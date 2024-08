Ana Rosa Quintana, sobre ‘TardeAR’: «Tenemos un programa más moderno que el de Sonsoles»

Ana Rosa Quintana vuelve este lunes 26 de agosto a las 17:30 horas a los mandos de ‘TardeAR’, que arrancará su segundo curso en las tardes de Telecinco. Un retorno que se precipita debido a la resolución del caso Daniel Sancho esta semana y el también regreso de Sonsoles Ónega a ‘Y ahora Sonsoles’, que adelantará su inicio en Antena 3 a las 17:00 horas.

En el estreno Ana Rosa Quintana recibirá como invitado a Jorge Javier Vázquez, cuya entrevista supondrá el reencuentro de ambos comunicadores por primera vez en las tardes de Telecinco desde el cierre de ‘Sálvame’. Así, el presentador de ‘El diario de Jorge’ volverá a pisar el que fue su plató durante 14 años.

En su segunda temporada ‘TardeAR’ reforzará su larga lista de más de 60 colaboradores, contratando a cinco nuevos rostros que fichan por las diferentes secciones del espacio que presenta Ana Rosa Quintana de lunes a jueves y Frank Blanco los viernes.

Ana Rosa Quintana atiende a la petición de El Televisero para ser entrevistada justo antes de despedirse de sus vacaciones. La veterana presentadora valora como ha sido su primer año al frente de ‘TardeAR’, si se han cumplido sus expectativas de audiencia. También sopesa no haber jugado en igualdad de condiciones con su gran rival, Sonsoles Ónega, al llevar todo este tiempo blindada sin publicidad, cómo le puede afectar la debilidad de ‘El Diario de Jorge’ como telonero y si pensó realmente en abandonar las tardes tal y como se especuló.

Has tenido que adelantar tus vacaciones este año.

Hombre, pues como todo el mundo. El jueves se hace pública la sentencia de Daniel Sancho y llevamos meses hablando del tema. Estaba anunciado el 29. Lo que pasa es que siempre hemos pensado que había que estar. Es absurdo que después de estar todo un año hablando de un tema y cuando se va a saber qué pasa, no estar.

¿Qué objetivo de audiencia te marcas esta temporada en ‘TardeAR’?

Uf, yo ya no me atrevo a decirlo, porque esto siempre lo carga el diablo. No, hombre, a mí, como a todos los que hacemos programas, pues me gustaría poder ganar. Lo que pasa es que lo tengo muy complicado. No sé si Antena 3 va a poner publicidad o no va a poner publicidad. Ahí va a estar la clave, porque claro, es complicado competir con un programa que no tiene publicidad; con dos cadenas que no tienen publicidad, porque La 1 no la tiene nunca, y nosotros ponemos más de 30 minutos, y hay cortes de publicidad de 15-18 minutos.

¿Te sientes satisfecha con los datos del primer año?

Hombre, me hubiera gustado más. Pero estoy contenta, llegamos como paracaidistas, con un equipo totalmente nuevo, con cosas nuevas, con colaboradores nuevos, porque no quisimos desmontar mi equipo de la mañana. La mañana tenía que seguir y con una redacción nueva y muy joven. Hacer ese engranaje ha sido un trabajazo, porque viene gente muy inexperta. Sobre todo, para Xelo Montesinos y para Juan Serrano y Pilar.

‘Y ahora Sonsoles’ amplía su horario desde el lunes y puede que esta temporada la competencia sea más de igual a igual y que por fin lleve publicidad. ¿Cómo llevas tú durar media hora menos?

Un poco, porque yo ahora empiezo a las cinco y media. Esto es un lío. La verdad es que me hubiera gustado empezar a las cinco. Bueno, no por empezar a las cinco, sino por competir directamente. Pero también me interesa y me gusta mucho que esté Jorge Javier delante.

¿Te ha sorprendido este movimiento de Atresmedia?

