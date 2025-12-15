¿Quién será el ganador o ganadora de 'OT 2025' en Prime Video según los usuarios de la encuesta?

Este lunes 15 de diciembre es la gran final de 'OT 2025'. Tras tres meses, la academia más famosa de la televisión cerrará sus puertas con la proclamación del décimo tercer ganador de su historia tomando el relevo de Naiara. Cristina, Olivia, Claudia Arenas, Guille Toledano y Tinho son los cinco finalistas que optan a la victoria.

De esta manera, solo uno de ellos se alzará con el premio de 100.00 euros sumándose a la lista de ganadores de la historia de 'Operación Triunfo' en la que figuran Rosa López, Ainhoa Cantalapiedra, Vicente Seguí, Sergio Rivero, Lorena Gómez, Virginia Maestro, Mario Álvarez, Nahuel Sachack, Amaia Romero, Famous Oberogo, Nia Correia y Naiara Moreno.

La gala final de 'OT 2025' arrancará con los cinco finalistas cantando el icónico tema 'Marta, Sebas, Guille y los demás' de Amaral. Después llegarán las actuaciones individuales en la que Claudia versionará 'Vivir así es morir de amor' de Camilo Sesto, Cristina lo dará todo con 'La noia' de Angelina Mango, Olivia tratará de conquistar a la audiencia con 'It's All Coming Back to Me Now' de Celine Dion mientras Guille Toledano interpretará 'Haz lo que quieras conmigo' de Walls y Tinho hará lo propio con 'Lose control' de Teddy Swims.

Después, el programa cerrará temporalmente los votos a través de la app oficial para conocer quiénes se quedan en quinto y cuarto lugar. Posteriormente, los tres finalistas volverán a interpretar sus canciones de la gala 0. Y finalmente se cerrarán las líneas para conocer quién es el ganador o ganadora de esta edición. Y para concluir, los dieciséis concursantes de 'OT 2025' interpretarán 'Es elugar', el himno de 'OT 2025'.

Según los usuarios de la encuesta de El Televisero la ganadora de 'OT 2025' será Cristina pues obtiene el 28% de los votos. Por detrás se quedará Olivia como segunda finalista con un 23% de los votos. Mientras que la tercera plaza estará muy disputada entre Guille Toledano y Tinho pues ambos tienen un 17% de apoyo. Finalmente, la quinta finalista será Claudia Arenas según el 15% de los votos.

Habrá que esperar a este lunes por la noche. Mientras tanto puedes seguir votando en nuestra encuesta ¿Tú quién quieres que sea el ganador de 'OT 2025'? ¡Puedes votar aquí!