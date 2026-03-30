'Sueños de libertad', avance del martes 31 de marzo: la marcha de Luz y la manipulación de Gabriel a Julia

'Sueños de libertad' encara una nueva semana con la marcha de una de sus protagonistas, la llegada de un nuevo personaje y el regreso inesperado de otro.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo Salazar trata de aplacar el conflicto con las trabajadoras y le hace una propuesta a Gabriel para lograrlo, pero el abogado se niega y se mantiene firme y propone despedir a dos trabajadoras para ponerlas nerviosas, entre ellas a Carmen por ser la agitadora. Mientras, Valentina le cuenta a Cloe sus dudas con respecto a Andrés atormentada por su pasado.

Miguel y Mabel intentan presionar a sus padres para saber qué está ocurriendo en su casa y Pablo, al verse acorralado, termina admitiendo que su matrimonio está atravesando una crisis pero evita revelar los detalles de su infidelidad con Marisol. Y Paula no para de darle vueltas a la cabeza sobre la propuesta de matrimonio de Ángel y tras mantener una conversación con Tasio llega a la conclusión de cuales son sus verdaderos sentimientos y decide romper para siempre con su novio.

Por su parte, Gabriel trata de malmeter a Julia con respecto a Damián con manipulaciones para alejarla de su abuelo. Paralelamente, tras conocer las amenazas del abogado a Beatriz, Álvaro se presenta en su casa con la intención de darle una paliza y pedirle todo el dinero posible, pero Beatriz llega a tiempo para pararlo y evitar males mayores.

Antes de marcharse definitivamente de la colonia, Luz recibe una sorpresa por parte de los trabajadores con Carmen y Claudia a la cabeza para agradecerla todo su trabajo en el dispensario. Tras ello, la doctora se despide de todos antes de poner rumbo a Barcelona para regresar con Luis.

Después de lo que le contó Gabriel, Julia decide hablar con Digna para indagar sobre lo que pasó entre Damián y su hermano Bernardo. Tras ello, Damián no duda en confrontar con su sobrino por manipular a su nieta y Julia toma partido por su padrastro dejando hundido a su abuelo. Finalmente, Valentina le revela a Andrés todos los abusos que sufrió por parte de Rodrigo.

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña se enfrentaba con Gabriel por su jugada contra Damián mientras que el abogado le mostraba su cabreo por haber contratado a Antonia (Beatriz) como niñera de Juan sin su consentimiento. Mientras, en casa de los Salazar, la frialdad entre Nieves y Pablo llamaba la atención de sus hijos que creen que les sucede algo.

Tras el ataque de pánico que sufrió Valentina por culpa de Álvaro, Andrés sospechaba de que a la dependienta le sucede algo y tras ello, Marta le contaba lo que le confesó Cloe sobre Rodrigo, el ex militar de Valentina. Tras ello, el De La Reina intentaba mostrar su apoyo a la dependienta, pero ella volvía a huir despavorida.

Luz se refugiaba en Digna y Begoña tras la dolorosa muerte de su padre. Tras esta triste pérdida, la doctora Borrell retomaba sus planes de marcharse a Barcelona para olvidarse de todo. Las dos no dudaban en apoyarla en estos duros momentos y después Nieves y Miguel se despedían de Luz en el dispensario.

En la cantina, Salva y Andrés le paraban los pies a Álvaro después de que el transportista volviera a demostrar sus malos modales. Por su parte, Paula se citaba con su novio Ángel, que le sorprendía con una petición de matrimonio dejándola descolocada. Y tras leer la información del periódico, Julia se quedaba muy disgustada con su abuelo y las explicaciones de Damián no parecían reconfortarla.

La marcha de varias trabajadoras volvía a poner a la fábrica en crisis y Pablo trataba de buscar soluciones urgentes y proponía que Tasio medie con Carmen para evitar más salidas. Sin embargo, lejos de arreglar las cosas parece que las empeoraba. Tampoco Marta y Cloe conseguían ponerse de acuerdo con la producción de Flor Divina. Finalmente, Gabriel amenazaba de muerte a Beatriz tras verla cuidando de su hijo.