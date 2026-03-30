'Sueños de libertad' sufrirá un recorte en sus emisiones esta Semana Santa en Antena 3: ¿Qué días se emitirá la ficción?

La llegada de la Semana Santa está alterando las programaciones de las cadenas de televisión. Varios formatos descansan esta semana y otros siguen pero con sus presentadores sustitutos. También las series diarias se verán afectadas esta semana con varios parones en sus emisiones. Es el caso de 'Sueños de libertad' en Antena 3.

Eso sí, los fans de la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay pueden estar tranquilos pues la serie más vista de la televisión sufrirá un parón mucho más corto que el de sus rivales. Y es que tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' desaparecerán el jueves y el viernes Santo.

Sin embargo, Antena 3 ha optado por mantener su parrilla de tarde el Jueves Santo como un día cualquiera. Así, a diferencia de TVE que si que sustituirá su parrilla habitual por cine y de Telecinco que ofrecerá 'Fiesta' en lugar de 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge', la cadena de Atresmedia si que tendrá sus programas habituales en parrilla.

De esta manera, 'Sueños de libertad' se emitirá esta semana de lunes a jueves con total normalidad en su horario habitual, de modo que Antena 3 ofrecerá del capítulo 529 al capítulo 532. Eso sí, el Viernes Santo si que dejará su hueco por la emisión de Multicine al tratarse de un festivo nacional.

Con ello, para disfrutar del capítulo 533 de 'Sueños de libertad', que ya está disponible en atresplayer, habrá que esperar al lunes 6 de abril para verlo en abierto en Antena 3.

Además, 'Sueños de libertad' vivirá esta semana fuertes emociones con la despedida de Luz (Carolina Lapausa) tras su marcha definitiva a Barcelona después de la triste muerte de su padre Alberto (Alfonso Lara) por eutanasia; la llegada de Ángel (Juan Vergara), el novio de Paula (Marina Orta) y el inesperado regreso de Pelayo (Alejandro Albarracín).