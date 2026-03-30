En el avance de 'La Promesa' del capítulo 805, que La 1 de RTVE ofrecerá este martes 31 de marzo, Martina, Adriano y Jacobo leen con avidez la crónica sobre el refugio: ¡Es positiva! Martina es elogiada por su esfuerzo en conseguir fondos para los más necesitados y esto genera celos en Jacobo.

Mientras, Curro discute con Ángela, una vez más, sobre su título nobiliario. Le promete que va a agilizar el proceso todo lo posible. Finalmente, decide enviar la carta al rey sin la firma de su padre y así se lo hace saber a él.

Por su parte, Pía y Samuel hablan sobre las constantes discusiones entre María y Carlo. A pesar de ello, deciden no intervenir: que se arreglen solos. Y Julieta les cuenta a Martina y Ángela la intención de Ciro de invertir su dote en negocios propuestos por el Duque de Carril. Ángela le advierte que, legalmente, no puede impedirlo.

En paralelo, Ricardo le explica a Pía la verdad sobre la entrada del ‘As de Copas’: él no mató a Ana, fue allí para investigar. Pía, aunque le cree, no se siente del todo convencida con la explicación.

Vera está a punto de encontrarse cara a cara con su padre, que regresa a La Promesa. ¿Conseguirá evitarlo? María, por su parte, toma una drástica decisión: romper con Carlo. Siempre será el padre de su hijo, pero no lo quiere como pareja.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (804)

El 804 de 'La Promesa' emitido este lunes, 30 de marzo, ha estado marcado por la discusión acalorada de María Fernández y Carlo sobre la casa que Manuel les ha ofrecido. Cristóbal los ha reprendido por discutir a voces. María ha seguido con molestias en el vientre, pero Pía la ha tranquilizado: son solo dolores por el embarazo.

Manuel y Julieta han regresado de una reunión de negocios con el Duque de Carril. Él está contento con lo que ha oído. Julieta, sin embargo, desconfía y se muestra escéptica sobre las inversiones. Martina ha recibido una invitación de la Duquesa de Alba y Montenegro a un baile en Madrid.

Ángela le ha pedido a Curro que olvide la búsqueda del título nobiliario de su abuelo, cree que su amor es lo más importante y quiere casarse de inmediato. Curro, en cambio, ha insistido en la necesidad del título para asegurar un futuro para ambos y sus futuros hijos.

La distancia entre Pía y Ricardo cada día es mayor, por lo que las cocineras han empezado a sospechar de que Pellicer tiene una nueva relación. Adriano ha llegado con el periódico 'La Voz Sureña', donde se ha publicado la crónica sobre el refugio: ¿será positiva?