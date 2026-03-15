Avance semanal de 'Sueños de Libertad' del 16 al 20 de marzo: El chantaje de Gabriel, un despido y la encrucijada de Cloe

'Sueños de libertad' sigue su periplo de gran éxito en las sobremesas de Antena 3 tras haber cerrado febrero como su mejor mes de audiencia tras el estreno de su tercera temporada que cuenta con más de diez fichajes que han llegado para revolucionar las tramas.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo a continuación:

Avance del capítulo 519 de 'Sueños de libertad' del lunes 16 de marzo

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Luz se reencuentra con su padre en el hospital de Madrid y recibe la confirmación de que padece polio, una enfermedad mortal. Aunque la doctora no está dispuesta a tirar la toalla y promete encontrar una solución. Después de hablar con Miguel Salazar, el joven con su poco tacto le confirma que su padre no sobrevivirá.

Mientras, Carmen se muestra muy afectada tras su discusión con Claudia y decide abrirse con Manuela. Tras su charla, el ama de llaves no duda en recriminar a Tasio por no prestar más atención a su mujer y perder el tiempo en sus coqueteos con Paula. Después, Tasio habla con Paula para decirle que lo de su beso fue un error dejándola completamente rota.

En la fábrica, Pablo y Nieves terminan arreglando sus rencillas justo cuando Gabriel consigue unas fotos muy comprometedoras de Salazar con Maribel que ponen en riesgo el futuro de su socio. Y en la cantina, Salva accede a ir al cine con Claudia aunque le deja claro que solo quiere ser su amigo. Otra que también decide ser clara es Cloe que rompe con Marta definitivamente tras saber que sigue enamorada de Fina.

Por su parte, Andrés recibe una carta con buenas noticias: le han concedido la nulidad matrimonial. No obstante, la noticia le deja en shock y termina refugiándose en el alcohol y al verle solo, Valentina se ofrece para ser su paño de lágrimas. Asimismo, Digna propone relanzar el perfume Flor Divina para celebrar su aniversario pero cuando ella y Andrés se lo presentan a Gabriel, el abogado lo rechaza de inmediato.

Paralelamente, Gabriel muestra su malestar a Begoña por permitir que Antonia (Beatriz) entre a colaborar en la casa cuna mientras la mujer pone al corriente a Álvaro de sus planes para seguir extorsionando a Gabriel. Finalmente, el abogado se presenta en la casa de su ex mujer para darle el dinero y le deja claro que no va a dejarse manipular más, pues ha descubierto el turbio robo que acabó con la vida de quien fuera su jefa poniéndole contra las cuerdas y le pide que no se acerque más a Begoña.

Avance del capítulo 520 de 'Sueños de libertad' del martes 17 de marzo

Luz y Digna en 'Sueños de libertad'

Andrés sigue completamente abatido tras recibir la nulidad matrimonial y Damián trata de que su hijo vea lo positivo de que María ya esté fuera de sus vidas aunque para Andrés nada tiene sentido mientras no pueda estar con Begoña, la mujer que ama, atada a un nuevo matrimonio con su peor pesadilla. Por su parte, Digna trata de convencer a Cloe de que retome su relación con Marta pero ella tiene miedo a seguir sufriendo.

Beatriz pone a Álvaro al corriente de la amenaza de Gabriel con respecto a la muerte de doña Úrsula. Por ahora, el único que está en busca y captura por su fallecimiento es él así que para evitar problemas llegan a la conclusión de que lo mejor es que no les relacionen ni les vean juntos. Después, Álvaro no duda en quitarle más dinero de lo que le pide a su pareja.

En casa de los Salazar, Pablo habla con su hijo sobre el trastorno autista que dicen que tiene y trata de mostrarse mucho más comprensivo con Miguel. Mientras, Carmen comparte con Tasio sus preocupaciones por no haberse puesto de parte de las trabajadoras en el tema de los sueldos y tras ello, él le promete ayudarle para luchar por conseguirlo. Paralelamente, Paula le confiesa a Manuela que su historia con Tasio se ha acabado para siempre.

Luz se muestra rota ante Digna por la enfermedad mortal de su padre y la mujer no duda en proponerle que se desplace con su padre a la casa de los De La Reina para poder estar más arropado en sus últimos días. Y Begoña queda con Beatriz en la cantina para hablar junto a Claudia de su colaboración con la casa cuna para la que necesita referencias de sus antiguos trabajos. Después, Claudia también se reconcilia con Carmen.

Beatriz vuelve a pedirle ayuda a Gabriel. Asimismo, el abogado estalla de indignación contra Tasio cuando trata de pedir la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, algo en lo que Salazar tampoco está de acuerdo. Y finalmente, Alberto le pide a Luz que por favor le ayude a morir de forma digna.

Avance del capítulo 521 de 'Sueños de libertad' del miércoles 18 de marzo

Tasio y Damián en 'Sueños de libertad'

Beatriz cumple con su palabra y se presenta en el despacho para exigirle a Gabriel que le ayude a conseguir referencias para poder empezar a colaborar con la casa cuna. Paralelamente, Begoña acude al hospital para apoyar a Luz y la doctora le confiesa que su padre le ha pedido ayuda para morir y tiene muchas dudas sobre lo que hacer.

Carmen le pide disculpas a Tasio al ver que Gabriel se rio de él al pedir una igualdad salarial y las represalias que podría tomar pero él le deja claro que ha hecho lo que tenían que hacer. Después, Tasio le cuenta a Damián su discusión con Gabriel y él le aconseja que no caiga en sus provocaciones. Y Eduardo trata de que Paula reconsidere su relación con Ángel al hacerle pensar en los motivos por los que se enamoró de él y le anima a llevarle un día.

