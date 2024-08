Jorge Javier culpa a Ana Rosa en directo del fin de ‘Sálvame’: «Te cargaste mi programa»

Jorge Javier Vázquez no se ha cortado nada en su reencuentro con Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’. Después de una primera lluvia de zascas entre los dos en su conexión en el arranque, el presentador de ‘El diario de Jorge’ no se ha contenido contra la que fue su jefa por haber ocupado el hueco que tenía ‘Sálvame’ y no ha dudado incluso en hablar de que Borja Prado, el que fuera presidente de Mediaset, le quería despedir.

Jorge Javier le reconocía que no entendía porque había tanto morbo con su reencuentro con Ana Rosa. «Claro era por lo del verano pasado», aseveraba el catalán. «¿Qué pasó el verano pasado?», le preguntaba Quintana y entonces Jorge Javier no dudaba en hacer el gesto de que le cortaban el cuello. «Que te cargaste mi programa», le decía el presentador sin ningún pudor.

Y Ana Rosa Quintana le contestaba rápidamente diciendo que «no». «Yo te llegué a odiar el verano pasado», le reconocía Jorge Javier Vázquez. «Y por más cosas», apostillaba Ana Rosa. «Lo que tú decías de que no podías venir a este plató porque estaba manchado se sangre…», le recriminaba ella. «Era una gracia que veníamos con ‘Cuentos chinos'», se justificaba él.

Pedro Sánchez, ocupación, el cierre de Sálvame, su relación con Borja Prado… @jjaviervazquez no se ha dejado una en el tintero con Ana Rosa Quintana en #TardeAR. Y con su particular ironía.



Jorge Javier tendrá muchas cosas, pero es un genio de la televisión. Un resumen👇🏼 pic.twitter.com/b1LbGJ2F6Y — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) August 26, 2024

Después, ‘TardeAR’ recordaba lo que dijo Jorge Javier en ‘Cuentos chinos’ cuando Anabel Alonso le preguntó si iría a ver a Ana Rosa a su plató. «Yo hubiera ido a ‘Cuentos chinos'», aseveraba Ana Rosa. «Pero no te dio tiempo», destacaba Jorge entre risas diciendo que a él no le importaba hablar del fracaso de su programa.

«Te tengo que decir que yo he venido en cuanto me has llamado pero nosotros en 14 años que te estuvimos llamando para el ‘Deluxe’ y no te salio del papo venir al programa», le recriminaba entonces Jorge Javier a lo que Ana Rosa contestaba que tenía razón. «Es que eres la estrella de la cadena y muchas veces, casi todas, no teníamos a quien llevar y nos hubieras salvado una noche», añadía Jorge de forma irónica.

«Tú dices que os quité este espacio«, trataba de decir Ana Rosa. «Bueno eso es lo que se dice», respondía Jorge. «Pero tú eres un buen periodista y no deberías fiarte de lo que dicen sino llamar por teléfono y preguntar. ¿Tú crees que yo tenía algún tipo de necesidad de venir a la tarde?«, le espetaba Ana Rosa. «Te digo una cosa, aquí se produjo un cambio y esta señora se quedó con toda la parrilla. Eso es sospechoso…«, destacaba Jorge hablando sin pudor de como Unicorn Content, la productora de Quintana se quedó con casi toda la parrilla de Telecinco.

Y Ana Rosa Quintana trató de defenderse con poco éxito. «Como productora te voy a hablar», advertía. «Como productora estás facturando…», le soltaba Jorge. «Si yo hubiera querido hacer algún espacio de los que tú hacías habría elegido el ‘Deluxe'», confesaba Ana Rosa. «¿Los viernes por la noche tú con lo que te gusta salir?», le contestaba Jorge Javier. «Hubiera arrasado», sentenciaba Ana Rosa.

Después, Jorge Javier era rotundo con Ana Rosa. «Tú aquí regentas un salón de té, yo presentaba un programa que era un after en hora punta. Yo vengo con tus colaboradores y salgo monísima con la luz que tienes para ti sola, que yo no la tengo por cierto. Yo he pasado 15 años inigualables, históricos, porque es historia de la televisión y he trabajado con gente que eran auténticos número uno en lo suyo», recalcaba el catalán. «Pero yo jamás he dicho lo contrario, ¿me has escuchado criticar ‘Sálvame’?«, le preguntaba Quintana. «Sí, bueno eras más sibilina, lo hacían los otros», contestaba él.

Jorge Javier “Aquí se produjo un cambio y esta señora se quedó con toda la parrilla”



“Esto es sospechoso”#TardeAR26AG #TardeAR #tardear26a pic.twitter.com/JepBSSZQBU — Barbie B (@Darkname300) August 26, 2024

«No es verdad, jamás, nunca. Puedo estar en desacuerdo con algunas cosas que hacíais, sobre todo en la última etapa«, le contradecía Ana Rosa aludiendo a la polémica que se generó por la docuserie de Rocío Carrasco. «Las estrellas no os mancháis, dejais a los otros que asesinen«, apostillaba rotundo Jorge Javier. «Yo jamás he criticado a un compañero ni de aquí, ni de otra cadena», se justificaba Ana Rosa. «Y sabes que yo siempre he tenido muy buena relación con los productores de ‘Sálvame’ y la sigo teniendo. Está bien crear enfrentamientos donde no los ha habido, ha habido discrepancias», sentenciaba Ana Rosa.