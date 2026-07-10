Risto Mejide le para los pies a Ana Vázquez (PP) tras el gesto que se le ha captado en directo: "Respeta el tono del programa"

Risto Mejide ha vivido un momento de alta tensión en 'Todo es mentira' este viernes al tener que mediar entre golpes y gritos el incendiario enfrentamiento entre Ana Vázquez, diputada del Partido Popular y Tesh Sidi, diputada de Más Madrid. Y es que, el presentador de Cuatro no ha tenido más remedio que frenar a la popular ante sus formas mientras debatía sobre la ley de dependencia increpando a su compañera de mesa.

"En estos momentos en que todo es corrupción yo creo que también hay problemas muy graves de los españoles de los que hay que hablar. Somos el país de la Unión Europea con más pobreza infantil, tenemos la tasa más alta de desempleo...", ha comenzado destacando Vázquez después de que el presentador le preguntase directamente por la situación en Génova, sin cortarse al repasar la última negativa del partido en el Congreso.

Ana Vázquez pierde las formas en 'Todo es mentira' y Risto Mejide pone orden: "Te pido que respetes el tono del programa"

"La ley de dependencia, habéis votado en contra de que...", ha tratado de señalar Risto Mejide antes de que la colaboradora le cortase hablando por encima entre gritos. "No, pero espera que te lo voy a explicar todo", ha interrumpido la popular. "Pero es que para cuando tú llegues ya se ha acabado el programa", le ha espetado el presentador entre risas sin saber que la crispación continuaría escalando.

Risto Mejide y Ana Vázquez en 'Todo es mentira'

Ha sido entonces cuando Ana Vázquez se ha plantado. "¡No voy a decir lo que tú quieres que diga! Espera un momento", ha sentenciado la diputada del Partido Popular, contrariada ante los constantes cortes del comunicador. "No, no, no. Quiero que contestes a lo que te hemos preguntado, si no contestas te tengo que recordar la pregunta", ha insistido el conductor de 'Todo es mentira'.

"Lo que queremos es que nos paguen todo lo que deben, está establecido por ley que tienen que pagar el 50%. Llevamos desde que se aprobó la ley de dependencia con Sánchez solo cobrando el 30%", ha continuado explicando la colaboradora, cada vez más alterada desde su rincón en la mesa. "¡Queremos el 50 y los atrasos!", ha exigido desde el espacio de Cuatro en nombre de su partido.

Entonces Tesh Sidi ha tratado de aportar un nuevo enfoque al debate ante la insistencia de la popular. "Ana yo creo que no se tiene más razón por alzar más la voz. Ayer llegó al Congreso de los Diputados la ley de dependencia y el martes que viene se ratifica, entonces mañana o pasado mañana tendréis el dictamen del contenido de la norma para discapacidad y dependencia", ha tratado de explicar la diputada de Más Madrid ante Risto Mejide y compañía.

"Lo que busca es que nuestros mayores no estén en macroresidencias y estén en buenas manos con cuidados mucho menos precarios", ha continuado explicando antes de que Ana Vázquez comenzase a dar golpes en la mesa y elevar la voz contra su compañera. "¿Tiene memoria económica? ¡No!", ha señalado agitando la mesa con fuerza, lo que ha hecho saltar todas las alarmas del presentador, que no ha tardado en intervenir para cortar la escena.

Con gesto serio, Risto Mejide ha cortado los gritos y los golpes con una clara advertencia. "Ana por favor, yo te ruego que respetes el tono del programa", ha señalado el publicista. "Podemos decir absolutamente de todo, pero por favor, te ruego que respetes el tono del programa, ni golpes en la mesa ni gritos", añadía el presentador.

"Un poco de respeto también a la inteligencia humana, porque es mentira lo que está diciendo", ha añadido Ana Vázquez resignándose a guardar las formas y despreciando los argumentos de la diputada de Más Madrid, que ha insistido en su postura. "Busca el contenido de la norma por favor, a parte de la ley que es lo que se aprobó ayer", ha señalado una vez más la colaboradora.