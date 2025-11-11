Primera entrevista con María Cruz tras su expulsión de 'OT 2025': de su 'espinita' al momento más duro

La gala 8 de 'OT 2025' estuvo marcada por la emoción y la despedida de María Cruz, que se convirtió en la séptima expulsada de la edición. La noche comenzó con la actuación grupal "Que nada nos pare", de ELYELLA ft. La La Love You, una declaración de energía y compañerismo en una Academia que cada vez siente más la presión. Tras esta, en su duelo final, María Cruz defendió "Envidia" de Nathy Peluso con una gran puesta en escena y fuerza escénica, mientras que Cristina optó por la intimidad de "Garganta con arena" de Cacho Castaña. Finalmente, el público decidió mantener a Cristina con un contundente apoyo del 84% de los votos, dejando fuera a María Cruz, que recibió un escueto 16%.

Los nominados de la noche para Abraham Mateo, Cris Regatero, Guille Milkiway y Leire Martínez -quien fue protagonista de la gala por su zasca a 'La Oreja de Van Gogh'- fueron Lucía Casani, Guille Toledano, Guillo Rist y Téyou. Tras las deliberaciones, los profesores decidieron salvar a Guillo Rist y los compañeros a Téyou, de modo que los nominados definitivos para la próxima gala son los amigos íntimos Lucía Casani y Guille Toledano. En cuanto al favorito del público, Olivia volvió a brillar con fuerza: fue la más votada de la semana, por delante de Claudia Arenas y del propio Guillo Rist, consolidándose como una de las grandes favoritas de la edición.

Entre las actuaciones más memorables, destacó el elegante dueto de Olivia y Tinho con "Cheek to Cheek", que el jurado describió como una de las interpretaciones más bellas y sofisticadas de la temporada. También recibió elogios la actuación de Claudia Arenas con "Kiss Me" de Sixpence None the Richer, que a pesar de haber estado enferma durante la semana, logró emocionar al público y al jurado con su sensibilidad y carisma. Por su parte, el jurado valoró la entrega de Guille Toledano, aunque coincidieron en que su actuación no terminó de distinguirse mucho de la dicción que emplea Estopa; y pusieron de relevancia que había vuelto al escenario el miedo de Lucía Casani.

La gala 8 de 'OT 2025' marca así un punto de inflexión en el concurso: se estrecha el número de participantes y crece la exigencia, tanto artística como emocional. La decisión de los profesores de volver a salvar a Guillo Rist, rompiendo la dinámica de rotación en las salvaciones, ha generado un gran debate entre los seguidores del programa y ha dejado claro que, en esta recta final, cualquier detalle puede cambiar el rumbo de la Academia. Para analizar todo esto, hemos hablado en El Televisero con María Cruz, la expulsada en esta intensa gala.

¿Qué María Cruz sale de la academia de 'OT 2025'?

La verdad que está siendo un descubrimiento maravilloso. De hecho, lo he dicho bastante, que la María que entra no es para nada la misma que sale y es una María que está muy orgullosa también de todo.

¿Cómo te tomaste que los profesores salvaran a Guille Toledano la semana pasada cuando había estado "bloqueado" durante la semana?

La verdad es que no era nada consciente esto que estás diciendo, no lo pensaba para nada. Me he tomado bien la nominación y gracias a eso he podido cantar un tema que me apetecía mucho hacer aquí, la verdad.

¿Qué significa para ti Nathy Peluso y por qué escogiste el tema "Envidia"?

Nathy para mí es una referente. Como artista, pero como mujer también me encanta. Cómo cuenta las cosas, que a veces es importante contar, más que cantar, y para mí eso es primordial. Y ella es una monstruosa.

¿Qué aprendizaje te llevas de tu paso por 'OT 2025' y si hay alguna canción que te hubiera gustado cantar en el concurso sola o con algún compañero en concreto?

Me llevo, aunque no te puedo decir solo un aprendizaje, me llevo muchísimos y probablemente la mayoría de los aprendizajes que tengo no estoy siendo tan consciente de ellos. A medida que pase el tiempo, seré más consciente de todo ese aprendizaje. Sobre todo, me está dando mucha confianza en lo que hago. Y un tema que me hubiera gustado hacer es "Abracadabra", de Lady Gaga. Hubiera sido algo muy potente. Hubiera gustado mucho.

¿Cómo viviste tú aquel episodio en el que a Claudia casi le da algo porque tenía que decidir entre tú y otra compañera en el momento pizarras?

