Ana Rosa provoca a Jorge Javier en ‘TardeAR’ y se la devuelve dejándola balbuceando

La gran baza de Ana Rosa Quintana en el regreso a ‘TardeAR’ ha sido su reencuentro con Jorge Javier Vázquez. Los dos presentadores se reencontraban en el que fue el plató de ‘Sálvame’ poco más de un año después de la cancelación del programa.

Tras concluir ‘El diario de Jorge’, Ana Rosa Quintana conectaba en directo con Jorge Javier Vázquez y la lluvia de pullas entre los dos no ha parado. «¿Pero qué haces aquí tan temprano un 26 de agosto?», le preguntaba el catalán siguiendo así con las alusiones a cómo la presentadora ha tenido que adelantar su regreso por el nuevo horario de ‘Y ahora Sonsoles’ con Sonsoles Ónega. Algo que también se ha colado en el espacio de Antena 3 por boca de Miguel Lago.

«Me voy a poner de pie para hablar contigo», advertía Ana Rosa. «Y tú te vas a poner de rodillas», le soltaba entre risas Quintana a su compañero. «Escucha una cosa esta tarde voy a ir allí a que me entrevistes y en las entrevistas hay peligros. Tú si preguntas yo voy a contestar», le avanzaba Jorge Javier. «¿Alguna vez has visto que no conteste?», le replicaba Quintana. «Bueno, alguna vez te he visto que no has preguntado», añadía Jorge Javier.

Justo después, Ana Rosa Quintana no dudaba en lanzar una primera pulla al final de ‘Sálvame’. ¿Cómo te vas a atrever a venir aquí, a este plató que es el cuerpo del delito?», le preguntaba la madrileña. «A ese plató que hace un año estaba manchado de sangre», apostillaba Jorge Javier ironizando con que ‘TardeAR’ haya usurpado el horario y el plató que tenía el espacio de La fábrica de la tele. «Alguna vez tendré que volver», aseveraba él.

«Yo que he seguido tu programa durante todo este año te voy a hacer tres peticiones e incluso una propuesta», le advertía Jorge Javier. Pero lejos de quedarse ahí, Ana Rosa Quintana insistía con su ataque velado a ‘Sálvame’. «Yo te he seguido todo el verano y te he visto empático, divertido, entrañable, gracioso y no de mala leche como estabas antes», sentenciaba ella.

«Sabía que me lo ibas a decir y te digo, cariño así has estado tú el último año», le contestaba Jorge Javier Vázquez después de que Ana Rosa asegurara que ve al catalán mejor ahora que no está junto a La fábrica de la tele y los colaboradores de ‘Sálvame’. «Pero yo vengo del futuro a enseñarte no te preocupes», concluía Jorge a modo de dardo.