Quién es quién en 'MasterChef 14': Lista completa con todos los concursantes oficiales de la nueva edición en TVE

Los fogones de 'MasterChef' se han vuelto a encender este lunes 30 de marzo en TVE. El talent culinario producido por Shine Iberia ha estrenado su décimo cuarta edición con anónimos y en su gala inaugural ha presentado a todos los concursantes que completarán el casting de esta nueva temporada.

En la primera entrega, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja, la nueva miembro del jurado en relevo de Samantha Vallejo-Nágera han evaluado todos los platos de los aspirantes a entrar en la décimo cuarta edición de 'MasterChef'. De primeras, los jueces entregaban 10 delantales blancos que otorgaban pase directo al programa y otros 12 delantales grises.

Tras ello, los delantales grises se enfrentaban en tríos a una cata a ciegas en la que tendrían que elaborar un plato (ceviche, tartar, pasta carbonara o milanesa con alcachofas). Cada juez evaluaba uno de los tríos y decidían los últimos concursantes que podían ganar un delantal blanco.

Y aunque en un principio solo podían dar cinco delantales, Pepe Rodríguez decidía hacer una excepción y escoger a un sexto concursante oficial. De esa manera, son 16 los concursantes que participan en esta décimo cuarta edición de 'MasterChef'.

Conoce a los 16 concursantes de 'MasterChef 14':

Vicente, 29 años, Alicante

Vicente nació en Alicante, pero tras pasar por Madrid, actualmente vive en Estocolmo, donde trabaja en una tienda de ropa. Se define como una persona alegre y resolutiva, pero reconoce que a veces peca de intenso. Le encanta cocinar, sobre todo para otras personas, y le apasiona la cocina creativa y el batch cooking. Ahora pone en pausa su vida en Suecia para cumplir su sueño de participar en ‘MasterChef’, con el objetivo de terminar abriendo un restaurante o una cafetería aesthetic.

Omar, 23 años, Asturias

Omar es es ingeniero informático y trabaja con Inteligencia Artificial aplicada a la salud. Vive en Langreo, en Asturias, ciudad donde nació. Tiene sed de conocimiento y le interesa mucho la música, la economía, el cine y la ciencia. Y, por supuesto, la gastronomía. Quiere mejorar sus habilidades culinarias mientras aprende cómo funciona la hostelería desde dentro. Meticuloso, perfeccionista, muy organizado, reconoce que a veces roza la obsesión. Prefiere trabajar solo a trabajar en equipo y asegura que no perdona con facilidad. En ‘MasterChef’ tratará de sacar su lado más social.

Nacho Pistacho, 25 años, Albacete

Originario de Albacete, donde trabaja dirigiendo la producción y la distribución de la empresa familiar de pistachos, de ahí su apodo. Cada vez que puede, presume de haber patentado un abridor de pistachos. Se considera muy trabajador y perfeccionista, dice tener hambre de éxitos. Nunca rechaza un plan divertido con amigos. Ahora sueña con llevar la empresa de pistachos a otro nivel y cree que ‘MasterChef’ es un buen camino para hacerlo. El pistacho está de moda y no quiere dejar pasar esta gran oportunidad. La cocina le ha enseñado que de los errores también se aprende y que, gracias a ellos, se puede llegar a triunfar.

Un mundo de pistachos llega a #MasterChef. ¡Felicidades Nacho Pistacho! Ya eres aspirante oficial de #MasterChef 14 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/p1lAq1Mk1G — MasterChef (@MasterChef_es) March 30, 2026

Nacho, 27 años, Lleida

Ha trabajado como profesor particular, entrenador y modelo. Pero actualmente vive de las rentas de sus inversiones, mientras prepara el lanzamiento de su propia empresa. Conoce mucho mundo, porque le encanta viajar. Si algo marcó su vida fue la muerte de su hermano cuando tenía 14 años. Desde ese instante, aprendió a vivir al máximo el día a día. Se define como sociable, hiperactivo y un punto egocéntrico. Aprendió a cocinar de manera autodidacta y usa sus platos para transmitir emociones y generar placer y asombro.

Nacho ya es concursante de #MasterChef. Su “Abrazo gamberro” ha conquistado al jurado.



