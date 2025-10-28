Reparto de temas de la Gala 7 de 'OT 2025': Lista con todas las canciones del lunes 3 de noviembre

Tras una gala 6 en la que los concursantes de 'OT 2025' han terminado de despegar, los alumnos del talent afrontan su séptima semana dentro de la academia con los temas que interpretarán en la Gala 7 del próximo lunes 3 de noviembre.

La maquinaria de 'OT 2025' no cesa y tras decir adiós a los cinco primeros concursantes, el próximo lunes viviremos la sexta expulsión de la edición entre Laura Muñoz y Olivia, una que ya sabe lo que es enfrentarse al veredicto de la audiencia y otra que se enfrenta a su primera nominación tras quedarse varias semanas al borde de ser favorita.

Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix se han encargado de entregar los temas que se cantarán en la próxima gala y en la que el objetivo es seguir creciendo de nivel.

Y será una gala de homenaje a la historia de 'Operación Triunfo' pues se cantarán hasta tres canciones de ex concursantes del talent. Así, para abrir la gala los once concursantes cantarán "Qué bonito es querer" de Manuel Carrasco. Después llegará el turno de las nominadas y Olivia ha elegido cantar "Superestrella" de Aitana mientras que Laura Muñoz interpretará "Greatest love of all" de Whitney Houston.

Mientras que entre el resto de actuaciones podremos ver canciones de Lola Índigo, de David Bowie, de Bajocero, de Lola Índigo, de Oasis, Miley Cyrus y Alejandro Sanz.

Este es el repertorio de temas para la Gala 7 de 'OT 2025':

GRUPAL - "QUE BONITO ES QUERER" (MANUEL CARRASCO)

LAURA MUÑOZ - "GREATEST LOVE OF ALL" (WHITNEY HOUSTON)

OLIVIA - "SUPERESTRELLA" (AITANA)

TINHO - "LET'S DANCE" (DAVID BOWIE)

GUILLO RIST - "CATARATA" (BAJOCERO X)

MARÍA CRUZ - "LA REINA" (LOLA ÍNDIGO)

CLAUDIA ARENAS Y CRISTINA - "END OF THE WORLD" (MILEY CYRUS)

CRESPO Y TÉYOU - "DON'T LOOK BACK IN ANGER" (OASIS)

GUILLE TOLEDANO Y LUCÍA CASANI - "SIEMPRE ES DE NOCHE" (ALEJANDRO SANZ)