En el último capítulo de 'La Promesa' de la semana (806), que RTVE emitirá este miércoles 1 de abril, Curro intenta impedir que Vera sea descubierta por su padre, el duque de Carril, que visitará La Promesa. ¿Lo conseguirá?

Por su lado, María Fernández, tras discutir con Carlo por haber pedido una casa a Manuel a sus espaldas, rompe públicamente su relación. Lo hace con Petra, Simona y Candela como testigos, afirmando que criarán a su hijo por separado.

Alonso se arrepiente y decide apoyar plenamente a Curro en su reclamo nobiliario, comprometiéndose a firmar conjuntamente la petición al rey. Sin embargo, cuando Curro comparte la noticia con Ángela, ella se muestra pesimista sobre los plazos, generando un nuevo conflicto. Leocadia, sorprendentemente, apoya a Curro.

Mientras tanto, Martina recibe elogios por su entrevista sobre el refugio, pero le preocupa la demora del Patronato hasta que, por fin, llega la esperada carta: ¿cuál será el contenido?

*El jueves 2 y el viernes 3 de abril no habrá capítulos de 'La Promesa' por el festivo de Semana Santa.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (805)

En el capítulo 805 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha ofrecido este martes 31 de marzo, Martina, Adriano y Jacobo han leído con avidez la crónica sobre el refugio: ¡Es positiva! Martina ha sido elogiada por su esfuerzo en conseguir fondos para los más necesitados y esto ha generado celos en Jacobo.

Mientras, Curro ha discutido con Ángela, una vez más, sobre su título nobiliario. Le ha prometido que va a agilizar el proceso todo lo posible. Finalmente, ha decidido enviar la carta al rey sin la firma de su padre y así se lo ha hecho saber a él.

Por su parte, Pía y Samuel ha hablado sobre las constantes discusiones entre María y Carlo. A pesar de ello, han determinado no intervenir: que se arreglen solos. Y Julieta les ha contado a Martina y Ángela la intención de Ciro de invertir su dote en negocios propuestos por el Duque de Carril. Ángela le ha advertido que, legalmente, no puede impedirlo.

En paralelo, Ricardo le ha explicado a Pía la verdad sobre la entrada del ‘As de Copas’: él no mató a Ana, fue allí para investigar. Pía, aunque le cree, no se ha sentido del todo convencida con la explicación.

Vera ha estado a punto de encontrarse cara a cara con su padre, que regresa a La Promesa. ¿Conseguirá evitarlo? María, por su parte, ha tomado una drástica decisión: romper con Carlo. Siempre será el padre de su hijo, pero no lo quiere como pareja.