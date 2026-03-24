'Sueños de libertad' sigue siendo cada tarde la serie más vista de la televisión tras cerrar el mes de febrero como el mejor mes de su historia. Y es que la serie se encuentra en su mejor momento tras el estreno de la tercera temporada con más de diez fichajes que han llegado para revolucionar sus tramas.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián visita a Pablo para agradecerle que haya intervenido para evitar el despido de Tasio y Salazar le cuenta que ha hecho lo que tenía que hacer aunque su mayor temor es que Nieves no pueda perdonarle jamás el daño que le ha hecho. Después, es Nieves la que visita a Damián para tratar de despejar sus dudas sobre Marisol pero la mujer no se termina de creer sus palabras.

En la fábrica, Cloe se confiesa con Valentina sobre lo complicado que le está resultando trabajar con Marta ahora que han roto su relación definitivamente. Por su parte, la dependienta le cuenta a su amiga que está muy incómoda con Andrés y que no está preparada para iniciar una nueva relación ni contarle al De La Reina todo lo que le pasó con su ex pareja.

Por su lado, Tasio le cuenta a Carmen que finalmente no le van a despedir gracias a la intervención de Salazar pero lejos de celebrarlo, la noticia provoca una nueva discusión en el matrimonio. Después, Tasio y Paula vuelven a vivir un momento de acercamiento en la mansión. Mientras, Marta pone al corriente a Gabriel de que Brossard ha accedido a producir una edición especial de Flor Divina, algo que no le hace ninguna gracia. Paralelamente, Digna y la familia celebran la noticia.

Dejando a un lado sus problemas con Pablo, Nieves trata de orientar a Luz con el procedimiento de eutanasia para ayudar a morir a su padre. Justo en ese momento, Salazar llega al dispensario y le pide disculpas a la doctora Borrell por la reacción que tuvo con ella cuando se enteró del diagnóstico de Miguel.

Carmen y Claudia le presentan a Pablo Salazar el informe pidiendo la igualdad salarial entre los hombres y las mujeres pero el director financiero lo rechaza y trata de proponer otras soluciones. Mientras que en la cantina la complicidad entre Mabel y Salva aumenta tras acudir juntos al cine. Y finalmente, Gabriel recurre a la prensa para acabar con la reputación de Damián.

Damián y Miguel Salazar en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras confesarle su infidelidad, Pablo trataba de disculparse con su mujer pero ella es incapaz de perdonarle. Por si fuera poco, cuando le confesaba que la chica con la que le fue infiel es Marisol, Nieves explotaba y se negaba a poder seguir con su marido como si tal cosa y le dejaba claro que no quiere volver a tenerle cerca. Después, Nieves trataba de ocultarle lo sucedido a Miguel para evitar males mayores. Y el hecho de saber que todo ha continuado en Toledo lo complicaba aún más.

Tasio se mostraba muy abatido al saber que le van a despedir de Perfumerías De La Reina y que no ha podido ganarle la batalla a Gabriel. En la tienda, Carmen ponía al corriente a Claudia y Valentina del informe que ha redactado para luchar por la igualdad salarial entre hombres y mujeres aunque les advertía de lo que puede acarrearles después de lo que le ha pasado a Tasio. Pese a ello, ambas le apoyaban.

Por otro lado, Andrés trataba de seguir acercándose a Valentina y conseguir poder reconducir su relación después de la espantada de la dependienta en su última cita. Sin embargo, Valentina le rompía el corazón al frenarle y decirle que prefiere tener una relación simplemente profesional.

Pablo Salazar advertía a Gabriel que ya no puede manipularle porque ya le ha contado todo a Nieves. Tras acabar con el chantaje, Salazar le dejaba claro que no va a poder utilizarle para acabar con Damián y Tasio y por tanto el De La Reina podrá seguir en su puesto en la fábrica. Tras conocer la buena noticia, Tasio no dudava en ofrecerle su lealtad a Salazar.

Beatriz trataba de convencer a Begoña de que le deje cuidar a Juan mientras ella sigue con sus viajes a Pelahustán para vacunar a los niños. Pero la enfermera lo rechazaba. Por su parte, Claudia también rechazaba la invitación de Salva de ir al cine. Mientras, Marta le pedía ayuda a Cloe para sacar adelante la producción de Flor Divina sin el consentimiento de Gabriel. Y el abogado terminaba enfrentándose con Damián por haber provocado que Pablo se haya rebelado contra él.