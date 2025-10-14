'OT 2025': Conoce el reparto de temas de la gala 5 del lunes 20 de octubre con homenaje a Leire Martínez

Después de la gala 4 en la que el nivel no termina de despegar como debería, los concursantes de 'OT 2025' afrontan su quinta semana dentro de la academia con los temas que interpretarán en la Gala 5 del próximo lunes 20 de octubre.

La maquinaria de 'OT 2025' sigue en marcha pues se va a cumplir un mes desde el estreno y la próxima semana diremos adiós al cuarto expulsado de la edición. Esta semana, las nominadas son Lucía Casany y Judit después de que los profesores salvaran a María Cruz y Crespo por sus compañeros.

Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix se han encargado de entregar los temas que se cantarán en la próxima gala y en la que el objetivo es seguir creciendo de nivel después de un repaso de gala en el que se ha vivido una auténtica catarsis con varios concursantes llorando.

Y esta semana en la que previsiblemente se va a anunciar el regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, 'OT 2025' ha querido rendir un homenaje a su ex vocalista aprovechando que forma parte del jurado. Así, los concursantes abrirán la gala 5 cantando todos juntos "Mi nombre" de Leire Martínez junto a la propia cantante. "Es una semana en la que hay que darle mucho cariñito a Leire, por cosas. Pero, desde aquí, Leire Martínez, te queremos", aseveraba Noemí Galera al revelar que la primera canción de la guipuzcoana en solitario será el número de apertura de la próxima gala.

Después, las dos nominadas de esta semana han apostado por cantar dos canciones en español. Por un lado, Judit ha escogido "Ciudad de papel" de Malú mientras que Lucía Casany interpretará "Creo en mi" de Natalia Jiménez, que volverá a ser protagonista por segunda semana consecutiva.

Este es el repertorio de temas para la Gala 5 de 'OT 2025':

GRUPAL con Leire Martínez - "MI NOMBRE" (LEIRE MARTÍNEZ)

LUCÍA CASANY - "CREO EN MI" (NATALIA JIMÉNEZ)

JUDIT - "CIUDAD DE PAPEL" (MALÚ)

TEYOU - "PAPAOUTAI" (STROMAE)

GUILLE TOLEDANO Y MAX - "I WAS BORN TO LOVE YOU" (FREDDIE MERCURY)

CRESPO Y CLAUDIA ARENAS - "NADA VALGO SIN TU AMOR" (JUANES)

MARÍA CRUZ Y OLIVIA - "YES, AND" (ARIANA GRANDE)

GUILLO RIST Y TINHO - "I WANNA BE YOUR SLAVE" (MANESKIN)

CRISTINA Y LAURA MUÑOZ - "LA MALA COSTUMBRE" (PASTORA SOLER)