'Sueños de Libertad', avance del jueves 26 de marzo: Beatriz pone a Begoña y Juan en peligro

'Sueños de libertad' sigue siendo cada tarde la serie más vista de la televisión tras cerrar el mes de febrero como el mejor mes de su historia. Y es que la serie se encuentra en su mejor momento tras el estreno de la tercera temporada con más de diez fichajes que han llegado para revolucionar sus tramas.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Miguel empieza a percatarse de que las cosas entre sus padres no van bien tras descubrir que Pablo ha dormido en el despacho. Pero tanto Nieves como Pablo tratan de disimular ante su hijo para no tener que darle explicaciones. Por otro lado, cuando las trabajadoras se enteran de las propuestas de Salazar para mejorar sus salarios las rechazan y se mantienen firmes en intentar la igualdad salarial con los trabajadores.

Gabriel se reúne con un periodista para sobornarle a cambio de que difunda ciertas informaciones sobre Damián que dañan completamente su reputación. Asimismo, el director estalla contra Tasio a raíz del coste que les va a suponer poner en marcha la nueva fragancia de Flor Divina.

Beatriz consigue convencer a Begoña de viajar con ella a Pelahustán para quedarse con Juan mientras ella lleva a cabo la vacunación de los niños. Y Álvaro pone un obstáculo en el camino provocando un pequeño accidente con el que Begoña se lleva un gran susto. Después, cuando Gabriel descubre lo sucedido le recrimina a su mujer su comportamiento y termina explotando contra Beatriz pues está convencido de que ella está detrás de lo sucedido.

Don Agustín acude a ver a Alberto en el hospital después de que el padre de Luz le pidiera su ayuda para confesarle todos sus pecados antes de morir. Por su parte, Nieves le confiesa a Begoña la infidelidad de Salazar. Mientras, Mabel y Salva siguen con su acercamiento en la cantina y paralelamente, Miguel se interesa por la vida de Claudia.

Marta trata de indagar sobre la situación de Valentina tras rechazar a Andrés, pero Cloe se mantiene con distancia y se muestra reacia a mostrarse cercana con su ex pareja. Finalmente, Mabel se presenta en casa para comer con Nieves y tratar de indagar sobre los problemas de sus padres pero ella disimula como hizo con Miguel.

Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián visitaba a Pablo para agradecerle que haya intervenido para evitar el despido de Tasio y Salazar le contaba que ha hecho lo que tenía que hacer aunque su mayor temor es que Nieves no pueda perdonarle jamás el daño que le ha hecho. Después, era Nieves la que visitaba a Damián para tratar de despejar sus dudas sobre Marisol pero la mujer no se terminaba de creer sus palabras.

En la fábrica, Cloe se confesaba con Valentina sobre lo complicado que le está resultando trabajar con Marta ahora que han roto su relación definitivamente. Por su parte, la dependienta le contaba a su amiga que está muy incómoda con Andrés y que no está preparada para iniciar una nueva relación ni contarle al De La Reina todo lo que le pasó con su ex pareja.

Por su lado, Tasio le contaba a Carmen que finalmente no le van a despedir gracias a la intervención de Salazar pero lejos de celebrarlo, la noticia provocaba una nueva discusión en el matrimonio. Después, Tasio y Paula volvían a vivir un momento de acercamiento en la mansión. Mientras, Marta ponía al corriente a Gabriel de que Brossard ha accedido a producir una edición especial de Flor Divina, algo que no le hacía ninguna gracia. Paralelamente, Digna y la familia celebraban la noticia.

Dejando a un lado sus problemas con Pablo, Nieves trataba de orientar a Luz con el procedimiento de eutanasia para ayudar a morir a su padre. Justo en ese momento, Salazar llegaba al dispensario y le pedía disculpas a la doctora Borrell por la reacción que tuvo con ella cuando se enteró del diagnóstico de Miguel.

Carmen y Claudia le presentaban a Pablo Salazar el informe pidiendo la igualdad salarial entre los hombres y las mujeres pero el director financiero lo rechazaba y trataba de proponer otras soluciones. Mientras que en la cantina la complicidad entre Mabel y Salva aumentaba tras acudir juntos al cine. Y finalmente, Gabriel recurría a la prensa para acabar con la reputación de Damián.