'Supervivientes' emite un comunicado contundente que aclara si Alberto Ávila debe abandonar o no el concurso

Además de la expulsión relámpago que se ha producido este martes, 'Supervivientes 2026' ha afrontado el parte médico definitivo que determinaba el futuro de Alberto Ávila, evacuado desde el pasado sábado tras una preocupante infección en su muñón.

La exposición a las constantes lluvias, al frío y a la humedad de los últimos días ha provocado esta situación tan delicada para el primer deportista paralímpico en participar en el reality aventurero de Telecinco. Él mostró su predisposición a continuar en 'Conexión Honduras' a pesar de las circunstancias, pero quien tenía la última palabra era el servicio médico del programa.

Alberto Ávila admitió sentirse "agobiado" ante Sandra Barneda, porque esas molestias que presentaba le impedían colocarse la prótesis y caminar: "Tengo dos granos delante que son todo pus y otro detrás. Nunca en mi vida me había salido un grano tan rápido".

Los facultativos, que le ha estado examinando con lupa en estos días, prefirieron esperar 48 horas más antes de tomar una decisión y dictaminaron seguir un tratamiento antibiótico y permanecer a resguardo de la lluvia para intentar que la infección remitiera. La evolución del proceso hasta este martes, 31 de marzo, determinaría si era posible su reincorporación a la playa y, por ende, su continuidad en 'Supervivientes 2026'.

Pues bien, en la gala de 'Tierra de Nadie', y tras casi cuatro días en observación, se ha conocido el veredicto médico definitivo sobre Alberto Ávila. Las últimas horas han sido decisivas para concluir si debía abandonar o no y, finalmente, ese diagnóstico ha sido favorable.

"Se le permitirá su regreso a la playa bajo vigilancia médica mientras continúa con el tratamiento"

"Tras 72 horas en observación y bajo vigilancia médica con tratamiento antibiótico, Alberto Ávila ha presentado una desinflamación del muñón que indica una mejoría. La infección debe seguir siendo controlada y, aunque por el momento no podrá usar la prótesis, se le permitirá su regreso a la playa bajo vigilancia médica mientras continúa con el tratamiento", ha leído Ion Aramendi.

Un diagnóstico que ha sido muy celebrado en plató y, sobre todo, por él mismo. "En los próximos días se estudiará si su adaptación y la evolución que presente permiten su continuidad en la aventura", ha añadido el presentador, dejando claro que el seguimiento exhaustivo de su infección continuará.

"No me la voy a jugar, no estoy loco, la salud va por delante que este reality y, si tengo que abandonar, seré yo el primero en ser legal y honesto conmigo mismo porque tampoco queremos volver a España y tener que pasar por quirófano", ha apuntado Ávila antes de poner rumbo a la playa junto a sus compañeros de campamento.





