Encuesta: ¿Quién quieres que sea la concursante salvada de 'OT 2025': Lucía Casany o Judit?

'OT 2025' encauza su cuarta semana dentro de la academia con la emisión de la Gala 4 en Prime Video. El talent presentado por Chenoa sigue su curso y este lunes hemos vivido la tercera expulsión de la edición con un nuevo duelo bastante reñido entre Carlos y Laura Muñoz.

La gala 4 de 'OT 2025' arrancaba por todo lo alto con los 14 concursantes cantando "Sin miedo" de Rosana. Después llegaba el turno de los dos nominados, Carlos y Laura antes de ver el resto de actuaciones con nuevos duetos del resto de concursantes.

Después de las actuaciones y de la expulsión de Carlos llegaba el momento de conocer quién se iba a convertir en el cuarto favorito de 'OT 2025' tras Cristina, Guille y Lucía. Y para ello entraba Miriam Rodríguez, la presentadora de 'Conexión OT', al plató con el resultado. Los tres concursantes más votados por la audiencia a través de la app oficial eran Olivia, Teyou y Crespo. Y de los tres el más votado con el 22,7% de los votos y que se salvaba de la nominación y cruzaba la pasarela es TEYOU.

Con un 22,7 % de los votos, habéis decidido que 💙 LA FAVORITA DE LA SEMANA 💙 sea ✨Téyou✨



Y tras conocer el favorito de la audiencia era el turno del jurado formado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo. Los cuatro decidían quienes cruzaban la pasarela y qué cuatro concursantes se quedaban en duda como nominados.

El primero en ser nominado por el jurado ha sido Crespo por parte de Abraham Mateo, que pese a que ha vuelto a decirle lo mucho que le gusta y lo mucho que puede dar fuera de la academia, consideraban que los nervios le habían jugado una mala pasada. Después era Cris Regatero la que nominaba a María Cruz porque consideran que aunque trabaja mucho no terminan de verlo reflejado en su resultado. Otra en quedarse en duda era Judit porque según Leire Martínez la han visto bloqueada y muy metida para dentro. Por último, Guille Milkyway anunciaba a Lucía que era la cuarta nominada de la semana porque no había sido su mejor pase.

Tras las nominaciones del jurado de 'OT 2025' llegaba el momento de que los profesores tomaran una decisión y Noemí Galera como directora de la academia era la encargada de anunciar que era la noche en la que más habían discutido entre ellos y que finalmente decidían salvar de la nominación a María Cruz por su evolución, su generosidad y trabajo en equipo.

Justo después, eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos:

María - Crespo

Max - Lucía

Claudia - Crespo

Guillo - Crespo

Guille Toledano - Lucía

Tinho - Lucía

Cristina - Judit

Olivia - Crespo

Laura - Judit

Teyou - Crespo

De este modo, el concursante salvado por los concursantes era Crespo al obtener cinco votos frente a los tres que tenía Lucía y los dos que recibía Judit por parte de sus compañeros. Y con ello, las dos nominadas de 'OT 2025' esta semana son Lucía Casany y Judit. Ambas se jugarán la expulsión la semana que viene en la Gala 5 del talent musical.

