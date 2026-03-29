Avance semanal de 'Sueños de Libertad' del 30 de marzo al 3 de abril con un recorte en su emisión y un inesperado regreso

'Sueños de libertad' encara una nueva semana con la marcha de una de sus protagonistas, la llegada de un nuevo personaje y el regreso inesperado de otro. Por si fuera poco, la serie más vista de la televisión, vivirá un parón en su emisión el próximo viernes 3 de abril al ser festivo nacional por ser Viernes Santo. Eso sí, a diferencia de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' no faltará a su cita con la audiencia el jueves 2 de abril.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 30 de marzo y el jueves 2 de abril antes de el viernes a continuación:

Avance del capítulo 529 de 'Sueños de libertad' del lunes 30 de marzo

Ángel y Paula en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña se enfrenta con Gabriel por su jugada contra Damián mientras que el abogado le muestra su cabreo por haber contratado a Antonia (Beatriz) como niñera de Juan sin su consentimiento. Mientras, en casa de los Salazar, la frialdad entre Nieves y Pablo llama la atención de sus hijos que creen que les sucede algo.

Tras el ataque de pánico que sufrió Valentina por culpa de Álvaro, Andrés sospecha de que a la dependienta le sucede algo y tras ello, Marta le cuenta lo que le confesó Cloe sobre Rodrigo, el ex militar de Valentina. Tras ello, el De La Reina intenta mostrar su apoyo a la dependienta, pero ella vuelve a huir despavorida.

Luz se refugia en Digna y Begoña tras la dolorosa muerte de su padre. Tras esta triste pérdida, la doctora Borrell retoma sus planes de marcharse a Barcelona para olvidarse de todo. Las dos no dudan en apoyarla en estos duros momentos y después Nieves y Miguel se despiden de Luz en el dispensario.

En la cantina, Salva y Andrés le paran los pies a Álvaro después de que el transportista volviera a demostrar sus malos modales. Por su parte, Paula se cita con su novio Ángel, que le sorprende con una petición de matrimonio dejándola descolocada. Y tras leer la información del periódico, Julia se queda muy disgustada con su abuelo y las explicaciones de Damián no parecen reconfortarla.

La marcha de varias trabajadoras vuelve a poner a la fábrica en crisis y Pablo trata de buscar soluciones urgentes y propone que Tasio medie con Carmen para evitar más salidas. Sin embargo, lejos de arreglar las cosas parece que las empeora. Tampoco Marta y Cloe consiguen ponerse de acuerdo con la producción de Flor Divina. Finalmente, Gabriel amenaza de muerte a Beatriz tras verla cuidando de su hijo.

Avance del capítulo 530 de 'Sueños de libertad' del martes 31 de marzo

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad'

Pablo Salazar trata de aplacar el conflicto con las trabajadoras y le hace una propuesta a Gabriel para lograrlo, pero el abogado se niega y se mantiene firme y propone despedir a dos trabajadoras para ponerlas nerviosas, entre ellas a Carmen por ser la agitadora. Mientras, Valentina le cuenta a Cloe sus dudas con respecto a Andrés atormentada por su pasado.

Miguel y Mabel intentan presionar a sus padres para saber qué está ocurriendo en su casa y Pablo, al verse acorralado, termina admitiendo que su matrimonio está atravesando una crisis pero evita revelar los detalles de su infidelidad con Marisol. Y Paula no para de darle vueltas a la cabeza sobre la propuesta de matrimonio de Ángel y tras mantener una conversación con Tasio llega a la conclusión de cuales son sus verdaderos sentimientos y decide romper para siempre con su novio.

Por su parte, Gabriel trata de malmeter a Julia con respecto a Damián con manipulaciones para alejarla de su abuelo. Paralelamente, tras conocer las amenazas del abogado a Beatriz, Álvaro se presenta en su casa con la intención de darle una paliza y pedirle todo el dinero posible, pero Beatriz llega a tiempo para pararlo y evitar males mayores.

Antes de marcharse definitivamente de la colonia, Luz recibe una sorpresa por parte de los trabajadores con Carmen y Claudia a la cabeza para agradecerla todo su trabajo en el dispensario. Tras ello, la doctora se despide de todos antes de poner rumbo a Barcelona para regresar con Luis.

