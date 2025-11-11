Encuesta: ¿Quién quieres que sea el concursante salvado de 'OT 2025': Guille Toledano o Lucía Casani?

'OT 2025' se acerca cada vez más a la recta final del concurso después de que Prime Video haya emitido este lunes la gala 8. El talent presentado por Chenoa sigue su curso y este lunes hemos vivido la séptima expulsión de la edición con el duelo entre Cristina y María Cruz.

La gala 8 de 'OT 2025' ha arrancado como siempre con la actuación grupal al ritmo de "Que nada nos pare" de La La Love You y Elyella. Después llegaba el turno de Cristina y María Cruz, que como nominadas han versionado "Garganta con arena" de Cacho Castaña y "Envidia" de Nathy Peluso con la ayuda de Manu Guix al piano.

Después de las actuaciones llegaba el momento más triste de la noche con la despedida de María Cruz, tras ser expulsada en su primera nominación, frente a Cristina con un porcentaje abrumador. Y de la tristeza a la felicidad con la proclamación del nuevo favorito de la semana con Olivia siguiendo los pasos de Cristina, Guille, Lucía, Téyou, Crespo, Tinho y Claudia Arenas después de ser la más votada con el 35% de los votos frente a Guillo Rist y Claudia Arenas.

Tras las nominaciones del jurado de 'OT 2025', que dejaba en duda a Lucía Casani, Guille Toledano, Guillo Rist y Téyou, llegaba el momento de conocer el veredicto de los profesores. Noemí Galera reconocía que ha sido una semana difícil y que ha habido mucho nivel en la gala y finalmente decidían salvar a Guillo Rist.

Por su parte los concursantes con sus votos en las pizarras decidían que el concursante salvado tenía que ser Téyou con cuatro votos mientras que Guille Toledano y Lucía Casani se quedaban con un voto cada uno quedando ambos como los nominados de la semana.

De esa forma, tras las salvaciones de profesores y concursantes los dos nominados de esta semana son Guille Toledano y Lucía Casani. Para ella es su tercera nominación mientras que el de Guadalajara se expone por primera vez a la audiencia.

