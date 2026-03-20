'Sueños de Libertad', avance capítulo del lunes 23 de marzo: Pablo confiesa su infidelidad y una dimisión

'Sueños de libertad' sigue siendo cada tarde la serie más vista de la televisión tras cerrar el mes de febrero como el mejor mes de su historia. Y es que la serie se encuentra en su mejor momento tras el estreno de la tercera temporada con más de diez fichajes.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves acude a ver a Alberto para ver cómo se encuentra y saber si de verdad quiere acabar con su vida y él le deja claro que quiere morirse sin hacer ruido y con dignidad. Tras ello, Nieves habla con Luz y ambas acuerdan cumplir con la voluntad del padre de la doctora.

Mientras, en la Industrial Damián pone al corriente a Tasio de que Salazar apoyará su despido por un chantaje de Gabriel. Por si fuera poco, Marisol le presenta a Damián su dimisión tras aceptar que su relación con Pablo no tiene futuro. Después, Tasio paga con Carmen su frustración por el despido llegando a culparla por haberla ayudado con lo de los salarios y Paula no duda en apoyar a Tasio.

Marta se confiesa con Andrés y le cuenta su ruptura con Cloe por ser incapaz de darle lo que ella le pide porque es incapaz de olvidarse de Fina. Y Andrés aprovecha para contarle lo sucedido con Valentina. Mientras, Cloe también se apoya en Valentina tras el mazazo que ha recibido con su ruptura con la De La Reina.

Por su parte, Beatriz sigue con sus planes de acercarse a Begoña para estar más cerca de Juan y poder cumplir con su venganza hacia Gabriel. Y es que sus intenciones pasan porque Begoña confíe en ella como cuidadora de Juan mientras ella está con su trabajo en la casa cuna.

En la fábrica, Gabriel tiene un encontronazo con Pablo al pedirle que modifique el informe que ha redactado para despedir a Tasio pero Salazar se niega mientras no le entregue las fotografías que le hizo con Marisol. Tras dárselas, el abogado le deja claro que quien manda es él y que va a seguir teniéndole contra las cuerdas. Y por ello, Pablo decide confesarle a Nieves su infidelidad para librarse del yugo de Gabriel para siempre.

Marisol y Damián en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo no dudaba en pedirle a Gabriel que deje a su mujer en paz y no vuelva a acercarse a ella y él insistía en que le ayude a despedir a Tasio. Asimismo, el abogado leía el reportaje de Digna en el periódico hablando del aniversario de Flor Divina y estallaba contra ella por haber actuado a sus espaldas.

Beatriz seguía moviendo sus fichas para lograr sus objetivos y se citaba con Begoña y Claudia para presentarles las referencias para poder empezar a colaborar en la casa cuna mientras le dejaba claro a Álvaro que va a quitarle todo el dinero que pueda a su marido. Mientras, Andrés y Valentina seguían compartiendo momentos juntos hasta que ella descubría que él era militar y huía despavorida al acordarse de su ex, Rodrigo y todo lo que le hizo.

Cloe y Marta disfrutaban del picnic que han montado para celebrar su reconciliación. Pero toda la felicidad se truncaba cuando de nuevo los recuerdos de Fina volvían a la cabeza de Marta provocando que Cloe se marchara y tomara una decisión sobre su relación.

Luz seguía muy preocupada por la delicada situación de su padre porque cada vez le cuesta más respirar. Mientras, Nieves daba el paso y le contaba toda la verdad de lo que pasó con el doctor Giralt y le confesaba que en el pasado ayudó al médico a poner fin al sufrimiento de un paciente que sufría una enfermedad degenerativa.

Tasio le contaba a Damián las amenazas que ha recibido de Gabriel y le anunciaba que le va a despedir, pero el patriarca le decía que Salazar no lo permitirá. Pero después, Pablo ponía al corriente al De La Reina del chantaje que le hace su sobrino y le comunicaba que apoyará la decisión de despedir a Tasio para evitar que sus escarceos con Marisol salgan a la luz.