'Sueños de libertad' sigue siendo cada tarde la serie más vista de la televisión tras cerrar el mes de febrero como el mejor mes de su historia. Y es que la serie se encuentra en su mejor momento tras el estreno de la tercera temporada con más de diez fichajes.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras confesarle su infidelidad, Pablo trata de disculparse con su mujer pero ella es incapaz de perdonarle. Por si fuera poco, cuando le confiesa que la chica con la que le fue infiel es Marisol, Nieves explota y se niega a poder seguir con su marido como si tal cosa y le deja claro que no quiere volver a tenerle cerca. Después, Nieves trata de ocultarle lo sucedido a Miguel para evitar males mayores. Y el hecho de saber que todo ha continuado en Toledo lo complica aún más.

Tasio se muestra muy abatido al saber que le van a despedir de Perfumerías De La Reina y que no ha podido ganarle la batalla a Gabriel. En la tienda, Carmen pone al corriente a Claudia y Valentina del informe que ha redactado para luchar por la igualdad salarial entre hombres y mujeres aunque les advierte de lo que puede acarrearles después de lo que le ha pasado a Tasio. Pese a ello, ambas le apoyan.

Por otro lado, Andrés trata de seguir acercándose a Valentina y conseguir poder reconducir su relación después de la espantada de la dependienta en su última cita. Sin embargo, Valentina le rompe el corazón al frenarle y decirle que prefiere tener una relación simplemente profesional.

Pablo Salazar advierte a Gabriel que ya no puede manipularle porque ya le ha contado todo a Nieves. Tras acabar con el chantaje, Salazar le deja claro que no va a poder utilizarle para acabar con Damián y Tasio y por tanto el De La Reina podrá seguir en su puesto en la fábrica. Tras conocer la buena noticia, Tasio no duda en ofrecerle su lealtad a Salazar.

Beatriz trata de convencer a Begoña de que le deje cuidar a Juan mientras ella sigue con sus viajes a Pelahustán para vacunar a los niños. Pero la enfermera lo rechaza. Por su parte, Claudia rechaza la invitación de Salva de ir al cine. Mientras, Marta trata de pedirle ayuda a Cloe para sacar adelante la producción de Flor Divina sin el consentimiento de Gabriel. Y el abogado termina enfrentándose con Damián por haber provocado que Pablo se haya rebelado contra él.

Marta y Cloe en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves acudía a ver a Alberto para ver cómo se encuentra y saber si de verdad quiere acabar con su vida y él le dejaba claro que quiere morirse sin hacer ruido y con dignidad. Tras ello, Nieves hablaba con Luz y ambas acordaban cumplir con la voluntad del padre de la doctora.

Mientras, en la Industrial Damián ponía al corriente a Tasio de que Salazar apoyará su despido por un chantaje de Gabriel. Por si fuera poco, Marisol le presentaba a Damián su dimisión tras aceptar que su relación con Pablo no tiene futuro. Después, Tasio pagaba con Carmen su frustración por el despido llegando a culparla por haberla ayudado con lo de los salarios y Paula no dudaba en apoyar a Tasio.

Marta se confesaba con Andrés y le contaba su ruptura con Cloe por ser incapaz de darle lo que ella le pide porque es incapaz de olvidarse de Fina. Y Andrés aprovechaba para contarle lo sucedido con Valentina. Mientras, Cloe también se apoyaba en Valentina tras el mazazo que ha recibido con su ruptura con la De La Reina.

Por su parte, Beatriz seguía con sus planes de acercarse a Begoña para estar más cerca de Juan y poder cumplir con su venganza hacia Gabriel. Y es que sus intenciones pasan porque Begoña confíe en ella como cuidadora de Juan mientras ella está con su trabajo en la casa cuna.

En la fábrica, Gabriel tenía un encontronazo con Pablo al pedirle que modifique el informe que ha redactado para despedir a Tasio pero Salazar se negaba mientras no le entregue las fotografías que le hizo con Marisol. Tras dárselas, el abogado le dejaba claro que quien manda es él y que va a seguir teniéndole contra las cuerdas. Y por ello, Pablo decidía confesarle a Nieves su infidelidad para librarse del yugo de Gabriel para siempre.