No, porque se ha acabado el culebrón. Bueno, a ver, nosotros hacemos los programas, pero no programamos nosotras. Entonces, las cadenas tienen su estrategia. Lo habrán estudiado y habrán visto que era beneficioso. También es verdad que ‘Pecado original’ se acababa y no se han planteado por otro culebrón, no lo sé.

Igual el experimento les sale mal…

Te puedo decir que cuando una cadena hace un movimiento de estos, también como ha hecho Telecinco con el programa de Jorge Javier hasta las cinco y media, y nosotros de cinco y media a ocho, supongo que detrás hay unos señores que hacen unos estudios de audiencia, de marketing y tal que entienden que es lo mejor.

¿Qué te diferencia de tu gran rival?

Yo creo que son programas distintos. Lo que pasa es que ambos son magacines de actualidad, al igual que el de La Sexta, y tratamos lo que ocurre cada día. Nosotros yo creo que tenemos un programa más moderno, con nuevas tecnologías, con la mesa VIP que me parece que ha sido un descubrimiento estupendo nuestro. Esa mezcla de personas de distintos ámbitos, de distintas edades, hablando de los temas que se hablan. Yo creo que ha sido una novedad que vamos a seguir con ella porque a mí me ha gustado muchísimo. Luego, la fila cero, que es otra innovación. Y pese a que los temas son los que son, los tratamos de distinta manera.

Vista la subida de ‘TardeAR’ con la polémica de Carmen Borrego que llegó a máximos y el dato de la semana pasada con la polémica de Maite Galdeano y Sofía, que anotó su récord desde mayo, ¿se va a priorizar más el corazón y este tipo de contenidos en la nueva temporada?

No, no es lo que más funciona. Funciona la actualidad. Si hay un tema de suceso o actualidad importante es lo que más funciona. Yo creo que al final las escaletas están para romperlas cada día, y cada día valorar que con los temas de actualidad hay secciones que se alargan o van a menos, y un tema está funcionando hasta que deja de funcionar. Lo que pasa es que si hay un tema candente pues ese es el tema que quiere escuchar la gente.

Pero es verdad que en Telecinco el público tenía un hábito por las tardes de ver ese tipo de contenidos.

A ver, antes había un programa de corazón y ahora hay un programa de testimonios. Es que ha cambiado, entonces vamos a ver ahora la tarde como se estructura. Hay que ir viéndolo día a día.

¿Qué más novedades tendremos y fichajes que nos puedas adelantar para esta nueva temporada?

Nosotros hemos hecho un año que ha sido una toma de tierra y vamos a continuar más o menos en la misma línea. Hemos apostado y, de hecho, creo que no hay que ponerse nervioso en televisión, donde se tarda mucho tiempo en crear hábito. Y esto no se hace de un día para otro. Estamos contentas con nuestro producto, estamos contentas con nuestro programa y vamos a seguir apostando por el programa y claro que haremos incorporaciones, pero poco a poco, como siempre.

‘El Diario de Jorge’ no ha empezado con buen pie. ¿Crees que puede perjudicarte como telonero esta temporada?

‘El diario de Jorge’ ha empezado con las Olimpiadas y en pleno verano, es muy complicado. Vamos a dejarle respirar. El público de Telecinco estaba acostumbrado a otra temática. A los programas hay que dejarles un tiempo para que vayan creando su audiencia y esto se hace poco a poco. Los jefes dirán lo que quieran, pero yo creo que a los programas hay que dejarlos un poco respirar. Y hemos empezado con unos JJOO. No ha empezado con buen pie, él ni ningún otro programa, porque las Olimpiadas se lo han llevado absolutamente todo. Nos ha pasado a nosotros con ‘TardeAR’, pero es verdad que ya es un programa que tiene su público.

¿Has podido ver su programa y cómo lo valoras tú?

