Avance del capítulo de 'Sueños de Libertad' del jueves 19 de marzo: Una ruptura definitiva y el drama de Luz

'Sueños de libertad' sigue siendo cada tarde la serie más vista de la televisión y este martes anotó un gran 15,2% y 1,3 millones de espectadores. Y es que la serie se encuentra en su mejor momento tras el estreno de la tercera temporada con más de diez fichajes.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo Salazar trata de convencer a Gabriel de que despedir a Tasio sería un grave error pero el abogado no está por la labor de permitir que su primo siga en la fábrica y para ello sigue utilizando las comprometedoras fotos de su socio con su amante. Si no quiere que se las entregue a su mujer le pide que se deje de aliar con sus enemigos.

Luz se desahoga con Begoña sobre la dramática situación que vive con su padre y le confiesa que está empezando a plantearse ayudarle a morir para poner fin a su sufrimiento. Mientras, Nieves recibe la visita sorpresa de Mabel para intentar pasar más tiempo con ella ahora que ambas han decidido apoyar a Miguel con su trastorno. Y después, la enfermera trata de saber la opinión de su hijo sobre la eutanasia.

Pablo Salazar le aconseja a Tasio que se mantenga alejado de Gabriel un tiempo. Paralelamente, el abogado cumple con su palabra y le entrega a Beatriz las referencias que necesita para colaborar en la casa cuna a cambio de que no trame nada oculto con Begoña y se mantenga lejos de ella. Posteriormente, Pablo queda con Marisol para romper definitivamente con ella y le confiesa que Gabriel les ha descubierto y está amenazándole.

Valentina le propone a Cloe acudir a una exposición pero su amiga rechaza su propuesta porque ya tiene un plan con Marta. Y tras descubrir que la dependienta no tiene con quién acudir, Andrés le propone ir juntos. Mientras, Digna y Marta organizan una entrevista con el periódico para hablar del aniversario de Flor Divina.

En la cantina, Salva descubre a Álvaro haciendo negocios sospechosos con otro hombre y empieza a desconfiar de él llamándole la atención. Posteriormente, el cantinero deja desolada a Claudia al cancelar su cita para ir al cine para poder reunirse con Gregorio y saber por qué ha ido a Toledo. Y finalmente, Pablo se encuentra a Gabriel en su casa hablando con Nieves en un gesto para dejarle claro que puede acabar con su matrimonio.

Pablo Salazar y Marisol en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz cumplía con su palabra y se presentaba en el despacho para exigirle a Gabriel que le ayude a conseguir referencias para poder empezar a colaborar con la casa cuna. Paralelamente, Begoña acudía al hospital para apoyar a Luz y la doctora le confesaba que su padre le ha pedido ayuda para morir y tiene muchas dudas sobre lo que hacer.

Carmen le pedía disculpas a Tasio al ver que Gabriel se rio de él al pedir una igualdad salarial y las represalias que podría tomar pero él le dejaba claro que ha hecho lo que tenían que hacer. Después, Tasio le contaba a Damián su discusión con Gabriel y él le aconsejaba que no caiga en sus provocaciones. Y Eduardo trataba de que Paula reconsidere su relación con Ángel al hacerle pensar en los motivos por los que se enamoró de él y le animaba a llevarle un día.

Tras su charla con Digna, Cloe le confesaba a Marta su intención de retomar su relación e intentarlo de nuevo y le da una nueva oportunidad a pesar de que teme de que el amor por Fina siga muy presente en su amada. En la cantina, Salva se llevaba una sorpresa muy desagradable al reencontrarse con Gregorio, quien fuera su compañero de celda en la prisión. Y en la fábrica, Mabel ponía al corriente a Claudia del trastorno de Miguel después de que ella se interese por lo que significa ese diagnóstico.

Luz le pedía Nieves que hable con el doctor Giralt, que fue acusado de practicar la eutanasia, pero la mujer de Salazar se negaba por miedo a perjudicar al médico y la doctora Borrell le terminaba confesando su pasado para demostrarle que es de fiar. Y Marisol no dudaba en ir en busca de Pablo para pedirle explicaciones de por qué no ha vuelto a ponerse en contacto con ella tras pasar una noche juntos.

Digna y Marta decidían unirse para luchar por tratar de volver a sacar al mercado Flor Divina aunque sea a las espaldas de Gabriel. Mientras, Andrés le contaba a Begoña que ya ha recibido la nulidad matrimonial. Por último, Gabriel no dudaba en chantajear a Pablo Salazar con las fotos que tiene de él con Marisol para que lo apoye y expulsen a Tasio de la empresa.