Encuesta: ¿Quién quieres que sea la concursante salvada de 'OT 2025': Laura Muñoz u Olivia?

'OT 2025' llega a su sexta semana dentro de la academia tras la emisión de la Gala 5 en Prime Video. El talent presentado por Chenoa sigue su curso y este lunes hemos vivido la quinta expulsión de la edición con el duelo entre Max y Lucía Casani.

La gala 5 de 'OT 2025' ha arrancado a lo grande con una actuación grupal en la que los concursantes han cantado "Make Your Own Kind Of Music" de Paloma Faith. Y después ha llegado el turno de Max y Lucía Casani como nominados antes de ver el resto de actuaciones a dueto y en solitario en caso de Crespo y Cristina.

Y tras las actuaciones y la triste despedida de Max en su segunda nominación, llegaba el momento de conocer quién se iba a convertir en el sexto favorito de 'OT 2025' tras Cristina, Guille, Lucía, Téyou y Crespo. Y para ello entraba Miriam Rodríguez, la presentadora de 'Conexión OT', al plató con el resultado. Los tres concursantes más votados por la audiencia a través de la app oficial eran Olivia, Tinho y Guillo Rist. Y de los tres el más votado con el 26,6% de los votos y que se convertía en el favorito es TINHO después de haberlo pedido toda la semana por ser su cumpleaños.

Y tras conocer el favorito de la audiencia era el turno del jurado formado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo. Los cuatro decidían quienes cruzaban la pasarela y qué cuatro concursantes se quedaban en duda como nominados.

Leire Martínez sorprendía al venirse arriba y pedía hablar a la vez con Laura y con María Cruz dejando claro que su actuación no se les había quedado para el recuerdo a pesar de que técnicamente habían estado bien a pesar de alguna cuestión de afinación pero no les había llegado y por ello ambas están nominadas esta semana pues les ha dejado fríos. Después era Guille Milkyway el que aseguraba que por primera vez habían visto a Guillo Rist perdido y sin la seguridad que le define y que por eso han decidido nominarle pues además no ha sido su mejor noche a nivel técnico y de afinación. Finalmente, Cris Regatero nominaba a Olivia porque aunque consideran que tiene algo especial esta noche no les ha terminado de llegar a nivel interpretativo.

Tras las nominaciones del jurado de 'OT 2025' llegaba el momento de que los profesores tomaran una decisión y Noemí Galera como directora de la academia era la encargada de anunciar que para el claustro el salvado tenía que ser Guillo Rist.

Justo después eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos:

Guillo Rist - María

Lucía - Laura

Cristina - Laura

Téyou - María

Guille Toledano - María

Claudia Arenas - Olivia

Crespo - María

Tinho - Olivia

Con ello, la concursante salvada por sus compañeros era María Cruz con 4 votos frente a los 2 votos que recibían tanto Laura Muñoz como Olivia. De esta manera, las dos nominadas de esta semana y que se jugarán la expulsión la semana que viene son Laura Muñoz, que ya sabe lo que es vivir una nominación, y Olivia, que se enfrenta a su primera nominación.

