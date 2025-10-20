A Malú le preguntan por el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y su respuesta puede que te sorprenda

Las reacciones al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh no dejan de producirse. La última en pronunciarse al respecto ha sido Malú, con quien la cantante vasca protagonizó un rifirrafe en el pasado a través de las redes sociales. Un enfrentamiento que, para la ex de Albert Rivera ya es agua pasada.

Este fin de semana, Malú ha acudido al concierto organizado por Cada 100 'Por Ellas', a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Allí ha sido preguntada por la vuelta de Amaia Montero a la banda con la que saltó a la fama, hace 30 años, y ha contestado muy diplomáticamente, sin quererse posicionar del lado de Amaia ni del de Leire Martínez.

"A mí me parecen dos pedazos de artistas las dos", reconocía la hija de Pepe de Lucía antes las cámaras de Europa Press. No solo esto sino que, además, confesaba: "Me encanta tanto Leire como Amaia. Me parecen dos artistazas que estén donde estén, dentro o fuera, van a seguir siendo grandiosas, siempre, son grandes ellas dos".

Malú zanja su histórico enfrentamiento con Amaia Montero

Además, no descartaba cantar con ellas en un futuro: "A mí siempre me ha encantado, me encantaría, pues también, claro. ¿Por qué no?". Con estas palabras Malú deja claro que lo que pasara en el pasado con Amaia Montero es eso, pasado. Y que en estos momentos no tiene ningún problema con su compañera de profesión.

En ese mismo concierto se encontraba también la exvocalista de La Oreja de Van Gogh quien, al ser preguntada por el tema, también se mostraba muy diplomática: "Todo lo que ellos decidan me parecerá bien". "Yo en abril hablé de lo que hablé con mi nombre y dejé muy claro que para mí el capítulo se cerraba ahí y así es", añadía Leire Martínez ante los micrófonos de Europa Press. Además, reconocía estar "super centrada. Quiero cerrar el disco que estoy acabándolo para que salga en febrero".

Fue la pasada semana cuando La Oreja de Van Gogh confirmaba lo que era un secreto a voces, el regreso de Amaia Montero. La banda realizará una gira de conciertos la próxima primavera para celebrar las tres décadas del grupo. Eso sí, lo harán sin uno de sus miembros, el guitarrista Pablo Benegas. "Aunque sigue formando parte de la banda, se retirará durante una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales", recogía el comunicado con el que grupo anunció su regreso.

También compartieron en su perfil de Instagram un anticipo de uno de sus próximos temas musicales, acompañado del siguiente mensaje: "Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?".