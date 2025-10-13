Mar de lágrimas en 'OT 2025' con lo sucedido en la tercera expulsión entre Carlos y Laura Muñoz

Después de las expulsiones de Iván Rojo y Salma de Diego, 'OT 2025' se ha enfrentado este lunes a una nueva expulsión de infarto pues las cosas entre Carlos de los Reyes y Laura Muñoz han estado bastante reñidas como ya sucediera la semana pasada.

Y es que parece que lo visto en la primera semana con Iván Rojo es difícil de que vuelva a suceder. Es cierto que en redes ha habido mucho movimiento entre los que han cuestionado que Laura Muñoz no podía seguir en la academia pues solo sabe gritar cuando canta y otros que consideraban que un vozarrón como el suyo no podía irse en la tercera semana.

Para tratar de mantenerse una semana más dentro de la academia de 'OT 2025', Carlos ha cantado uno de los temas más reconocidos de La Quinta Estación, "Que te quería", que ya cantó Miriam Rodríguez en 'OT 2017'. Por su parte, Laura Muñoz ha versionado el célebre "I Surrender" de Céline Dion.

Como cada semana, la audiencia pudo votar para salvar a su nominado favorito a través de la App. Y después de las actuaciones de ambos nominados, Chenoa informaba de que se abría el voto extra para que el público pudiera volver a salvar a su favorito.

Después de todas las actuaciones de sus compañeros, llegaba el momento más triste de la noche. Finalmente, Chenoa anunciaba que la concursante salvada era Laura Muñoz con un 59,3% frente al 40,7%, que hacía que Carlos se convirtiera en el tercer concursante expulsado de 'OT 2025'.

Nada más saber el resultado, Laura Muñoz se ponía a llorar por tener que despedirse de su gran amigo dentro de la academia. "No sé que voy a hacer ahora sin él", aseveraba la pamplonica mientras el resto de compañeros también se echaban a llorar como Judit