'Sueños de Libertad', avance del lunes 30 de marzo: Un nuevo personaje y la amenaza de muerte de Gabriel

En pleno debate sobre la eutanasia por el caso de Noelia Castillo, 'Sueños de libertad' ofrecía este viernes una trama muy pegada a la actualidad con la muerte asistida de Alberto, el padre de Luz, después de no querer seguir viviendo tras diagnosticarle una enfermedad sin cura.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña se enfrenta con Gabriel por su jugada contra Damián mientras que el abogado le muestra su cabreo por haber contratado a Antonia (Beatriz) como niñera de Juan sin su consentimiento. Mientras, en casa de los Salazar, la frialdad entre Nieves y Pablo llama la atención de sus hijos que creen que les sucede algo.

Tras el ataque de pánico que sufrió Valentina por culpa de Álvaro, Andrés sospecha de que a la dependienta le sucede algo y tras ello, Marta le cuenta lo que le confesó Cloe sobre Rodrigo, el ex militar de Valentina. Tras ello, el De La Reina intenta mostrar su apoyo a la dependienta, pero ella vuelve a huir despavorida.

Luz se refugia en Digna y Begoña tras la dolorosa muerte de su padre. Tras esta triste pérdida, la doctora Borrell retoma sus planes de marcharse a Barcelona para olvidarse de todo. Las dos no dudan en apoyarla en estos duros momentos y después Nieves y Miguel se despiden de Luz en el dispensario.

En la cantina, Salva y Andrés le paran los pies a Álvaro después de que el transportista volviera a demostrar sus malos modales. Por su parte, Paula se cita con su novio Ángel, que le sorprende con una petición de matrimonio dejándola descolocada. Y tras leer la información del periódico, Julia se queda muy disgustada con su abuelo y las explicaciones de Damián no parecen reconfortarla.

La marcha de varias trabajadoras vuelve a poner a la fábrica en crisis y Pablo trata de buscar soluciones urgentes y propone que Tasio medie con Carmen para evitar más salidas. Sin embargo, lejos de arreglar las cosas parece que las empeora. Tampoco Marta y Cloe consiguen ponerse de acuerdo con la producción de Flor Divina. Finalmente, Gabriel amenaza de muerte a Beatriz tras verla cuidando de su hijo.

Paula y Ángel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián sufría un nuevo revés empresarial por la jugarreta de Gabriel al conseguir que uno de los principales clientes de La Industrial rescinda su contrato con la empresa tras ver publicado un artículo en el que la imagen del De La Reina queda mal parada por haberle robado dinero a su hermano. Después, Damián no dudaba en enfrentarse con Gabriel.

Por su parte, Nieves terminaba pagando toda la tensión que acumula tras descubrir la infidelidad de su marido y tratar de disimular con sus hijos y sufría un desvanecimiento en el dispensario. Su hijo trataba de ayudarla para saber que le ocurre y ella le quitaba hierro a lo sucedido.

En la fábrica, Carmen descubría que varias trabajadoras han decidido dimitir de sus puestos por el descontento que hay en la plantilla al ver imposible que consigan la igualdad salarial con los hombres. Mientras, en la tienda, Álvaro se acercaba demasiado a Valentina provocándole un ataque de pánico. Tras lo sucedido, tanto Marta como Andrés daban la cara por la dependienta y cuestionaban al transportista por su comportamiento.

En el hospital, Luz se despedía definitivamente de su padre antes de ayudarle a acabar con su sufrimiento y de haberse informado bien para no levantar sospechas sobre la eutanasia que va a llevar a cabo. Con ayuda de Nieves, ambas le administraban los medicamentos necesarios aprovechando el cambio de turno de las enfermeras.

Cloe le dejaba claro a Valentina que tiene que calmarse y estar tranquila porque ni Rodrigo ni nadie le hará daño mientras ella esté a su lado. Finalmente, Begoña accedía a que Beatriz se quedara al cargo de Juan mientras ella está ausente. Y cuando Gabriel descubría a su primera mujer con su hijo mostraba su preocupación.