Tras su charla con Digna, Cloe le confiesa a Marta su intención de retomar su relación e intentarlo de nuevo y le da una nueva oportunidad a pesar de que teme de que el amor por Fina siga muy presente en su amada. En la cantina, Salva se lleva una sorpresa muy desagradable al reencontrarse con Gregorio, quien fuera su compañero de celda en la prisión. Y en la fábrica, Mabel pone al corriente a Claudia del trastorno de Miguel después de que ella se interese por lo que significa ese diagnóstico.

Luz le pide Nieves que hable con el doctor Giralt, que fue acusado de practicar la eutanasia pero la mujer de Salazar se niega por miedo a perjudicar al médico y la doctora Borrell le termina confesando su pasado para demostrarle que es de fiar. Y Marisol no duda en ir en busca de Pablo para pedirle explicaciones de por qué no ha vuelto a ponerse en contacto con ella tras pasar una noche juntos.

Digna y Marta deciden unirse para luchar por tratar de volver a sacar al mercado Flor Divina aunque sea a las espaldas de Gabriel. Mientras, Andrés le cuenta a Begoña que ya ha recibido la nulidad matrimonial. Por último, Gabriel no duda en chantajear a Pablo con las fotos que tiene de él con Marisol para que lo apoye y expulsen a Tasio de la empresa.

Avance del capítulo 522 de 'Sueños de libertad' del jueves 19 de marzo

Pablo Salazar y Marisol en 'Sueños de libertad'

Pablo Salazar trata de convencer a Gabriel de que despedir a Tasio sería un grave error pero el abogado no está por la labor de permitir que su primo siga en la fábrica y para ello sigue utilizando las comprometedoras fotos de su socio con su amante. Si no quiere que se las entregue a su mujer le pide que se deje de aliar con sus enemigos.

Luz se desahoga con Begoña sobre la dramática situación que vive con su padre y le confiesa que está empezando a plantearse ayudarle a morir para poner fin a su sufrimiento. Mientras, Nieves recibe la visita sorpresa de Mabel para intentar pasar más tiempo con ella ahora que ambas han decidido apoyar a Miguel con su trastorno. Y después, la enfermera trata de saber la opinión de su hijo sobre la eutanasia.

Pablo Salazar le aconseja a Tasio que se mantenga alejado de Gabriel un tiempo. Paralelamente, el abogado cumple con su palabra y le entrega a Beatriz las referencias que necesita para colaborar en la casa cuna a cambio de que no trame nada oculto con Begoña y se mantenga lejos de ella. Posteriormente, Pablo queda con Marisol para romper definitivamente con ella y le confiesa que Gabriel les ha descubierto y está amenazándole.

Valentina le propone a Cloe acudir a una exposición pero su amiga rechaza su propuesta porque ya tiene un plan con Marta. Y tras descubrir que la dependienta no tiene con quién acudir, Andrés le propone ir juntos. Mientras, Digna y Marta organizan una entrevista con el periódico para hablar del aniversario de Flor Divina.

En la cantina, Salva descubre a Álvaro haciendo negocios sospechosos con otro hombre y empieza a desconfiar de él llamándole la atención. Posteriormente, el cantinero deja desolada a Claudia al cancelar su cita para ir al cine para poder reunirse con Gregorio y saber por qué ha ido a Toledo. Y finalmente, Pablo se encuentra a Gabriel en su casa hablando con Nieves en un gesto para dejarle claro que puede acabar con su matrimonio.

Avance del capítulo 523 de 'Sueños de libertad' del viernes 20 de marzo

Cloe y Marta en 'Sueños de libertad'

Pablo no duda en pedirle a Gabriel que deje a su mujer en paz y no vuelva a acercarse a ella y él insiste en que le ayude a despedir a Tasio. Asimismo, el abogado lee el reportaje de Digna en el periódico hablando del aniversario de Flor Divina y estalla contra ella por haber actuado a sus espaldas.

Beatriz sigue moviendo sus fichas para lograr sus objetivos y se cita con Begoña y Claudia para presentarles las referencias para poder empezar a colaborar en la casa cuna mientras le deja claro a Álvaro que va a quitarle todo el dinero que pueda a su marido. Mientras, Andrés y Valentina siguen compartiendo momentos juntos hasta que ella descubre que él era militar y huye despavorida al acordarse de su ex, Rodrigo y todo lo que le hizo.

Cloe y Marta disfrutan del picnic que han montado para celebrar su reconciliación. Pero toda la felicidad se trunca cuando de nuevo los recuerdos de Fina vuelven a la cabeza de Marta provocando que Cloe se marche y tome una decisión sobre su relación.

Luz sigue muy preocupada por la delicada situación de su padre porque cada vez le cuesta más respirar. Mientras, Nieves da el paso y le cuenta toda la verdad de lo que pasó con el doctor Giralt y le confiesa que en el pasado ayudó al médico a poner fin al sufrimiento de un paciente que sufría una enfermedad degenerativa.

Tasio le cuenta a Damián las amenazas que ha recibido de Gabriel y le anuncia que le va a despedir pero el patriarca le dice que Salazar no lo permitirá. Pero después, Pablo pone al corriente al De La Reina del chantaje que le hace su sobrino y le comunica que apoyará la decisión de despedir a Tasio para evitar que sus escarceos con Marisol salgan a la luz.