Hablamos con Max Navarro tras ser expulsado de 'OT 2025': de su verdadera relación con Guille Toledano a la repesca

La Gala 6 de 'Operación Triunfo 2025' fue una noche cargada de emoción, talento y tensión. Los concursantes iniciaron la velada con una potente actuación grupal de Make Your Own Kind of Music, que llenó el plató de energía y marcó el inicio de una emisión que prometía ser muy reñida. Los dos nominados de la semana, Lucía Casani y Max Navarro, se enfrentaron con dos interpretaciones muy distintas pero igualmente emotivas: Lucía con Tu falta de querer de Mon Laferte y Max con You Will Be Found de Ben Platt. Ambos dieron lo mejor de sí, pero la decisión final recayó, como siempre, en el público.

Más allá del duelo de nominados, la gala dejó actuaciones memorables. Crespo fue uno de los más aplaudidos de la noche con su interpretación de Can't Hold Us de Macklemore & Ryan Lewis, en la que demostró gran dominio escénico y energía. También destacaron Guille Toledano y Claudia Arenas, con su interpretación de Dos gardenias, con Manu Guix al piano. Como les comentó Noemí Galera desde la academia, todos ellos mostraron una evolución notable, y esta gala confirmó que el nivel artístico del programa está más alto que nunca.

En cuanto a las nominaciones, el jurado propuso a varios concursantes por debajo de las expectativas, y tras la deliberación de profesores y compañeros, Laura y Olivia quedaron nominadas para la próxima gala. Finalmente, el público salvó a Lucía con un contundente 69,5% de los votos, lo que significó la expulsión de Max, que obtuvo el apoyo del 30,5% del público. Su salida dejó un sabor agridulce en sus compañeros, especialmente en Guille Toledano, su íntimo amigo en la academia.

De todo lo acontecido en la sexta gala hemos hablado en El Televisero con Max Navarro, tras hacerlo la semana pasada con Judit. ¿Cuál ha sido su verdadera relación con Guille en la academia? ¿A quién hubiera salvado él en caso de quedarse y ser expulsada Lucía? La entrevista, a continuación.

¿Cómo te sientes al haber sido expulsado?

Estoy muy bien. Soy muy feliz y me voy sintiéndome muy arropado y muy querido por mis compañeros. Mi madre, cuando me vino a saludar, fue una bomba de alegría. Lo estoy llevando bien, estoy muy tranquilo, tengo muchas ganas de ver qué pasa.

Has estado muy orientado a canciones de musical, a la parte de la actuación. No sé si tú ya entraste en la academia teniendo claro que querías vender un perfil de artista musical, de actor de musical.

Creo que es una pregunta interesante, porque yo no he escondido en ningún momento cuáles son mis orígenes y lo que a mí me mueve. Está claro que el escenario a mí me motiva muchísimo y en el teatro musical me apasiona. Por otro lado, también te tengo que decir que aquí en la academia me ha resultado una sorpresa muy bonita el hecho de ponerme a componer como lo he hecho y de poder explorar esta otra parte de mí. Así que creo que estoy más abierto que nunca en este sentido.

Te tengo que preguntar por tu relación con Guille Toledano, porque yo quizás fuera nos hemos montado películas, y a algunos nos ha gustado montárnoslas, otros quizá tienen otra película, entonces quiero saber si estamos en lo cierto

¿De qué género son las películas? ¿Cuáles son las especulaciones?

Románticas, amorosas.

Ay, qué bonito. Yo soy muy fan de las comedias románticas, pero tengo que decepcionaros aquí, lo siento mucho. Lo que teníais delante es una bonita amistad y estoy muy contento. Pero estoy muy contento de que se vea el afecto también desde el otro lado. Me parece muy bonito que se aprecie. Pero bueno, no es el caso.

¿Qué es para ti Guille en este sentido?

Un apoyo muy grande. Sinceramente, porque fuimos compañeros desde el primer día, ya lo hemos comentado cuando estábamos allí, y a mí me ayudó mucho, me ayudó mucho a poder tener perspectiva. Es una persona muy honesta y sabes que cuando le preguntas algo, te va a ayudar. Y es cierto que yo me he sentido a gusto con todos. Y bueno, aun así, él estando allí, me ayudaba mucho a estar en mi centro.

Te llevas genial con Olivia y con Claudia, así que ¿qué canción te hubiera gustado cantar con ellas si os hubiesen puesto juntos?

Con Claudia y con Olivia es que es amor a primera vista. Yo con ellas es que me meo de risa. Y más allá de eso, las adoro muchísimo como artistas. Con Olivia, lo que cantaría, y además lo tengo clarísimo, es Someone to watch over me, de George G. Swing. Ella la cantó hace nada en una clase de interpretación de la Dani, una versión preciosa, por cierto, y es una de las canciones que a mí me definen. De hecho, si por lo que fuera yo hubiera durado más en este concurso, la hubiera cantado de canción de nominación. Y en el caso de Claudia, hay muchas canciones que me gustaría cantar con ella, pero también es cierto que hay una que hemos empezado a componer que queda pendiente de terminarse fuera, y creo que es mi respuesta, sí. El dueto que tengo ahí pendiente con Claudia.

Hoy visita Pablo Alborán la Academia... y a ti te encanta.

