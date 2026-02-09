La televisión de EEUU compra 'Operación Triunfo': Resucita el formato 20 años después, con su futuro atascado en España

'Operación Triunfo' volverá a cruzar fronteras. Después del éxito que han tenido las últimas ediciones en Latinoamérica, el talent show volverá a contar con una nueva oportunidad en EEUU de la mano de Telemundo.

Cabe decir que en EEUU ya se emitió una edición de 'Operación Triunfo' en la ABC hace 20 años bajo el título de 'The One: Making a Music Star', que tras ser un fiasco en audiencia fue cancelado y no contó con más ediciones.

Ahora, 'Operación Triunfo' mantendrá su marca con una nueva edición en EEUU y que se emitirá en español como todo contenido de Telemundo, la cadena propiedad de NBCUniversal.

"¿Alguna vez soñaste con vivir de tu música? ¡Esta es tu oportunidad! Operación Triunfo llega a Estados Unidos en busca de la próxima gran estrella de la música latina", anuncia la cadena que ya ha abierto el casting para seleccionar a los participantes que entrarán a la academia del programa.

"Si cantar te define, si la música te mueve y te empuja a soñar en grande, tú puedes ser parte de esta experiencia que cambiará tu vida. Buscamos talento real, carisma, pasión y ganas de crecer. No importa tu estilo, tu historia ni de dónde vengas; importa tu voz, tu actitud y tu deseo de triunfar", añaden desde Telemundo.

'Operación Triunfo' salta a EEUU mientras su futuro en España sigue en el aire

El salto de 'Operación Triunfo' a Estados Unidos se produce después de que en España el futuro del talent show sea incierto. Y es que hay que recordar que por ahora Prime Video no se ha pronunciado sobre la renovación del formato tras 'OT 2025'.

En este sentido, como los derechos pertenecen a Prime Video tiene que ser la plataforma la que se pronuncie sobre si renueva el formato. En caso de que la plataforma decida no continuar con la marca será entonces cuando Gestmusic Endemol busque nuevas opciones.

Cabe recordar que hasta ahora, 'Operación Triunfo' ha contado con cuatro etapas diferentes en dos cadenas en abierto y una plataforma. TVE fue la encargada de emitir las tres primeras ediciones entre 2001 y 2003. Posteriormente, el talent dio el salto a Telecinco, que emitió cinco ediciones entre 2005 y 2011. En 2017 el formato renació en TVE con otras tres ediciones hasta 2020-2021. Y en 2023 fue Prime Video la que revivió el formato habiendo ofrecido dos ediciones.