Reparto de temas de la Gala 8 de 'OT 2025': Lista con todas las canciones del lunes 10 de noviembre

por Roberto Jiménez

Tras la nominación de Cristina y María Cruz, Noemí Galera y Manu Guix han repartido las canciones que cantarán los concursantes de 'OT 2025' en la Gala 8 de la próxima semana.

Reparto de temas de la gala 8 de 'OT 2025'.
Reparto de temas de la gala 8 de 'OT 2025'. | Montaje El Televisero

Tras una gala 7 en la que los concursantes de 'OT 2025' terminaron de despegar y de demostrar su talento,  los alumnos del talent afrontan su octava semana dentro de la academia con los temas que interpretarán en la Gala 8 del próximo lunes 10 de noviembre.

Poco a poco encaramos la recta final del concurso tras las primeras seis expulsiones. Tras la marcha de Laura Muñoz, el próximo lunes tocará decir adiós a otra de las concursantes y son Cristina y María Cruz las que se jugarán su continuidad.

Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix se han encargado de entregar los temas que se cantarán en la próxima gala y en la que el objetivo es seguir creciendo de nivel y seguir demostrando todo el talento que tienen.

Los diez concursantes de 'OT 2025' abrirán la gala al ritmo de La La Love You y Elyella con "Que nada nos pare". Las dos nominadas han elegido canciones de dos autores argentinos como "Garganta con arena" de Cacho Castaña en el caso de Cristina y "Envidia" de Nathy Peluso en el de María Cruz y ambas cantarán con Manu Guix al piano. El resto cantarán en solitario temas de Estopa o Dani Fernández y en dúos con canciones de Alizzz y Amaia y de Tony Bennet y Lady Gaga, entre otros.

Este es el repertorio de temas para la Gala 8 de 'OT 2025':

GRUPAL - "QUE NADA NOS PARE [LO MÁS IMPORTANTE]" (LA LA LOVE YOU Y ELYELLA)

CRISTINA - "GARGANTA CON ARENA" (CACHO CASTAÑA)

MARÍA CRUZ - "ENVIDIA" (NATHY PELUSO)

CLAUDIA ARENAS - "KISS ME" (SIXPENCE NONE THE RICHER)

GUILLE TOLEDANO - "COMO CAMARÓN" (ESTOPA)

TÉYOU - "BABY, I LOVE YOUR WAY" (PETER FRAMPTON)

CRESPO - "ME HAS INVITADO A BAILAR" (DANI FERNÁNDEZ)

OLIVIA Y TINHO - "CHEEK TO CHEEK" (TONY BENNET Y LADY GAGA)

GUILLO RIST Y LUCÍA CASANI - "SEXO EN LA PLAYA" (ALIZZ Y AMAIA)

