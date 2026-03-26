'Sueños de Libertad', avance del viernes 27 de marzo: una muerte por eutanasia y el ataque de pánico de Valentina

'Sueños de libertad' vivirá este viernes la eutanasia de Luz a su padre Alberto en plena polémica por el caso de Noelia Castillo, la joven que ha luchado durante estos dos últimos años por una muerte sin dolor.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián sufre un nuevo revés empresarial por la jugarreta de Gabriel al conseguir que uno de los principales clientes de La Industrial rescinda su contrato con la empresa tras ver publicado un artículo en el que la imagen del De La Reina queda mal parada por haberle robado dinero a su hermano. Después, Damián no duda en enfrentarse con Gabriel.

Por su parte, Nieves termina pagando toda la tensión que acumula tras descubrir la infidelidad de su marido y tratar de disimular con sus hijos y sufre un desvanecimiento en el dispensario. Su hijo trata de ayudarla para saber que le ocurre y ella le quita hierro a lo sucedido.

En la fábrica, Carmen descubre que varias trabajadoras han decidido dimitir de sus puestos por el descontento que hay en la plantilla al ver imposible que consigan la igualdad salarial con los hombres. Mientras, en la tienda, Álvaro se acerca demasiado a Valentina provocándole un ataque de pánico. Tras lo sucedido, tanto Marta como Andrés dan la cara por la dependienta y cuestionan al transportista por su comportamiento.

En el hospital, Luz se despide definitivamente de su padre antes de ayudarle a acabar con su sufrimiento y de haberse informado bien para no levantar sospechas sobre la eutanasia que va a llevar a cabo. Con ayuda de Nieves, ambas le administran los medicamentos necesarios aprovechando el cambio de turno de las enfermeras.

Cloe le deja claro a Valentina que tiene que calmarse y estar tranquila porque ni Rodrigo ni nadie le hará daño mientras ella esté a su lado. Finalmente, Begoña accede a que Beatriz se quede al cargo de Juan mientras ella está ausente. Y cuando Gabriel descubre a su primera mujer con su hijo muestra su preocupación.

Luz se despide de su padre en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Miguel empezaba a percatarse de que las cosas entre sus padres no van bien tras descubrir que Pablo ha dormido en el despacho. Pero tanto Nieves como Pablo trataban de disimular ante su hijo para no tener que darle explicaciones. Por otro lado, cuando las trabajadoras se enteraban de las propuestas de Salazar para mejorar sus salarios las rechazaban y se mantenían firmes en intentar la igualdad salarial con los trabajadores.

Gabriel se reunía con un periodista para sobornarle a cambio de que difunda ciertas informaciones sobre Damián que dañan completamente su reputación. Asimismo, el director estallaba contra Tasio a raíz del coste que les va a suponer poner en marcha la nueva fragancia de Flor Divina.

Beatriz conseguía convencer a Begoña de viajar con ella a Pelahustán para quedarse con Juan mientras ella llevaba a cabo la vacunación de los niños. Y Álvaro ponía un obstáculo en el camino provocando un pequeño accidente con el que Begoña se lleva un gran susto. Después, cuando Gabriel descubría lo sucedido le recriminaba a su mujer su comportamiento y terminaba explotando contra Beatriz pues está convencido de que ella está detrás de lo sucedido.

Don Agustín acudía a ver a Alberto en el hospital después de que el padre de Luz le pidiera su ayuda para confesarle todos sus pecados antes de morir. Por su parte, Nieves le confesaba a Begoña la infidelidad de Salazar. Mientras, Mabel y Salva seguían con su acercamiento en la cantina y paralelamente, Miguel se interesaba por la vida de Claudia.

Marta trataba de indagar sobre la situación de Valentina tras rechazar a Andrés, pero Cloe se mantenía con distancia y se mostraba reacia a mostrarse cercana con su ex pareja. Finalmente, Mabel se presentaba en casa para comer con Nieves y tratar de indagar sobre los problemas de sus padres pero ella disimulaba como hizo con Miguel.