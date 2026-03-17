Avance del capítulo de 'Sueños de Libertad' del miércoles 18 de marzo: El chantaje a Pablo Salazar y una expulsión

'Sueños de libertad' sigue su periplo de gran éxito en las sobremesas de Antena 3 tras haber cerrado febrero como su mejor mes de audiencia tras el estreno de su tercera temporada que cuenta con más de diez fichajes que han llegado para revolucionar las tramas.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz cumple con su palabra y se presenta en el despacho para exigirle a Gabriel que le ayude a conseguir referencias para poder empezar a colaborar con la casa cuna. Paralelamente, Begoña acude al hospital para apoyar a Luz y la doctora le confiesa que su padre le ha pedido ayuda para morir y tiene muchas dudas sobre lo que hacer.

Carmen le pide disculpas a Tasio al ver que Gabriel se rio de él al pedir una igualdad salarial y las represalias que podría tomar pero él le deja claro que ha hecho lo que tenían que hacer. Después, Tasio le cuenta a Damián su discusión con Gabriel y él le aconseja que no caiga en sus provocaciones. Y Eduardo trata de que Paula reconsidere su relación con Ángel al hacerle pensar en los motivos por los que se enamoró de él y le anima a llevarle un día.

Tras su charla con Digna, Cloe le confiesa a Marta su intención de retomar su relación e intentarlo de nuevo y le da una nueva oportunidad a pesar de que teme de que el amor por Fina siga muy presente en su amada. En la cantina, Salva se lleva una sorpresa muy desagradable al reencontrarse con Gregorio, quien fuera su compañero de celda en la prisión. Y en la fábrica, Mabel pone al corriente a Claudia del trastorno de Miguel después de que ella se interese por lo que significa ese diagnóstico.

Luz le pide Nieves que hable con el doctor Giralt, que fue acusado de practicar la eutanasia, pero la mujer de Salazar se niega por miedo a perjudicar al médico y la doctora Borrell le termina confesando su pasado para demostrarle que es de fiar. Y Marisol no duda en ir en busca de Pablo para pedirle explicaciones de por qué no ha vuelto a ponerse en contacto con ella tras pasar una noche juntos.

Digna y Marta deciden unirse para luchar por tratar de volver a sacar al mercado Flor Divina aunque sea a las espaldas de Gabriel. Mientras, Andrés le cuenta a Begoña que ya ha recibido la nulidad matrimonial. Por último, Gabriel no duda en chantajear a Pablo Salazar con las fotos que tiene de él con Marisol para que lo apoye y expulsen a Tasio de la empresa.

Tasio en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés seguía completamente abatido tras recibir la nulidad matrimonial y Damián trataba de que su hijo vea lo positivo de que María ya esté fuera de sus vidas aunque para Andrés nada tiene sentido mientras no pueda estar con Begoña, la mujer que ama, atada a un nuevo matrimonio con su peor pesadilla. Por su parte, Digna trataba de convencer a Cloe de que retome su relación con Marta pero ella tiene miedo a seguir sufriendo.

Beatriz ponía a Álvaro al corriente de la amenaza de Gabriel con respecto a la muerte de doña Úrsula. Por ahora, el único que está en busca y captura por su fallecimiento es él así que para evitar problemas llegaban a la conclusión de que lo mejor es que no les relacionen ni les vean juntos. Después, Álvaro no dudaba en quitarle más dinero de lo que le pedía a su pareja.

En casa de los Salazar, Pablo hablaba con su hijo sobre el trastorno autista que dicen que tiene y trataba de mostrarse mucho más comprensivo con Miguel. Mientras, Carmen compartía con Tasio sus preocupaciones por no haberse puesto de parte de las trabajadoras en el tema de los sueldos y tras ello, él le prometía ayudarle para luchar por conseguirlo. Paralelamente, Paula le confesaba a Manuela que su historia con Tasio se ha acabado para siempre.

Luz se mostraba rota ante Digna por la enfermedad mortal de su padre y la mujer no dudaba en proponerle que se desplace con su padre a la casa de los De La Reina para poder estar más arropado en sus últimos días. Y Begoña quedaba con Beatriz en la cantina para hablar junto a Claudia de su colaboración con la casa cuna para la que necesita referencias de sus antiguos trabajos. Después, Claudia también se reconciliaba con Carmen.

Beatriz volvía a pedirle ayuda a Gabriel. Asimismo, el abogado estallaba de indignación contra Tasio cuando trataba de pedir la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, algo en lo que Salazar tampoco estaba de acuerdo. Y finalmente, Alberto le pedía a Luz que por favor le ayude a morir de forma digna.