Sigue el programa en directo:



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Paloma, 25 años, Albacete

Nació en Almansa, pero actualmente vive en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón con su marido, Juan Matute, jinete profesional. Junto a un grupo de amigos, colabora en una parroquia y disfruta de encuentros con otros jóvenes católicos. A pesar de vivir lejos de su familia, tiene una gran relación con ella, sobre todo con su madre Amparo. Le apasionan las redes sociales y aunque está terminando los estudios de Odontología, viene a ‘MasterChef’ para intentar hacer de la gastronomía su trabajo y mezclar la cocina con su pasión de servicio y entrega a los demás.

¡Vamoooos Paloma! A disfrutar de esta gran experiencia. Ya eres aspirante oficial de #MasterChef 14 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/BUG3Cid6ls — MasterChef (@MasterChef_es) March 30, 2026

Javi, 26 años, Badajoz

Natural de Badajoz, vive en Madrid desde hace poco más de 8 años, donde tiene su propio estudio de decoración de interiores. Junto a su trabajo, sus principales intereses son el mundo del caballo y la música flamenca. En general, cualquier cosa que suene a cultura, arte y diseño le apasiona. Es sociable y un gran anfitrión y es ahí donde se interesó por la gastronomía. Acoger a multitud de gente en su casa y cocinar para ellos le hace realmente feliz. Por ello, tras su paso por ‘MasterChef’, quiere montar un hotel rural que pueda atender él mismo.

"Voy a darlo todo, si me tengo que arrancar las pestañas para adornar un plato lo voy a hacer"



Bienvenido Javi a #MasterChef 14 ❤️ pic.twitter.com/EMSUVmoD9N — MasterChef (@MasterChef_es) March 30, 2026

Inmaculada, 28 años, Murcia

Es empresaria y propietaria de un gimnasio y de una tienda erótica en Murcia, un negocio que inició su padre años atrás. Le apasionan ambos proyectos porque siente que, a través de ellos, puede ayudar a otras personas a encontrar su mejor versión. Junto a su pareja sueña con dar la vuelta al mundo, para después casarse y tener hijos. Su madre es el espejo donde mirarse y, junto a su abuela, son las personas con las que empezó a cocinar a los 16 años. Valora su cocina como “saludable y de aprovechamiento” e intentará aprender todo lo posible durante su paso por ‘MasterChef’, para elevar el nivel de sus recetas.

Maggie, 29 años, Barcelona

Maggie es abogada de formación, pero sus trabajos más recientes están ligados al mundo de la moda. Es la cuarta de 18 hermanos. Hasta hace unos meses vivía en Milán, pero abandonó su residencia habitual y regresó a España para casarse con su marido. Su filosofía de vida se basa en familia, amigos, disfrutar y amar. La boda fue un punto de inflexión en su vida y ahora, inspirada en la cocina de su abuela, quiere dar un giro a su actividad laboral y hacerse un hueco en el mundo de la restauración cumpliendo su sueño de “abrir un hotel con restaurante” junto a una de sus hermanas.

"Para mi este delantal es como si me hubieran dado aprendizaje"



¡Felicidades Maggie! Ya eres una de las nuevas aspirantes de #MasterChef 14 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/TceBfzKHGP — MasterChef (@MasterChef_es) March 30, 2026

Germán, 38 años, Jaén

Es natural de Linares, Jaén, aunque su carrera como policía le llevó a trasladarse a Melilla hace cuatro años. Gracias a una compleja pero exitosa intervención en esa ciudad, fue condecorado con la Cruz Blanca al Mérito Policial. En paralelo a su faceta laboral, hace gran parte de su vida social en Granada, donde vive y trabaja su pareja. Es un apasionado de la cocina, especialmente de las recetas fit, sencillas y saludables. Por eso, desde hace tiempo compagina su trabajo de policía con la creación de contenido gastronómico en redes sociales. A medio plazo, le gustaría regresar destinado a Linares y montar un restaurante, compatibilizándolo con su trabajo como policía.

