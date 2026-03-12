Avance del capítulo 518 de 'Sueños de Libertad' del viernes 13 de marzo: Una marcha y la extorsión de Beatriz

'Sueños de libertad' sigue su periplo de gran éxito en las sobremesas de Antena 3 tras haber cerrado febrero como su mejor mes de audiencia tras el estreno de su tercera temporada que cuenta con más de diez fichajes que han llegado para revolucionar las tramas.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia se enfrenta con Carmen y le acusa de haber cambiado desde que vive en casa de los De La Reina y que ya no se implica en los problemas de los trabajadores como antes por miedo a su familia política.

Descubrir que Miguel puede padecer autismo sigue provocando fricciones en la familia Salazar pues Pablo se niega a reconocer lo que le pasa a su hijo y no piensa en ponerse de su parte ni de la de la doctora Borrell. No obstante, los problemas de Miguel parece que ayudan a la reconciliación de Nieves con Mabel pues ambas están dispuestas a estar del lado del joven.

Digna intenta arreglar el malestar de Julia por no haberle invitado a su boda y Begoña y Andrés tratan de reconducir su relación. Y tras verles juntos, Begoña intenta aclararle lo sucedido a Eduardo para evitar problemas con su marido. Por su parte, Cloe le deja claro a Marta que no piensa ser su paño de lágrimas tras darse cuenta de que sigue enamorada de Fina.

Luz sigue muy preocupada por la desaparición de su padre tras saber que estaba muy enfermo y recibe una noticia devastadora sobre la enfermedad de su padre y decide marcharse inmediatamente a Madrid. Y tras una fuerte discusión con Nieves a raíz de los problemas de Miguel, Pablo acude a Marisol y ambos terminan pasando una noche de pasión.

Begoña consigue celebrar el acto benéfico en casa de Gabriel pero la normalidad se trunca con la aparición de Beatriz, que pone en riesgo su celebración, poniendo en jaque a Gabriel, que se queda completamente descolocado al verla. La mujer además aprovecha para postularse como colaboradora de la casa cuna y vuelve a exigirle más dinero a cambio de su silencio.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián y Digna regresaban a casa como recién casados sin saber que les estaban esperando Andrés, Marta, Tasio y Carmen con una sorpresa para poder celebrar su boda. Por si fuera poco, Luis llamaba a su madre para felicitarle por la buena noticia y unirse en la distancia a la celebración familiar. Quién sigue muy dolida con la noticia es Julia al sentir que no han contado con ella y cuando Gabriel lo descubría cargaba contra su tío y su mujer provocando que Begoña saliera en su defensa.

Por su parte, Salva y Claudia regresaban a la cantina tras pasar una tarde de paseo por Toledo llena de anécdotas y con gran complicidad entre ambos. Mientras, Luz se enteraba por un compañero de barco de su padre que ha desaparecido después de haber llegado muy enfermo al puerto y se ponía manos a la obra para tratar de localizarlo.

Tras hablar con su hermana, Miguel optaba por conversar con sus padres y contarles que cree que tiene autismo. Nieves se mostraba abierta a comprender lo que le pasa a su hijo pero su padre reaccionaba de forma diferente pues se niega a aceptar que su hijo pueda tener una enfermedad mental. Después, ambos acudían al dispensario para hablar con Luz y Pablo arremetía duramente contra la doctora.

Manuela no dudaba en encararse con Paula por su desliz con Tasio y terminaba descubriendo que la doncella está ilusionada y posiblemente enamorada del De La Reina. Después, optaba por reprender duramente a Tasio y le enfrentaba para que no cometa con ella lo mismo que ya hizo con Claudia en el pasado.

Marta le confesaba a Cloe que no para de recordar su boda con Pelayo y lo mal que lo pasó aquel día y que no puede dejar de pensar en Fina. Y por último, Álvaro le revelaba a Beatriz lo que ha escuchado sobre Gabriel en la cantina y la celebración de la casa cuna y todo el dinero del que dispone. Tras ello, la mujer decidía presentarse en el acto benéfico.