Avance del capítulo 519 de 'Sueños de Libertad' del lunes 16 de marzo: Se confirma una muerte inminente

'Sueños de libertad' sigue su periplo de gran éxito en las sobremesas de Antena 3 tras haber cerrado febrero como su mejor mes de audiencia tras el estreno de su tercera temporada que cuenta con más de diez fichajes que han llegado para revolucionar las tramas.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Luz se reencuentra con su padre en el hospital de Madrid y recibe la confirmación de que padece polio, una enfermedad mortal. Aunque la doctora no está dispuesta a tirar la toalla y promete encontrar una solución. Después de hablar con Miguel Salazar, el joven con su poco tacto le confirma que su padre no sobrevivirá.

Mientras, Carmen se muestra muy afectada tras su discusión con Claudia y decide abrirse con Manuela. Tras su charla, el ama de llaves no duda en recriminar a Tasio por no prestar más atención a su mujer y perder el tiempo en sus coqueteos con Paula. Después, Tasio habla con Paula para decirle que lo de su beso fue un error dejándola completamente rota.

En la fábrica, Pablo y Nieves terminan arreglando sus rencillas justo cuando Gabriel consigue unas fotos muy comprometedoras de Salazar con Maribel que ponen en riesgo el futuro de su socio. Y en la cantina, Salva accede a ir al cine con Claudia aunque le deja claro que solo quiere ser su amigo. Otra que también decide ser clara es Cloe que rompe con Marta definitivamente tras saber que sigue enamorada de Fina.

Por su parte, Andrés recibe una carta con buenas noticias: le han concedido la nulidad matrimonial. No obstante, la noticia le deja en shock y termina refugiándose en el alcohol y al verle solo, Valentina se ofrece para ser su paño de lágrimas. Asimismo, Digna propone relanzar el perfume Flor Divina para celebrar su aniversario pero cuando ella y Andrés se lo presentan a Gabriel, el abogado lo rechaza de inmediato.

Paralelamente, Gabriel muestra su malestar a Begoña por permitir que Antonia (Beatriz) entre a colaborar en la casa cuna mientras la mujer pone al corriente a Álvaro de sus planes para seguir extorsionando a Gabriel. Finalmente, el abogado se presenta en la casa de su ex mujer para darle el dinero y le deja claro que no va a dejarse manipular más, pues ha descubierto el turbio robo que acabó con la vida de quien fuera su jefa poniéndole contra las cuerdas y le pide que no se acerque más a Begoña.

Imagen del capítulo 519 de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia se enfrentaba con Carmen y le acusaba de haber cambiado desde que vive en casa de los De La Reina y que ya no se implica en los problemas de los trabajadores como antes por miedo a su familia política.

Descubrir que Miguel puede padecer autismo seguía provocando fricciones en la familia Salazar pues Pablo se negaba a reconocer lo que le pasa a su hijo y no piensa en ponerse de su parte ni de la de la doctora Borrell. No obstante, los problemas de Miguel parece que ayudaban a la reconciliación de Nieves con Mabel pues ambas están dispuestas a estar del lado del joven.

Digna intentaba arreglar el malestar de Julia por no haberle invitado a su boda y Begoña y Andrés trataban de reconducir su relación. Y tras verles juntos, Begoña intentaba aclararle lo sucedido a Eduardo para evitar problemas con su marido. Por su parte, Cloe le dejaba claro a Marta que no piensa ser su paño de lágrimas tras darse cuenta de que sigue enamorada de Fina.

Luz seguía muy preocupada por la desaparición de su padre tras saber que estaba muy enfermo y recibía una noticia devastadora sobre la enfermedad de su padre y decidía marcharse inmediatamente a Madrid. Y tras una fuerte discusión con Nieves a raíz de los problemas de Miguel, Pablo acudía a Marisol y ambos terminaban pasando una noche de pasión.

Begoña conseguía celebrar el acto benéfico en casa de Gabriel pero la normalidad se truncaba con la aparición de Beatriz, que ponía en riesgo su celebración poniendo en jaque a Gabriel, que se quedaba completamente descolocado al verla. La mujer además aprovechaba para postularse como colaboradora de la casa cuna y volvía a exigirle más dinero a cambio de su silencio.