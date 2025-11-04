Hablamos con Laura Muñoz tras ser expulsada de 'OT 2025': de la relación de Salma con su hermano a la tensión de las pizarras

La séptima gala de 'Operación Triunfo 2025' volvió a llenar el plató de garra, talento y nervios. Tras la expulsión de Max en la gala 6, la noche comenzó con una actuación grupal llena de emoción al ritmo de Qué bonito es querer, de Manuel Carrasco, que sirvió como el pistoletazo de salida de una gala repleta de momentos destacados. Las nominadas de la semana, Olivia y Laura Muñoz, se enfrentaron en un intenso duelo musical: Olivia interpretó la canción del momento, Superestrella de Aitana, mientras que Laura defendió Greatest Love of All, de Whitney Houston, con la fuerza interpretativa que le caracteriza. Finalmente, el público decidió salvar a Olivia con un 67% de los votos, lo que supuso la expulsión de Laura Muñoz, sexta eliminada de la edición.

Más allá de las actuaciones de los concursantes, Nil Moliner fue el encargado de poner la nota especial de la noche con una actuación especial en directo al ritmo de Nexo 04. Tu cuerpo en Braille, que encandiló tanto al público como a los concursantes. Además, Prime Video anunció durante la gala el regreso de las emblemáticas firmas de discos, que tendrán lugar el próximo 15 de noviembre en Barcelona, Madrid y Valencia. También se confirmó la preventa del disco oficial Lo Mejor de OT 2025: Parte 1 y las fechas de los primeros conciertos del OT 2025 Tour, que llegará a Madrid, Barcelona y Valencia en julio de 2026.

Entre los concursantes, la audiencia eligió a sus favoritos de la semana: Guillo Rist, Cristina y Claudia Arenas. Finalmente, fue Claudia Arenas quien se alzó como la gran favorita de la Gala 7, logrando el 49% de los votos. Su interpretación y evolución artística han sido reconocidas tanto por el jurado como por el público, consolidándola como una de las grandes promesas de esta edición. Sin embargo, y como contamos a continuación, este puesto de favorita fue un regalo envenenado de la audiencia.

Peor antes, en cuanto a las nominaciones, el jurado propuso a Tinho, Cristina, Guille Toledano y María Cruz. Tras la deliberación de los profesores y el voto de los compañeros, Guille fue salvado por los profesores y Tinho por sus compañeros, dejando a Cristina y María Cruz como las nuevas nominadas de la semana. Fue en este momento de la gala cuando el "privilegio" de Claudia Arenas de ser favorita, se tornó casi un castigo, puesto que tuvo que votar a su salvado y, aparte, desempatar entre María Cruz y Tinho, un suceso que llevaba 20 años sin ocurrir en la historia de Operación Triunfo, lo que la llevó a llorar desconsoladamente por tener que elegir entre dos compañeros. Eligió a Tinho, finalmente.

Como novedad, Prime Video ofreció por primera vez contenido exclusivo tras la gala, incluyendo una entrevista especial de Noemí Galera a Laura Muñoz, la concursante recién expulsada, dentro de la Academia. En ella, Laura repasó su paso por el programa, sus mejores momentos y cómo vivió su despedida. A continuación, los espectadores pudieron disfrutar del regreso de los concursantes a la Academia tras la gala, en una emisión disponible en exclusiva a través de Prime Video. De todo ello hemos hablado con la expulsado, con Laura Muñoz, en esta entrevista, a continuación.

Antes de entrar dijiste que eras supersticiosa, ¿hay una Laura diferente ahora?

Pues no te sabría decir, porque claro, yo he salido de allí y tampoco he estado mucho con el mundo exterior, todavía no sé si he cambiado personalmente. Tampoco es malo ser tímida de primeras, la verdad que me cuesta un poquito, pero no pasa nada, lo he ido aprendiendo con Andrea en las clases, así que no sé, me iré viendo. De todas maneras yo creo que esto también te da tablas para eso, para perder un poquito el miedo.

¿Cómo se vive el momento de salvar a un compañero con las pizarras? ¿Os lleváis esa tensión a la convivencia en la academia?

Personalmente, obviamente en ese momento se ve mal porque tienes que decidir entre tus compañeros, que prácticamente son tus hermanos, vives todo el día con ello, los ves a todos trabajar, los ves a todos pasarlo mal, pasarlo bien, entonces es muy difícil. Pero es verdad que elijas lo que elijas al día siguiente es todo exactamente igual. No he vivido todavía nada malo con ningún compañero a la hora de decidir, yo decidir o ellos decidir. Entonces, creo que es un momento bastante tenso, están grabándote, estás en directo, no sabes qué hacer. Ya cuando llegábamos a esta casita ya era todo más relajado y de verdad que se nos olvidaba. Al principio se lleva un poquito mal porque no sabes qué hacer, pero después pasa el día y de verdad estamos otra vez normal. No hay problemas, no hay nada.

¿Con qué te quedas de la visita de Violeta?