Después de lo que le contó Gabriel, Julia decide hablar con Digna para indagar sobre lo que pasó entre Damián y su hermano Bernardo. Tras ello, Damián no duda en confrontar con su sobrino por manipular a su nieta y Julia toma partido por su padrastro dejando hundido a su abuelo. Finalmente, Valentina le revela a Andrés todos los abusos que sufrió por parte de Rodrigo.

Avance del capítulo 531 de 'Sueños de libertad' del miércoles 1 de abril

Gabriel y Julia en 'Sueños de libertad'

Tras descubrir que Julia ha empezado a desconfiar de Damián, Begoña se muestra con inquietud al ver que la manipulación de Gabriel ha hecho efecto pues la niña se niega a volver a confiar en su abuelo y a tener una buena imagen de él. Y tras ello, Begoña pone a Digna al corriente de lo sucedido para tratar de recomponer la situación.

Tasio se entera de que Paula ha roto definitivamente con su pareja y poco después es Ángel quién se presenta en la mansión para tratar de recuperar a su novia. Pero de poco le sirve sus bonitas palabras hacia ella pues Paula le reconoce que está enamorada de otro hombre. Todo con Tasio escuchando la conversación entre las sombras.

Pablo pone al corriente a Nieves de las sospechas de sus hijos sobre sus problemas y lejos de intentar llegar a un acuerdo terminan enfrentándose. Paralelamente, Miguel y Mabel idean un plan para conseguir que sus padres se reconcilien. Por su parte, Beatriz decide cortarle el grifo a Álvaro con el dinero de Gabriel mientras que el transportista le hace una inesperada propuesta a Gorito, que este rechaza.

En la fábrica, Cloe le confirma a Marta que Flor Divina llevará el sello de Brosard pero también un homenaje a Gervasio Merino. Un bonito gesto que provoca que ambas decidan olvidarse de sus problemas y tratar de reconducir su relación. Por su lado, Carmen rechaza la propuesta para mejorar el salario de las trabajadoras.

Valentina da el paso de intentar reconducir su vida y acepta la cita de Andrés para comer juntos. Mientras, Nieves le confiesa a Begoña todo lo sucedido con su marido y la enfermera le reconoce a su compañera que la única opción que tiene es volver con Pablo Salazar. Después, Begoña se enfrenta a Gabriel por poner a Julia en contra de Damián y le termina diciendo que rompe su pacto de convivencia.

Avance del capítulo 532 de 'Sueños de libertad' del jueves 2 de abril

Tasio y Paula en 'Sueños de libertad'

Marta le enseña a Digna los diseños de Flor Divina y su tía recibe con agradecimiento y emoción el gran homenaje que le hacen al padre de sus hijos. Tía y sobrina reciben este bonito detalle como una gran victoria frente a Gabriel. Todo mientras crece la preocupación por cómo el abogado ha conseguido distanciar a Julia de Damián.

Tasio no duda en arropar a Paula después de su gran enfrentamiento con Ángel y le muestra todo su apoyo volviéndose a mostrar un acercamiento entre ellos. Por su parte, en casa de los Salazar, la idea de Mabel de compartir un momento familiar lleva a que Nieves estalle. Tras lo sucedido, la mujer decide sincerarse con su hija y ponerle al corriente de la infidelidad de su marido.

Pelayo regresa a Toledo y Marta le pone al corriente de todos los últimos acontecimientos en la familia y la fábrica. Mientras, Damián propone una comida para celebrar su regreso. Pero lo que sigue atormentando al patriarca es que los intentos de Begoña y Digna por conseguir que Julia se reconcilie con su abuelo han sido un fracaso pues se niega a perdonarle y se niega a verle.

Tasio le entrega un regalo a Paula para tratar de animarla, pero la doncella lo rechaza y le insta a que se lo de a su mujer. Un gesto que lleva a que ambos se reconcilien. Mientras, Valentina le reconoce a Cloe que no sabe si está preparada para darle una oportunidad a Andrés e iniciar una nueva relación. Y Claudia trata de tener una nueva cita con Salva pero el cantinero lo rechaza.

Begoña vuelve a discutir con Gabriel por haber conseguido poner a Julia en contra de su abuelo sin saber que Beatriz lo está escuchando todo. Y finalmente, Marta le cuenta a Pelayo su ruptura con Cloe por culpa de lo que todavía siente por Fina provocando que él recuerde cómo amenazó a Fina para que se marchara y desapareciera de sus vidas.