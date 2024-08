El palo de Miguel Lago a Ana Rosa al referirse en estos términos: «Esto es un mal precedente»

‘Y ahora Sonsoles’ ha arrancado este lunes 26 de agosto su tercera temporada en las tardes de Antena 3. Y lo ha hecho a las 17.00 horas tras ganar una hora después del final de ‘Pecado Original’. Precisamente, el hecho de que la temporada arranque antes ha servido para que Miguel Lago lanzara una indirecta a Ana Rosa Quintana y a su propia «jefa», Sonsoles Ónega.

«Son las 17:00 horas, arrancamos temporada con una nueva hora de directo que nos han regalado, así que no voy a perder ni un minuto en arrancar», destacaba Sonsoles Ónega tras empezar bailando «Dancing queen» y antes de destacar que tenían nueva mesa.

«Esto es un boicot, es un horror porque no se me ven las piernas», se quejaba Valeria Vegas sobre la nueva mesa. Pero era Miguel Lago el que no se cortaba nada al lanzar una pullita tanto a Sonsoles Ónega como a Ana Rosa Quintana por adelantar sus regresos sin haber acabado el mes de agosto.

Así, Miguel Lago volvía a demostrar no tener pelos en la lengua al mencionar a la competencia. «¿Sabes el horror aquí de la gente llegando diciendo qué tal el verano? Digo, es que estamos en verano, es que alguien tiene que ponerle el cascabel al gato», aseveraba.

«26 de agosto aquí, porque Ana Rosa y Sonsoles son gente que no quiere estar en casa, se vienen aquí y ahora tenemos esta pelea y esto es un mal precedente», soltaba Lago. «No a la tele en agosto», sentenciaba el humorista. «Aquí no hay ninguna pelea», le contestaba Sonsoles Ónega.

Y es que se ha hablado mucho de cómo Ana Rosa Quintana ha adelantado su vuelta a ‘TardeAR’ con la excusa de la sentencia de Daniel Sancho por el hecho de que Antena 3 ha decidido adelantar el horario de ‘Y ahora Sonsoles’ tras ocupar el hueco que deja ‘Pecado Original’ en la parrilla de Antena 3.