A ver, es un programa de testimonios. No ha habido testimonios a esta hora desde hace muchísimos años. Y pasa lo mismo. Hay un equipo nuevo, que tendrá que ir encontrando su camino. Yo la verdad es que no lo he visto todos los días, lo he visto un par de días, porque a esa hora estoy durmiendo la siesta (risas), como comprenderás estoy de vacaciones. Pero siempre creo que hay que ver los programas nuevos. Vamos a dejarlo que respire. Y Jorge está magnífico, tengo que decirte, que es el Jorge que yo recuerdo. Ese Jorge rápido, divertido, empático. Jorge es lo más importante de este programa y ahora hay que volver a encontrar el camino de los testimonios. Yo me acuerdo que en ‘Sabor a ti’ hicimos temporadas y temporadas de testimonios y es muy complicado. Y más ahora. Antes hacíamos testimonios que ahora no se podrían hacer.

Solo he visto un par de días ‘El Diario de Jorge’ porque a esa hora estoy durmiendo la siesta. Vamos a dejarle respirar, porque las Olimpiadas se lo han llevado absolutamente todo»

¿Te sientes más cómoda en esta nueva Telecinco que en la de antes?

No, yo he sido y soy muy feliz en Telecinco. He sido muy feliz 20 años. Me he encontrado comodísima. Porque Telecinco ha sido una cadena y sigue siendo una cadena donde se respeta mucho a los comunicadores y se respeta a las productoras. Quiero decir que cada uno hacíamos nuestro programa y cada uno lo hacía como quería, como su audiencia reclamaba o como creían que debía de ser, pero yo he estado comodísima durante casi 20 años y muy agradecida.

Se rumoreó que no estabas cómoda en las tardes y que incluso habías pedido abandonar. ¿Qué hay de cierto?

Nunca, nunca he dicho que me voy a jubilar, nunca he dicho que quería volver a la mañana. Es que no sé de dónde ha salido. Ha sido una cosa muy sorprendente. Digo ¿de dónde sale? No, siempre pensamos que llevábamos un año y que esto es picar piedra y que íbamos a seguir. A mí me costó mucho dar el paso a ir a las tardes. Me costó mucho y lo estuve pensando, bueno en realidad dije que no muchas veces. Hasta que la cadena me lo pidió y ya decidí que la cadena se había portado maravillosamente conmigo tanto tiempo y en tiempos complicados y difíciles que yo tenía que corresponder de alguna manera. Y dije que sí y ya está. Entonces, nunca me he planteado otra cosa.

¿Entonces no tienes pensada una fecha para tu jubilación?

Pues de momento no. ¿No estamos en una época en la que nos dicen que ahora los 60 son los antiguos 50? (risas). Me encuentro yo tremendamente joven como para jubilarme.

No quiero pasar la oportunidad para preguntarte por Carlos Latre, la gran apuesta de Telecinco está temporada. ¿Qué piensas de su fichaje? ¿Qué vaticinio haces de su programa ante la competencia feroz de Motos?

Jolín, pero hacía falta en el access de Telecinco un programa como ese. Yo creo que es un acierto y el fichaje de Latre es un súper fichaje. ¿Qué va a ser complicado? Claro. Porque El Hormiguero lleva muchísimos años, haciéndolo además muy bien y liderando todos los días. Además, la clave de todo esto que estamos hablando es que no se nos olvide que las audiencias van en cadena. Quiero decir, es que está Pasapalabra, y es imbatible. O sea, el que está antes o detrás de Pasapalabra ya sale con una ventajita. De todas formas, los de Pablo Motos son buenísimos todos, pero Latre también. Yo no he visto el programa, no sé cuál es el formato, no sé lo que van a hacer. He visto quiénes son los colaboradores, he visto algunas cosas, pero creo que Telecinco necesitaba algo así. Llevamos mucho tiempo con distintos programas, con muchos ensayos, pero sin una continuidad. A mí me parece muy buena decisión, y luego va a estar también Broncano, o sea que el duelo este año va a estar en el access prime time.

¿Te gustaría ir a su programa de invitada y alguna condición que le pongas?

A mí me encantaría. Yo con Carlos, donde me diga, cuando me diga.

¿Cómo te definirías en tres palabras?

Constante. Trabajadora. Y aunque la gente no lo sabe, soy divertida.