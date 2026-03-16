Avance del capítulo 520 de 'Sueños de Libertad' del martes 17 de marzo: El nuevo objetivo de Gabriel y una enfermedad mortal

'Sueños de libertad' sigue su periplo de gran éxito en las sobremesas de Antena 3 tras haber cerrado febrero como su mejor mes de audiencia tras el estreno de su tercera temporada que cuenta con más de diez fichajes que han llegado para revolucionar las tramas.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés sigue completamente abatido tras recibir la nulidad matrimonial y Damián trata de que su hijo vea lo positivo de que María ya esté fuera de sus vidas aunque para Andrés nada tiene sentido mientras no pueda estar con Begoña, la mujer que ama, atada a un nuevo matrimonio con su peor pesadilla. Por su parte, Digna trata de convencer a Cloe de que retome su relación con Marta pero ella tiene miedo a seguir sufriendo.

Beatriz pone a Álvaro al corriente de la amenaza de Gabriel con respecto a la muerte de doña Úrsula. Por ahora, el único que está en busca y captura por su fallecimiento es él así que para evitar problemas llegan a la conclusión de que lo mejor es que no les relacionen ni les vean juntos. Después, Álvaro no duda en quitarle más dinero de lo que le pide a su pareja.

En casa de los Salazar, Pablo habla con su hijo sobre el trastorno autista que dicen que tiene y trata de mostrarse mucho más comprensivo con Miguel. Mientras, Carmen comparte con Tasio sus preocupaciones por no haberse puesto de parte de las trabajadoras en el tema de los sueldos y tras ello, él le promete ayudarle para luchar por conseguirlo. Paralelamente, Paula le confiesa a Manuela que su historia con Tasio se ha acabado para siempre.

Luz se muestra rota ante Digna por la enfermedad mortal de su padre y la mujer no duda en proponerle que se desplace con su padre a la casa de los De La Reina para poder estar más arropado en sus últimos días. Y Begoña queda con Beatriz en la cantina para hablar junto a Claudia de su colaboración con la casa cuna para la que necesita referencias de sus antiguos trabajos. Después, Claudia también se reconcilia con Carmen.

Beatriz vuelve a pedirle ayuda a Gabriel. Asimismo, el abogado estalla de indignación contra Tasio cuando trata de pedir la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, algo en lo que Salazar tampoco está de acuerdo. Y finalmente, Alberto le pide a Luz que por favor le ayude a morir de forma digna.

Luz y Digna en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Luz se reencontraba con su padre en el hospital de Madrid y recibía la confirmación de que padece polio, una enfermedad mortal. Aunque la doctora no estaba dispuesta a tirar la toalla y prometía encontrar una solución. Después de hablar con Miguel Salazar, el joven con su poco tacto le confirmaba que su padre no sobrevivirá.

Mientras, Carmen se mostraba muy afectada tras su discusión con Claudia y decidía abrirse con Manuela. Tras su charla, el ama de llaves no dudaba en recriminar a Tasio por no prestar más atención a su mujer y perder el tiempo en sus coqueteos con Paula. Después, Tasio hablaba con Paula para decirle que lo de su beso fue un error dejándola completamente rota.

En la fábrica, Pablo y Nieves terminaban arreglando sus rencillas justo cuando Gabriel conseguía unas fotos muy comprometedoras de Salazar con Maribel que ponen en riesgo el futuro de su socio. Y en la cantina, Salva accedía a ir al cine con Claudia aunque le dejaba claro que solo quiere ser su amigo. Otra que también decidía ser clara es Cloe que rompía con Marta definitivamente tras saber que sigue enamorada de Fina.

Por su parte, Andrés recibía una carta con buenas noticias: le han concedido la nulidad matrimonial. No obstante, la noticia le dejaba en shock y terminaba refugiándose en el alcohol y al verle solo, Valentina se ofrecía para ser su paño de lágrimas. Asimismo, Digna proponía relanzar el perfume Flor Divina para celebrar su aniversario pero cuando ella y Andrés se lo presentaban a Gabriel, el abogado lo rechazaba de inmediato.

Paralelamente, Gabriel mostraba su malestar a Begoña por permitir que Antonia (Beatriz) entre a colaborar en la casa cuna mientras la mujer pone al corriente a Álvaro de sus planes para seguir extorsionando a Gabriel. Finalmente, el abogado se presentaba en la casa de su ex mujer para darle el dinero y le dejaba claro que no va a dejarse manipular más, pues ha descubierto el turbio robo que acabó con la vida de quien fuera su jefa poniéndole contra las cuerdas y le pedía que no se acerque más a Begoña.