Algo que sí que se me quedó marcado, por así decirlo, es que me dijo que estuviera con los míos y que si necesito ayuda la tenemos. Tenemos a una psicóloga increíble. Entonces, todavía no he pasado muchos días como para decir que me ha ido mejor de todo lo que me ha dicho. Para mí fue una pregunta que lo necesitaba. Creo que es la persona perfecta para preguntárselo y me quedé bastante tranquila con su charla, así que la utilizaré en todo lo que me queda.

¿Qué es lo primero que has hecho al salir de la academia?

La verdad es que no estoy mirando mucho el móvil, entonces lo primero que me está dando la gente son las reacciones que tengo, así que de verdad mil gracias. Y lo primero que he hecho antes de llamar a mi madre ha sido comerme un gofre. Lo siento mucho. Yo necesitaba comer un poquito de chocolate y ya después llamar a mi madre.

¿Por qué elegiste la canción Desátame de Mónica Naranjo en la Gala 0?

Pues mira, por un montón de razones. Es una canción que puede enseñar el rango vocal que tengo, por así decirlo, es una canción movida, me encanta y encima es de Mónica Naranjo, que es una de mis artistas favoritas. Así que para mí era como un sueño cantar eso allí. Es verdad que no recuerdo muy bien cómo fue la actuación, la verdad, pero yo me quedé súper tranquila y estoy muy muy feliz de haber elegido eso.

¿Qué le aconsejarías tú a Cristina para esta semana que está nominada?

Es que estoy flipando con que haya elegido "Garganta con arena", es que me encanta, de verdad, estaba deseando que cantara esa. Pues es verdad que después tenemos videollamada, no sé si saldrá en 'Conexión OT', y me reiré un poco porque llevamos toda la semana con la broma de "la siguiente eres tú, la siguiente eres tú". Pues mira, mira la broma, ¿sabes? Pero no pasa nada. No sé, es que ella se toma las cosas súper bien, de verdad. Es verdad que hoy no estoy viendo el directo, pero la conozco bastante y sé que ella está feliz de cantar esa canción, os lo digo. Así que no sé, que la disfrute, que la aproveche y ya está, no le hace falta decirle nada.

¿Me gustaría saber qué camino deseas recorrer después de tu paso por 'Operación Triunfo', aprovechando sobre todo el boom que van a ser los conciertos del mes de julio en Valencia, Madrid y Barcelona?

Estoy que todavía no me lo creo, es un sueño para mí, pero yo creo que mi objetivo, por así decirlo, va a ser poder sacar algo que a mí me guste, sacar música que me sienta cómoda y que aunque sean tres personas que las escuche, que sean tres personas que les guste. Y ya con eso yo, de verdad, a gustísimo.

Se ha comentado que tenías wifi en la academia

Somos muy tontos como para encima sacar el wifi y todas esas cosas, de verdad, a eso no llegamos, llegamos por la noche y lo único que queremos es hablar un poco y a dormir. Entonces, para nada, todo han sido coincidencias y si hubiésemos tenido wifi te digo yo a ti que no sería lo primero que hubiésemos buscado, y con respecto al otro tema, no sé nada. O sea, solo me han salido algunas cosas de que han estado en videollamada. No sé, me imagino que se llevaron muy bien. La verdad que los dos son super cachondos, son super graciosos. Así que, no sé, es que a los dos los quiero un montón. Yo, de verdad, que no tengo ni idea, no tengo ni idea. Ya me explicarán o yo qué sé, ahora son mejores amigos y yo no lo sé.

Ahora que ya tienes un poco más de perspectiva desde fuera, ¿qué balance haces de estas valoraciones? En el momento entiendo que es muy duro, también en el plató

Siempre me las he tomado bastante bien. Alguna vez he hecho alguna broma, es normal, estamos todos allí ya locos perdidos, pero siempre me lo he tomado bastante bien y utilizando todos los consejos. De hecho, a medida que pasaba una gala y me decían algo para mejorar, la siguiente intentaba que eso se hubiese visto mejorado. Así que, yo me lo he tomado súper súper bien, personalmente muy bien, la verdad.

Ahora que está anunciada la gira, ¿qué canciones te gustaría cantar a ti?

Creo que lo he dicho varias veces esta semana, me encanta cantar aquí en AGAINST ALL ODDS, o sea, me siento súper cómoda y I SURRENDER. Yo creo que serían las dos que podría decir cien por cien, estas dos seguro.

¿Quién quieres que gane el concurso?

Para mí todos son ganadores. Es verdad que mi personita especial es Cristina, pero creo que tampoco le hace falta ganar para demostrar todo lo que tiene, así que no sé, ganador cualquiera.

¿Con quién te gustaría colaborar al salir de la academia?

Pues te diría que son tres artistas, obviamente todos los que me gustan, pues Aitana, Lola Índigo, pero por especificar un poquito más me gusta mucho Lía Kali, Judeline, me encanta, y Bad Gyal, creo que son personas que su estilo me gusta mucho para escucharlo y para hacerlo.