discursos racistas y xenófobos.

Y aquí es donde ha querido tener voz Laila Jiménez, cuyo debut en 'Todo es mentira' está siendo impecable, adaptándose fácilmente al tono del formato e imprimiendo su personalidad como así ha demostrado en sus primeros días. "Nuestra compañera Laila me ha dicho en la pausa publicitaria que quería hacer un comentario al respecto de todo esto", ha introducido Risto Mejide antes de darle su espacio.

"Sí, porque tú antes estabas defendiendo lo de que, cuando a alguien no le gustan tus datos, los datos que considera que tiene, ya no se preocupa en ir más allá o investigarlos. Pero es que a veces nos reducimos mucho más", ha empezado lamentando la comunicadora catalana antes de poner encima de la mesa su caso personal.

Laila Jiménez: "La de veces que yo tengo que recibir lo de 'vete a tu país'"

Laila Jiménez y Risto Mejide en 'Todo es mentira'

"Yo me llamo Laila. El nombre es árabe, pero yo no soy árabe, nadie en mi familia lo es. Simplemente, le gustó a mi madre y, como me parió ella, pues me lo puso. Sin embargo, la de veces que yo tengo que recibir lo de 'vete a tu país'", ha denunciado alto y claro en el programa de Mediaset. "Que yo a mi país puedo ir en metro, son tres paradas", ha ironizado.

"Esto es plenamente ignorancia y es no contrastar de dónde es esta chica para seguir con la misma línea de insultos. Y todo es porque no queremos ir más allá. Y ya no es atacar la identidad, va mucho más allá. Nos basamos en un nombre para atacar y se acabó la cosa", ha añadido con pesadumbre Laila Jiménez, removiendo conciencias desde el plató de 'Todo es mentira'.

"Y utilizar la procedencia como insulto me parece de un problema del que insulta", ha apostillado Risto Mejide tras escuchar el fuerte testimonio de su compañera de presentación. "No se puede luchar contra algo que parece tan evidente. Además, no me parece justo que mi respuesta tenga que ser 'no soy marroquí' porque esa no es la defensa. Y, claro, es muy difícil romper eso", ha continuado lamentando Laila Jiménez.

Tras exponer su situación, Luis Fabra, humorista y colaborador de 'Todo es mentira', le ha pedido que relativice porque va a ser diana de muchos ataques ahora que está en el programa de Cuatro: "Que te tranquilices porque ahora que estás aquí te van a insultar, pero por muchas más cosas". "Y todos los días y cada vez más", ha rematado Risto antes de cambiar de asunto.