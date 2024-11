Ana Rosa se reúne con los creadores de 'Sálvame' para expresar su malestar por lo que le ha hecho Mediaset

Pese a que ha pasado ya un año y medio desde que Mediaset canceló 'Sálvame', el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez sigue estando muy presente y más a raíz del estreno de 'Ni que fuéramos'. Mucho se ha hablado desde entonces sobre los motivos que llevaron al grupo a cancelar el formato y a vetar a todos sus rostros para apostar por Ana Rosa Quintana. Ahora, Óscar Cornejo, uno de los creadores del programa y productor de Fabricantes Studio ha revelado algo insólito.

El pasado mes de septiembre, Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez se reencontraron en el plató de 'TardeAR' y enfrentaron sus posturas sobre lo que pasó tras la cancelación de 'Sálvame' y el estreno del magacín que emite actualmente Telecinco y que presenta y produce la propia Ana Rosa a través de Unicorn Content.

Ya entonces, Ana Rosa le dejó muy claro a Jorge Javier Vázquez que no fue ella quién pidió saltar a la tarde de Telecinco. Y en esa misma línea se dirigió recientemente la presentadora a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los creadores de 'Sálvame'.

La conversación de Ana Rosa y los creadores de 'Sálvame'

Así, tal y como relata Óscar Cornejo en el Diari de Tarragona, ambos comieron recientemente con Ana Rosa Quintana y ella no dudó en quejarse y presentarse como una víctima de toda la situación. "Ella se nos quejaba rollo «mira lo que me han hecho», cuando nosotros ya estábamos en la calle. Comimos juntos hace un mes. Yo le daba patadas a Adrián bajo la mesa para decirle: "Qué fuerte ¡Tenemos tanto por aprender! Esta señora es una maestra. O sea, nos ha echado y casi nos llora", comenta el productor de Fabricantes Studio.

"'Mira lo que me han hecho'. Lo que le han hecho es que ella no quería ir a la tarde. Bueno, a lo mejor es cierto. Imagínate que es cierto. Es que no lo sé... Pero la escuchas y es una víctima. Pero una víctima que se olvida que ella está ahí facturando y nosotros aquí en la puta calle. Esto es el mundo al revés. Yo creo que ella es una grandísima profesional, es una comunicadora excelente. Es que prefiero decir solo que lo hace muy bien porque, si no, cualquier cosa me va a traer problemas aún hoy, imaginaos", sentencia Óscar Cornejo.

Más allá de esta comida con Ana Rosa, Óscar Cornejo habla en profundidad sobre lo que pasó con Mediaset y el final de 'Sálvame'. "La lectura es muy simple: después de muchísimos años, una empresa decide relevar a su máximo responsable, a su CEO. El nuevo quiere tener un equipo de confianza. Dos italianos, uno que se va y otro que vuelve. Esta lectura te destroza todo tipo de conspiración política, de conspiración económica y de rabieta de cualquiera. Punto. La normalidad de una empresa. Y hay que respetarla. Yo la respeto. Lo único, y esto lo hemos dicho públicamente, lo único que no nos pareció bien fue cómo lo gestionaron, cómo ejecutaron el relevo. Es lo único. Lo demás... Bueno, lo demás es interesante. Lo demás te da lecturas. A ver, lo demás es una pasada. Pero no es una auténtica pasada, es una salvajada. Es una salvajada. Y te voy a decir algo: estoy convencido de que hubo un antes y un después", recalca el directivo.

El determinante para el fin de 'Sálvame': la docuserie de Rocío Carrasco

Tras ello, Óscar Cornejo es claro al situar el antes y el después del final de 'Sálvame' en la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la docuserie de Rocío Carrasco que fue todo un éxito de audiencias y se convirtió en un tema social. "Fue determinante para que empezaran a suceder cosas o para que se empezaran a mover cosas. Quizás en ese momento nadie, ni los que empezaron a mover cosas, sabían en qué acabaría ese movimiento. Pero estoy convencido de que fue determinante", asevera.

"Y te digo otra cosa: yo lo volvería a hacer. Aun sabiendo los resultados. Cuando digo que la docuserie lo cambia todo es que da una patada en la mesa, una bofetada en la cara del poder. Evidentemente, debía tener consecuencias. La primera, nosotros mismos, porque fue un ejercicio brutal de autocrítica al tipo de información que se daba en muchos de los programas que habíamos hecho. Porque durante 20 años se contó una historia desde una única versión y dándola por válida solo porque la otra parte no abría el pico. Ha sido uno de los momentos de televisión más brutales de los últimos veinte años o de la última década. Yo no recuerdo nada comparable. Ni en audiencia ni en impacto social", concluye.