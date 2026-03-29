'La Promesa', avance semanal del 30 de marzo al 3 de abril con un gran recorte de capítulos y un peligroso regreso

'La Promesa' arrancará este lunes 30 de marzo con un capítulo 804 marcado por la discusión acalorada de María Fernández y Carlo sobre la casa que Manuel les ha ofrecido. Cristóbal los reprende por discutir a voces. María sigue con molestias en el vientre, pero Pía la tranquiliza: son solo dolores por el embarazo.

Manuel y Julieta regresan de una reunión de negocios con el Duque de Carril. Él está contento con lo que ha oído. Julieta, sin embargo, desconfía y se muestra escéptica sobre las inversiones. Martina recibe una invitación de la Duquesa de Alba y Montenegro a un baile en Madrid.

Ángela le pide a Curro que olvide la búsqueda del título nobiliario de su abuelo, cree que su amor es lo más importante y ¡quiere casarse de inmediato! Curro, sin embargo, insiste en la necesidad del título para asegurar un futuro para ambos y sus futuros hijos.

La distancia entre Pía y Ricardo cada día es mayor por lo que las cocineras sospechan que Pellicer tiene una nueva relación. Adriano llega con el periódico “La Voz Sureña”, donde se ha publicado la crónica sobre el refugio: ¿será positiva?

Avance de 'La Promesa' capítulo 805 - Martes 31 de marzo

Martina, Adriano y Jacobo leen con avidez la crónica sobre el refugio: ¡Es positiva! Martina es elogiada por su esfuerzo en conseguir fondos para los más necesitados y esto genera celos en Jacobo. Curro discute con Ángela, una vez más, sobre su título nobiliario. Le promete que va a agilizar el proceso todo lo posible. Finalmente, decide enviar la carta al rey sin la firma de su padre y así se lo hace saber a él.

Pía y Samuel hablan sobre las constantes discusiones entre María y Carlo. A pesar de ello, deciden no intervenir: que se arreglen solos. Julieta les cuenta a Martina y Ángela la intención de Ciro de invertir su dote en negocios propuestos por el Duque de Carril. Ángela le advierte que, legalmente, no puede impedirlo.

Ricardo le explica a Pía la verdad sobre la entrada del ‘As de Copas’: él no mató a Ana, fue allí para investigar. Pía, aunque le cree, no se siente del todo convencida... ¡Vera está a punto de encontrarse cara a cara con su padre! ¿Conseguirá evitarlo? María, por su parte, toma una drástica decisión: romper con Carlo. Siempre será el padre de su hijo, pero no lo quiere como pareja.

Avance de 'La Promesa' capítulo 806 - Miércoles 1 de abril

Curro intenta impedir que Vera sea descubierta por su padre, el duque de Carril, quien visita La Promesa. ¿Lo conseguirá? María Fernández, tras discutir con Carlo por haber pedido una casa a Manuel a sus espaldas, rompe públicamente su relación. Lo hace con Petra, Simona y Candela como testigos, afirmando que criarán a su hijo por separado.

Alonso se arrepiente y decide apoyar plenamente a Curro en su reclamo nobiliario, comprometiéndose a firmar conjuntamente la petición al rey. Sin embargo, cuando Curro comparte la noticia con Ángela, ella se muestra pesimista sobre los plazos, generando un nuevo conflicto. Leocadia, sorprendentemente, apoya a Curro. Martina recibe elogios por su entrevista sobre el refugio, pero le preocupa la demora del Patronato hasta que, por fin, llega la esperada carta: ¿qué dirá?

*El jueves 2 y el viernes 3 de abril no habrá capítulos de 'La Promesa' por el festivo de Semana Santa