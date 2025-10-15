Ponen en este aprieto a Gonzalo Miró al preguntarle por la vuelta de Amaia Montero y su reacción es indisimulable

Es sin duda una de las noticias más esperadas desde hace un año y por fin se ha confirmado: Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh. La cantante recupera el puesto de vocalista en la banda tras la salida de Leire Martínez hace un año. Y como era de esperar, en 'Directo al grano' han aprovechado la presencia de Gonzalo Miró para hablar del tema.

Cabe recordar que Gonzalo Miró fue pareja durante tres años de Amaia Montero entre 2009 y 2011. Y desde entonces ambos tienen una bonita amistad y cada vez que ha habido una noticia de la cantante sobre todo a raíz de su retirada por salud mental él siempre ha dado la cara por ella.

Este miércoles, nada más presentar a los tertulianos de 'Directo al grano', Marta Flich no dudaba en preguntarle a su compañero por esta noticia tan importante en el mundo de la música. "Vamos a ver la noticia del día", empezaba diciendo la presentadora. "Ábalos", contestaba Gonzalo Miró. "No, toda España está hablando de que quién vuelve. ¡Vuelve Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh!", decía todo eufórica Flich.

"¿Pero qué me narras?", contestaba con sorna el presentador. "No es la única novedad creo, creo que no", apostillaba Gonzalo Miró antes de hacer referencia a que "ha sido una sorpresa, pero Pablo Benegas, guitarrista y el fundador del grupo se aparta de esta nueva etapa".

"Así lo ha comunicado La Oreja en su vuelta para una nueva gira sin Pablo, pero con Amaia", terminaba explicando el presentador. "¿Eso tú ya lo sabías a que sí?", le repreguntaba Marta Flich. "Yo no tengo datos, yo...", contestaba Gonzalo Miró haciendo un gesto con los hombros. Y en medio del vídeo se enfocaba al presentador mientras saludaba a la cámara al ser consciente de que estaba en pantalla.

"Que increíble, estabas muy emocionado", aseveraba Marta Flich al volver del vídeo. "La piel de gallina, mira como se me ha puesto el pelo", añadía Gonzalo Miró. "Ahora vamos con las menudencias del día, ¿no?", cuestionaba el presentador al querer cambiar de tema. "Vamos con lo gordo", terminaba diciendo Marta Flich antes de pasar el asunto de Ábalos.