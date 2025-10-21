El significativo gesto de Chenoa con Leire Martínez tras el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

'OT 2025' ha querido brindar todo su apoyo a Leire Martínez, una de las miembros del jurado, en una semana en la que ha vuelto a estar en el ojo del huracán, y no por gusto. El pasado miércoles, La Oreja de Van Gogh anunciaba el regreso de la banda con Amaia Montero como vocalista, justo un año después de que Leire abandonara el grupo.

Por tal motivo, a modo de apoyo con la cantante, Noemí Galera otorgó a los concursantes como canción grupal 'Mi nombre', actuación que interpretarían junto a la propia Leire Martínez sobre el escenario del programa este lunes, 20 de octubre. Aunque sin querer entrar en detalles, la directora de la Academia advirtió a sus alumnos: "Es una semana en la que hay que darle muchísimo cariñito a Leire. Desde aquí, Leire, te queremos".

La actuación fue muy aplaudida por el público. Tal y como les pidió Noemí, los participantes se han mostrado muy cariñosos con la miembro del jurado, a la que incluso hicieron pasillo para que ella pasase por el centro. Una vez que el tema ha acabado, con un final apoteósico, ha sido Chenoa, presentadora del formato, la que ha querido enviar unas bonitas palabras a la cantante.

Ha sido un regalazo, gracias por este momento que recordaré siempre 🥹❤️ #OTGala5 pic.twitter.com/3aUGNNjVi2 — Leire Martínez (@LeireMo) October 20, 2025

Las elocuentes palabras de Chenoa a Leire Martínez en 'OT 2025'

"Leire te voy a decir una cosa, aquí ya eras una eminencia pero hoy te has coronado como la reina que eres. Muchas gracias por este regalo", le decía la conductora de 'OT 2025', mostrándole así todo su apoyo en estos difíciles momentos. Y es que, este mismo lunes, se han puesto a la venta las entradas para la gira de conciertos de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero al frente.

Ante las palabras de Chenoa, Leire Martínez se ha mostrado muy emocionada. Y también muy agradecida con el cariño de los concursantes: "Gracias, es que necesitaba un abracito que son maravillosos. Solo les he pedido que se regalen ellos mismos el disfrutar de la gala de principio a fin porque se lo merecen".

Ya el pasado martes, cuando Noemí Galera y Manu Guix hicieron el reparto de temas para la próxima gala, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh se mostró muy emocionada al ver el detallazo que habían tenido con ella. "Madre mía cómo va a sonar esto, estoy super emocionada. Gracias", escribía la cantante vasca al compartir los primeros ensayos de los concursantes de 'OT 2025'.