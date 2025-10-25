El creador de 'OT' verbaliza su arrepentimiento por no despedir a Risto Mejide fulminantemente

Josep María Mainat, uno de los productores más reconocidos de la televisión, y uno de los creadores de 'Operación Triunfo' junto a Toni Cruz ha dado una entrevista al podcast 'Vidas contadas' en el que deja algunos titulares muy jugosos.

Como era de esperar, durante la entrevista se habla del fenómeno que ha causado 'Operación Triunfo', que esta semana cumplía 24 años desde su estreno en TVE. En esta entrevista con Enric Sánchez, el productor confiesa lo mucho que costó vender la idea del talent musical a las cadenas y que el programa surgió de su hermano Joan Ramon que pensó que había que hacer un 'GH' pero con gente que hiciera algo en la vida.

"Nosotros fuimos a las cadenas con un dossier y un vídeo con una promo de lo que queríamos hacer. Lo presentamos en Antena 3, no lo vieron y cuando triunfó hubo una gran bronca cuando Telefónica compró Antena 3 quisieron que lleváramos el formato porque Telefónica compró Endemol pero nosotros teníamos el contrato con TVE y se enfadaron mucho", recuerda. "Y Telecinco después lo quiso enseguida", añadía al hablar de la cuarta edición.

Josep María Mainat recuerda la polémica con Risto Mejide y su despido

Precisamente en Telecinco, 'Operación Triunfo' dio un giro con grandes polémicas sobre todo a raíz de la incorporación de Risto Mejide al jurado. Algo de lo que Josep María Mainat se siente culpable. "Él no sabía nada de música. Me dijo 'Me tienes que ayudar porque yo puedo hablar, soy publicista y sé hablar, pero si no me das un argumento no sabré qué decir'", contaba.

"Quedábamos él y yo, mirábamos los ensayos y le decía 'bueno, puedes decir esto, puedes decir aquello y tal'. Y poco a poco, él se iba animando y le decía 'Vamos a meterle caña a este'. Y le metíamos un poco de caña y tal", prosigue contando Josep María Mainat sobre su acuerdo con Risto Mejide.

"Y al cabo de poco se fue desbordando. O sea, ya no me hacía caso. Vio que cuando metía caña triunfaba y empezó a desbarrar, pero a desbarrar mucho. Tanto es así que ya no se metía con el artista como jurado, sino que se metía con las luces o con el vestuario", rememoraba el productor sobre lo que pasó con el presentador de 'Todo es mentira'.

Tras ello, Josep María Mainat hace referencia al día en el que Risto Mejide fue despedido. "Se metió con el programa y dijo "Señores, miren Antena 3, que es mucho mejor lo que hacen ahora que esta mierda que hacíamos aquí. Esto lo hace cualquier otra persona del mundo haciendo su papel y queda fulminantemente despedido", sentenciaba.

En este sentido, Mainat confiesa ahora que llegaron a pensar en despedir a Risto Mejide en directo. "Toni (Cruz) y yo teniamos una americana preparada para salir al escenario y decirle "Señor, queda despedido" en directo. No lo hicimos porque bueno...", asegura.

Fue entonces cuando se produjo el fuerte desencuentro entre Rsito Mejide y Jesús Vázquez con comentarios completamente homófobos que llevaron a que entre ambos hubiera una guerra durante años hasta que se arreglaron en 'Chester' y en 'Factor X' hace unos años. "Llamamos a Telecinco y dijimos "Punto" y quedó despedido. Si Jesús Vázquez no hubiera reaccionado, hubiéramos salido nosotros a despedirlo. Me he arrepentido de no hacerlo", concluye.

Lo más curioso de todo esto es que precisamente este año, Risto Mejide recibió el Premio Joan Ramon Mainat del FesTVal de Vitoria. Un galardón que lleva el nombre del hermano de Josep María Mainat y que fue otro de los creadores de Gestmusic y de formatos como 'Crónicas marcianas' o el propio 'Operación Triunfo'.