Carlota, 39 años, Toledo

Nació en Toledo y, aunque siempre ha vivido feliz en Barcelona, ahora se plantea regresar a su pueblo, donde viven sus padres. A pesar de haber estudiado Magisterio y de haber trabajado en el taller mecánico de su padre, su verdadera pasión es la hostelería. Tras un tiempo como sumiller, actualmente trabaja como coctelera y camarera, y su pareja es maître. Sin embargo, tiene claro que quiere cambiar la sala por la cocina y especializarse en los fogones. Defiende una cocina tradicional, basada en los guisos, las croquetas y los platos de toda la vida. Quiere aprovechar el impulso de ‘MasterChef’ para abrir una taberna en su pueblo, especializada en vinos.

Pepe, 33 años, Cáceres

Extremeño de nacimiento, vive en Madrid, donde trabaja como visitador médico. A pesar de estudiar Publicidad, sus trabajos siempre han estado vinculados al mundo de las ventas. Pero a medio plazo se marca como objetivo hacerse cargo de la ganadería familiar. Se considera una persona llena de humor, sincera y directa y reconoce que el único sitio donde es extremadamente paciente es en la cocina. Además de la española, le apasiona la gastronomía italiana y mexicana y le gustaría crear a partir del negocio familiar un catálogo de productos combinando tradición e innovación.

Gema, 32 años, Valencia

Tras vivir muchos años en diferentes países, ahora reside en Valencia, su ciudad de origen. Después de estudiar el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales y completar un máster en Comunicación, se dedicó profesionalmente al póker durante varios años. Siempre tuvo la cocina en mente y, tras su aventura entre naipes, fundó su propia empresa dedicada a la venta de tortillas, con la que triunfó como take away. Su objetivo siempre fue abrir 25 locales, pero al no conseguirlo decidió venderla. Además de la gastronomía, el pilates y los viajes son sus principales hobbies. De la mano de sus amigas ha visitado todos los continentes del mundo, lo que le ha hecho llenarse de experiencias enriquecedoras. Llega a ‘MasterChef’ en busca de una nueva oportunidad.

Camilla, 33 años, Italia

Camilla es italiana, pero vive con su marido y sus hijos en Ibiza. Trabajó como azafata de tierra, aunque tras una excedencia acabó convirtiéndose en asistente personal de una princesa árabe. Se define como una italiana “de las de verdad”: con mucho carácter, intensa, impulsiva y pasional. Cree que es el momento de pensar en ella, retomar sus proyectos personales en torno a la cocina y convertir su pasión en su profesión.

La carita de los pequeños al ver que Camilla se convierte en aspirante de #MasterChef 14 ❤️ pic.twitter.com/FigiGSONXV — MasterChef (@MasterChef_es) March 30, 2026

Annie, 50 años, Madrid

Nació en Madrid, pero se crio en La Rioja, donde reside actualmente. Trabaja como secretaria de dirección en Navarra, ciudad a la que se desplaza a diario. Expresiva, espontánea y con fuerte carácter, Annie creció en una familia dedicada a la hostelería, y su interés por la cocina nació en el hostal y el restaurante que regentaban sus padres. Aunque la cocina tradicional es su base, sueña con aprovechar al máximo la aventura de ‘MasterChef’ para adentrarse en la alta cocina y perfeccionar todas sus recetas.

Soko, 27 años, Girona

Soko nació en España y sus padres son de Gambia, por eso se define como afroespañola. Su infancia fue un tanto exigente, lo que le hizo tener responsabilidades desde muy joven, al ser la hermana mayor de su familia. Aprendió a cocinar por necesidad, pero hoy la cocina es su refugio emocional. Estudió Enfermería únicamente para contentar a sus padres, pero se siente desilusionada con la profesión y quiere dar un giro de 180º a su vida para dedicarse a lo que realmente le emociona: la gastronomía.

Chambo, 36 años, Cádiz

Salvador, más conocido como Chambo, mote heredado de su padre, nació Cádiz, aunque reside con su mujer en Aranda de Duero (Burgos). Hace unos meses dejó su trabajo como encargado de una tienda por falta de motivación. Justo lo que espera encontrar en ‘MasterChef’. Para él, el largo plazo no existe: vive la vida disfrutando cada momento. Además del deporte, le apasiona los viajes, la gastronomía y, por supuesto, la cocina. La emoción que siente al ponerse entre fogones y preparar sus recetas para los demás es, para él, comparable a la de hacer un regalo. Su próxima meta es abrir un restaurante junto a su padre, con quien empezó a cocinar cuando tenía ocho años.