Pues mira, yo lo viví con mucha tranquilidad y cuando subí a la Academia y vi a Claudia cómo estaba, pobrecita mía, quería transmitirle eso, que estuviera tranquila, que ya está el pescado vendido, que aquí vamos cayendo como moscas y ya está, que no pasa nada, que luego nada es tan importante y que no pasa nada, para mí, que ella tomara la decisión que ella tomara ha estado bien.

¿Crees que limitarte a hacer una gala correcta, aprobar el examen de los lunes como quien dice y no ser una concursante de reality show al uso que genere salseo, polémicas y demás, ha jugado en tu contra o simplemente estás orgullosa de haberlo hecho así?

Estoy contenta con mi proceso en la Academia. Creo que me he mostrado yo tal cual, para nada siento que me haya impuesto algo y si volviera no lo haría de otra forma. Estoy muy contenta con lo que he hecho, tanto como artista como como persona ahí dentro.

¿Cómo te ha costado a ti semanalmente tener que afrontar que te estén juzgando, quizá diciéndote que te hayas esforzado mucho durante la semana y llegar a una valoración que quizá no es positiva?

La verdad que creo que todas fueron bastante justas. Al final. Son cuatro personas, son cuatro profesionales del sector a los cuales quiero mucho y agradezco todas las valoraciones. Hubiera sido nominación, como no. Y estoy de acuerdo con lo que han dicho y creo que también es una posición complicada la que ellos tienen y en la cual agradezco mucho todas las críticas que son muy conflictivas y que al final son un aprendizaje, que es para lo que estamos aquí al final.

¿Cuáles son tus prioridades ahora mismo? ¿Qué futuro te planteas ahora que has salido de la academia?

Me planteo un futuro de muchos estudios, la verdad, ya no solo a nivel musical, sino también a nivel personal. Al final tengo que estudiarme un poco y ver qué realmente me apetece hacer. Quiero ser honesta, quiero ser de verdad, no apresurarme en cosas que pienso que quizá funcionen, por decirlo de alguna forma, sino como algo que de verdad me represente y me quiero estudiar internamente en ese proceso y poder dar un espacio de verdad, un proyecto que me represente y que haya mucha influencia musical y también mucha influencia de la danza también.

¿Con quién te hubiera gustado cantar, que no lo hayas podido hacer y qué canción te hubiera gustado hacer?

Con Guillo Rist. De hecho, le escribí una carta ayer y le dije: "Aquí no hemos hecho un dúo, pero fuera compartiremos escenario y lo haremos". Necesitamos ese regalo para nosotras, pero también para darlo a la gente. Y como tema no sabría decirte cuál. Pues igual uno que creamos los dos, a lo mejor, sí. ¿Por qué no?

¿Te ves haciendo algún estilo, algo más en concreto que te llame más la atención? ¿Hay alguna canción en específico que te llevarías, por ejemplo, a la gira de OT?

Pues como estilo tengo eso, seguiré investigando. Al final vengo del sector de la orquesta, en las que son cuatro horas que cantas de todo y me siento identificada con muchos estilos. Sí que es verdad que me encuentro mucho en lo urbano. Las influencias me gustan mucho también. El jazz me encanta, influencia del jazz. Y, por supuesto, "Envidia" a la gira, por favor. Yo necesito revivir este momento.

Guillo y Teyou han llorado después de la gala de anoche. En el caso de ella porque le "enfadó" que le pusieran un determinado vídeo antes de la actuación. Guillo también lloraba anoche por cuestiones de la gala. ¿Cómo has afrontado tú la dinámica del concurso?

Pobrecita. Pues yo lo he vivido bien. Al final, es un momento en el que no estás tan pleno en el vídeo. Yo, al menos, como yo lo vivo, decido no estar plena en ese vídeo, pero porque necesito concentrarme y estar focus en la actuación y en recibir el power de la gente que está ahí.

¿A veces notabas que el calor del público no era tanto como sí podía ser con otros de tus compañeros? ¿Crees que puede ser un poco influenciado por el fandom de Olivia por su relación con Crespo?

La verdad es que yo cuando cantaba sí que sentía calor del público. El público es muy honesto. Me parece muy bien y me parece perfecto que cada uno sea fiel a la persona con la que más conecta, pero también son muy amorosos y están contigo en esa situación. Sí que es verdad que yo ahí dentro me he sentido muy querida. Dentro de la academia me he sentido muy querida por los profesores, por mis compañeros, por el equipo de trabajo... Pero al final, estaba en la grupal y me faltaba una frase y cuando te ves en el vídeo, dices: "ay pues no han gritado tanto". Y como no tienes otra cosa a la que agarrarte, dices bueno a lo mejor no estoy siendo tan mediática a nivel reality, pero la verdad que estoy muy contenta. Y respecto a Olivia y Crespo, no sé qué ha pasado.