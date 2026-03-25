RTVE renueva el concurso 'The Floor' con Chenoa por una tercera temporada tras sus buenas audiencias

'The Floor' se ha convertido en un valor seguro de TVE para congregar espectadores en el prime time de La 1. Prueba de ello es la final de su segunda temporada emitida este martes, que congregó a 941.000 espectadores, consiguiendo un 12,5%. Ante su buen rendimiento, el formato conducido por Chenoa regresará a la cadena pública con una tercera temporada, según ha avanzado Poco Pasa TV.

Según la citada cuenta especializada, Satisfaction Iberia, la productora encargada del quiz show, ya ha iniciado el proceso de preproducción y fase de casting para la que será su tercera temporada. El concurso llegó a La 1 en abril de 2025 como otra de las tantas versiones del popular formato originario de Países Bajos, siendo este uno de los títulos televisivos más adaptados del mundo con 30 versiones internacionales.

'The Floor' ya ha comenzado su fase de preproducción y casting para su tercera temporada en TVE

Cabe recordar que durante su primera edición en TVE, 'The Floor' se alzó como el formato revelación de la temporada, convirtiéndose en un éxito en audiencias promediando un 12,3% de cuota de pantalla y 1.071.000 espectadores. Por lo que su presencia y la de Chenoa para esta nueva temporada televisiva estaba más que garantizada. Y ahora, tras cerrar con una media del 11,6% y 913.000 fieles en su segunda edición en La 1, la cadena pública blinda la continuidad del concurso.

Antes de triunfar en las noches de La 1, el popular quiz show vivió una breve etapa en Atresmedia, sumándose a la programación de Antena 3 en 2023 con Manel Fuentes como maestro de ceremonias. Sin embargo, más tarde TVE adquirió los derechos del formato para sumarlo a su oferta, recuperando el concurso con Chenoa al frente desde abril de 2025, inaugurando una etapa repleta de éxitos.