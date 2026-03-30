Alberto Ávila se "temía" la decisión del equipo médico de 'Supervivientes' tras la infección de su muñón

'Supervivientes 2026' ha arrancado su cuarta gala dominical advirtiendo de que el concurso de Alberto Ávila, el primer atleta paralímpico en participar en el reality aventurero, pendía de un hilo debido a un problema con su muñón; preocupantemente inflamado tras las duras inclemencias meteorológicas que han enfrentado los concursantes en los últimos días.

El joven fue urgentemente evacuado este fin de semana de la playa porque "presentaba molestias en el muñón y no se podía poner la prótesis ni caminar", ha anunciado Sandra Barneda, asegurando a los espectadores que su continuidad en la experiencia dependía del parte del equipo médico que le ha estado examinando con lupa en estas horas.

Alberto Ávila está evacuado y su continuación en el concurso depende de lo que diga su parte médico ‼️



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En las imágenes previas al desalojo, se ha visto a un Alberto Ávila preocupado, afectado y dolorido. De hecho, en una conexión posterior con Sandra, el superviviente ha afirmado que nunca había afrontado una situación similar: "El tema del muñón es algo que no puedo controlar, no puedo ponerme la prótesis; tengo dos granos delante que son todo pus y otro detrás. Nunca en mi vida me había salido un grano tan rápido. Sigue muy inflamado y estoy muy agobiado".

La exposición del muñón a las constantes lluvias ha provocado la evacuación de Alberto Ávila



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La exposición a las constantes lluvias, al frío y a la humedad ha provocado esta situación tan delicada para Alberto. Él ha mostrado su predisposición a continuar en 'Supervivientes 2026' a pesar de las circunstancias, pero quien tenía la última palabra era el servicio médico.

"Yo no quiero abandonar, a no ser que me lo dictamine un médico", ha declarado Alberto Ávila. "Eso es lo que va a pasar, no lo vamos a dejar en tus manos, lo decidirá un médico", le ha puntualizado Sandra Barneda, que ha confesado con resignación: "Me destrozaría tu abandono porque es muy importante para mucha gente que estés en 'Supervivientes', pero la salud es lo primero".

Alberto Ávila debe seguir un tratamiento antibiótico y permanecer en observación hasta que la infección remita

Finalmente, la presentadora de 'Conexión Honduras' ha leído el comunicado emitido por el equipo médico: "Debe seguir un tratamiento antibiótico y permanecer a resguardo de la lluvia para intentar que la infección cese. La evolución del proceso durante las próximas horas determinará si continúa o no en 'Supervivientes'".

En resumen, los facultativos han dictaminado que Alberto Ávila siga en observación tras esa preocupante infección en su muñón que se ha acrecentado por las incesantes lluvias de las últimas jornadas. Las próximas horas serán decisivas para concluir si debe abandonar o no.

Alberto Ávila DEBE SEGUIR EN OBSERVACIÓN 🩺



Lo más importante es la salud 🙏🏻



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A lo que Alberto ha reaccionado: "Lo que me temía, sé lo que hay. Son 19 años supliendo los granos, soy experto en mi muñón, es toda mi vida. Sé cuándo la cosa está grave o cuando tranquila. Los granos que tengo son serios y el pus es terrible, sé lo que hay. No voy a abandonar hasta que lo dicte un médico. voy a luchar".