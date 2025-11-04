Encuesta: ¿Quién quieres que sea la concursante salvada de 'OT 2025': Cristina o María Cruz?

'OT 2025' se acerca cada vez más a la recta final del concurso después de que Prime Video haya emitido este lunes la gala 7. El talent presentado por Chenoa sigue su curso y este lunes hemos vivido la sexta expulsión de la edición con el duelo entre Laura Muñoz y Olivia.

La gala 7 de 'OT 2025' ha arrancado como siempre con la actuación grupal y esta vez todos han entonado el "Qué bonito es querer" de Manuel Carrasco. Después llegaba el turno de Laura Muñoz y Olivia, que como nominadas han versionado temas de Whitney Houston y de Aitana. Y tras ellas el resto de concursantes han actuado en solitario y en duetos.

Después de las actuaciones llegaba el momento más triste de la noche con la despedida de Laura Muñoz, tras ser expulsada en su segunda nominación. Y de la tristeza a la felicidad con la proclamación del nuevo favorito de la semana con Claudia Arenas siguiendo los pasos de Cristina, Guille, Lucía, Téyou, Crespo y Tinho después de ser la más votada con el 49% de los votos frente a Cristina Y Guillo Rist.

Tras las nominaciones del jurado de 'OT 2025' dejando en duda a Tinho, Cristina, Guille Toledano y María Cruz llegaba el momento de conocer el salvado por parte de los profesores. Así, Noemí Galera revelaba que quién tenía que continuar en la academia era Guille Toledano. Y por su parte, los concursantes con sus votos en las pizarras llegaban a un empate y Claudia tenía que desempatar sin haber votado a ninguno de los otros. Finalmente salvaba a Tinho.

Vota en la encuesta: ¿Quién quieres que sea la séptima concursante salvada de 'OT 2025': Cristina o María Cruz?

De esa forma, tras las salvaciones de profesores y concursantes las dos nominadas de esta semana son Cristina y María Cruz. Para ambas es la primera vez que se exponen a la decisión del público.

¿Y tú quién quieres que sea la concursante salvada de esta semana: Cristina o María Cruz?