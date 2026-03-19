'Sueños de Libertad', avance capítulo del viernes 20 de marzo: El despido de Tasio y la decisión de Cloe

'Sueños de libertad' sigue siendo cada tarde la serie más vista de la televisión tras cerrar el mes de febrero como el mejor mes de su historia. Y es que la serie se encuentra en su mejor momento tras el estreno de la tercera temporada con más de diez fichajes.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo no duda en pedirle a Gabriel que deje a su mujer en paz y no vuelva a acercarse a ella y él insiste en que le ayude a despedir a Tasio. Asimismo, el abogado lee el reportaje de Digna en el periódico hablando del aniversario de Flor Divina y estalla contra ella por haber actuado a sus espaldas.

Beatriz sigue moviendo sus fichas para lograr sus objetivos y se cita con Begoña y Claudia para presentarles las referencias para poder empezar a colaborar en la casa cuna mientras le deja claro a Álvaro que va a quitarle todo el dinero que pueda a su marido. Mientras, Andrés y Valentina siguen compartiendo momentos juntos hasta que ella descubre que él era militar y huye despavorida al acordarse de su ex, Rodrigo y todo lo que le hizo.

Cloe y Marta disfrutan del picnic que han montado para celebrar su reconciliación. Pero toda la felicidad se trunca cuando de nuevo los recuerdos de Fina vuelven a la cabeza de Marta provocando que Cloe se marche y tome una decisión sobre su relación.

Luz sigue muy preocupada por la delicada situación de su padre porque cada vez le cuesta más respirar. Mientras, Nieves da el paso y le cuenta toda la verdad de lo que pasó con el doctor Giralt y le confiesa que en el pasado ayudó al médico a poner fin al sufrimiento de un paciente que sufría una enfermedad degenerativa.

Tasio le cuenta a Damián las amenazas que ha recibido de Gabriel y le anuncia que le va a despedir, pero el patriarca le dice que Salazar no lo permitirá. Pero después, Pablo pone al corriente al De La Reina del chantaje que le hace su sobrino y le comunica que apoyará la decisión de despedir a Tasio para evitar que sus escarceos con Marisol salgan a la luz.

Cloe y Marta en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo Salazar trataba de convencer a Gabriel de que despedir a Tasio sería un grave error pero el abogado no está por la labor de permitir que su primo siga en la fábrica y para ello seguía utilizando las comprometedoras fotos de su socio con su amante. Si no quiere que se las entregue a su mujer le pedía que se deje de aliar con sus enemigos.

Luz se desahogaba con Begoña sobre la dramática situación que vive con su padre y le confesaba que está empezando a plantearse ayudarle a morir para poner fin a su sufrimiento. Mientras, Nieves recibía la visita sorpresa de Mabel para intentar pasar más tiempo con ella ahora que ambas han decidido apoyar a Miguel con su trastorno. Y después, la enfermera trataba de saber la opinión de su hijo sobre la eutanasia.

Pablo Salazar le aconsejaba a Tasio que se mantenga alejado de Gabriel un tiempo. Paralelamente, el abogado cumplía con su palabra y le entregaba a Beatriz las referencias que necesita para colaborar en la casa cuna a cambio de que no trame nada oculto con Begoña y se mantenga lejos de ella. Posteriormente, Pablo quedaba con Marisol para romper definitivamente con ella y le confesaba que Gabriel les ha descubierto y está amenazándole.

Valentina le proponía a Cloe acudir a una exposición pero su amiga rechazaba su propuesta porque ya tiene un plan con Marta. Y tras descubrir que la dependienta no tiene con quién acudir, Andrés le proponía ir juntos. Mientras, Digna y Marta organizaban una entrevista con el periódico para hablar del aniversario de Flor Divina.

En la cantina, Salva descubría a Álvaro haciendo negocios sospechosos con otro hombre y empieza a desconfiar de él llamándole la atención. Posteriormente, el cantinero dejaba desolada a Claudia al cancelar su cita para ir al cine para poder reunirse con Gregorio y saber por qué ha ido a Toledo. Y finalmente, Pablo se encontraba a Gabriel en su casa hablando con Nieves en un gesto para dejarle claro que puede acabar con su matrimonio.