Lo voy a poder ver luego. Sí, sí, ya hemos hablado, que luego nos saludaremos y bueno, a ver, ojalá, si no se puede, al final, pues nada. Pero en principio le podré saludar, porque para mí es todo un referente. Para mí es un ejemplo clarísimo de esfuerzo, de constancia y también de sensibilidad. No solo musical, sino también en el aspecto más amplio de lo que es la cultura. Para mí, el hecho de que él versionara Tu refugio para la maratón de TV3, en la versión en catalán, me mostró mucho qué tipo de artista es. Y eso también lo quise llevar al escenario en mi primera nominación. Creo que es una persona... Yo creo que ahora mismo del panorama español, para mí de las más referentes.

¿Qué momento te gustaría destacar o qué es lo que más disfrutaste?

Creo que a nivel personal no te puedo elegir un solo momento porque realmente me he sentido muy a gusto con todos y sería injusto discriminar y decidir con qué me quedaría en ese sentido. Me encantó mi concierto de despedida en la academia con el single que voy a sacar, Estrelles. Para mí, escuchar a 11 personas, de las cuales 10 no hablan catalán, cantando contigo esa canción, eso para mí fue... Bueno, me petó la cabeza. O sea, es un momentazo que me llevo y me alegro mucho de que haya pasado.

¿Cómo has vivido la nominación con Lucía sabiendo que era muy favorita?

La verdad es que lo que a mí me gusta mucho del paso que hemos tenido hasta ahora es que creo que ha estado muy repartido el tema de los favoritos de la semana. Eso me ha hecho mucha ilusión. Me alegraba mucho que cada semana fueran saliendo diferentes compañeros. Y en el caso de Lucía, sinceramente, me alegro mucho por ella, me alegro mucho por todas las personas que me apoyaron a mí y también por las que me apoyaron a ella. Creo que se lo merece muchísimo y más allá de eso, yo ni me veía ni me dejaba de ver. Al final, creo que cuando estás ahí dentro, lo importante es centrarte en lo que depende de ti, que es en hacer un buen trabajo, en hacer algo que te represente y además en mi caso también quería hacer algo que tuviera un mensaje, que es el de que nadie está solo y, además, hacerlo con mi personalidad, enfocándolo desde el teatro musical. Yo me ocupé de eso, de lo que dependía de mí y de estar a gusto con los compis, con Lucía la primera. Así que desde dentro no se tiene esa sensación.

Has comentado que si hubieras durado a lo mejor un poquito más en el concurso... y esta mañana ha hablado entre risas Manu Guix sobre una repesca...

No se lo creen ni ellos. Madre mía... Si hubiera una repesca, primero me haría mucha ilusión por volver a escuchar a todos mis compis cantar y me gustaría mucho si hubiera repesca que fuera de los 18 y que se incluyera Sam y a Quique. Eso sí que me gustaría, me encantaría porque me quedé con muchas ganas de escucharles más. Y si fuera así, yo seguramente cantaría la canción que he comentado antes, Someone to watch over me, un estándar de jazz. Quizás en una versión como la de Amy Winehouse, una parte de mí también que me hubiera gustado explorar.

¿Te plantearías de otra manera tu concurso?

Sí, me lo plantearía seguro, por supuesto. Claro que sí, al final salir también es como una bocanada de aire fresco y entras diferente. Yo creo que es un concurso en el que resistir es difícil a nivel psicológico, y también emocional. Y para mí ahora, por ejemplo, sería distinto,

Ayer nominaron a Olivia y a Laura ¿qué le dirías a Olivia después de la nominación si tuvieras la oportunidad de darle algún consejo?

Que sigue haciendo las mismas bromas, que sea ella, que se ría, que disfrute, que está muy bien acompañada y que nada es tan importante y que estará bien cuando salga y que tengo muchas ganas de verla, que es la mejor. Y de Laura, que no me has preguntado tú también, decirle que estoy muy feliz de haber compartido estas semanas con ella, de que creo mucho en ella y de que creo que está haciendo una evolución espectacular. Y nada, esto también, que lo espero con los brazos abiertos.

¿Cómo has vivido las valoraciones del jurado?

Las valoraciones del jurado han variado de semana a semana, también te digo, no todas las semanas han sido igual, pero he intentado siempre acogerlas desde una voluntad constructiva. Me acuerdo que la noche de mi última nominación, yo estaba un poco triste, claro. Evidentemente, la nominación es un golpe duro ahí dentro, porque todo se magnifica, ¿no? Es tu única realidad. Y recuerdo que no me quería ir a la cama triste, no me quería ir con el mal cuerpo. ¿Qué hice? Me puse en el piano, en la sala de Manu, y de ahí saqué una canción. Literalmente, lo que dice la canción es: "me quedaré con un buen recuerdo de todo esto". Entonces, siempre intento sacarle la vuelta para ser positivo.

¿A quién ves ganador de esta edición?

Me encanta que me hagas esta pregunta. Además, te va a encantar porque tengo respuesta. A lo mejor hay algunos que no se han querido mojar. Pues yo me mojo, pam, sobre la mesa. Yo digo: Cristina ganadora, ya está. Ganadora de 'OT' y ganadora del Benidorm Fest, si hace falta. Yo voy a hacer una campaña. La amo la amo porque los amo a todos pero ya la conozco de antes, he trabajado con ella, la conozco desde que tiene 15 años y yo 18, y éramos dos renacuajos sin saber muy bien lo que hacíamos ahí en los escenarios y para mí hay un cariño especial, porque viene de antes, y aparte de que es una bestia parda en el escenario, yo creo que es una muy justa ganadora y, si no es así, ella ya ha ganado, ¿entiendes? No es cuestión de hasta qué punto llegas en el concurso, ya ha ganado para mí.