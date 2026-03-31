'Sueños de libertad', avance del miércoles 1 de abril: Begoña rompe el pacto con Gabriel

'Sueños de libertad' encara una nueva semana con la marcha de una de sus protagonistas, la llegada de un nuevo personaje y el regreso inesperado de otro.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras descubrir que Julia ha empezado a desconfiar de Damián, Begoña se muestra con inquietud al ver que la manipulación de Gabriel ha hecho efecto pues la niña se niega a volver a confiar en su abuelo y a tener una buena imagen de él. Y tras ello, Begoña pone a Digna al corriente de lo sucedido para tratar de recomponer la situación.

Tasio se entera de que Paula ha roto definitivamente con su pareja y poco después es Ángel quién se presenta en la mansión para tratar de recuperar a su novia. Pero de poco le sirve sus bonitas palabras hacia ella pues Paula le reconoce que está enamorada de otro hombre. Todo con Tasio escuchando la conversación entre las sombras.

Pablo pone al corriente a Nieves de las sospechas de sus hijos sobre sus problemas y lejos de intentar llegar a un acuerdo terminan enfrentándose. Paralelamente, Miguel y Mabel idean un plan para conseguir que sus padres se reconcilien. Por su parte, Beatriz decide cortarle el grifo a Álvaro con el dinero de Gabriel mientras que el transportista le hace una inesperada propuesta a Gorito, que este rechaza.

En la fábrica, Cloe le confirma a Marta que Flor Divina llevará el sello de Brosard pero también un homenaje a Gervasio Merino. Un bonito gesto que provoca que ambas decidan olvidarse de sus problemas y tratar de reconducir su relación. Por su lado, Carmen rechaza la propuesta para mejorar el salario de las trabajadoras.

Valentina da el paso de intentar reconducir su vida y acepta la cita de Andrés para comer juntos. Mientras, Nieves le confiesa a Begoña todo lo sucedido con su marido y la enfermera le reconoce a su compañera que la única opción que tiene es volver con Pablo Salazar. Después, Begoña se enfrenta a Gabriel por poner a Julia en contra de Damián y le termina diciendo que rompe su pacto de convivencia.

Gabriel y Julia en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo Salazar trataba de aplacar el conflicto con las trabajadoras y le hacía una propuesta a Gabriel para lograrlo, pero el abogado se negaba y se mantenía firme y proponía despedir a dos trabajadoras para ponerlas nerviosas, entre ellas a Carmen por ser la agitadora. Mientras, Valentina le contaba a Cloe sus dudas con respecto a Andrés atormentada por su pasado.

Miguel y Mabel intentaban presionar a sus padres para saber qué está ocurriendo en su casa y Pablo, al verse acorralado, terminaba admitiendo que su matrimonio está atravesando una crisis pero evitaba revelar los detalles de su infidelidad con Marisol. Y Paula no paraba de darle vueltas a la cabeza sobre la propuesta de matrimonio de Ángel y tras mantener una conversación con Tasio llegaba a la conclusión de cuales son sus verdaderos sentimientos y decidía romper para siempre con su novio.

Por su parte, Gabriel trataba de malmeter a Julia con respecto a Damián con manipulaciones para alejarla de su abuelo. Paralelamente, tras conocer las amenazas del abogado a Beatriz, Álvaro se presentaba en su casa con la intención de darle una paliza y pedirle todo el dinero posible, pero Beatriz llegaba a tiempo para pararlo y evitar males mayores.

Antes de marcharse definitivamente de la colonia, Luz recibía una sorpresa por parte de los trabajadores con Carmen y Claudia a la cabeza para agradecerla todo su trabajo en el dispensario. Tras ello, la doctora se despedía de todos antes de poner rumbo a Barcelona para regresar con Luis.

Después de lo que le contó Gabriel, Julia decidía hablar con Digna para indagar sobre lo que pasó entre Damián y su hermano Bernardo. Tras ello, Damián no dudaba en confrontar con su sobrino por manipular a su nieta y Julia tomaba partido por su padrastro dejando hundido a su abuelo. Finalmente, Valentina le revelaba a Andrés todos los abusos que sufrió por parte de Rodrigo.