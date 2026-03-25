Geraldine se proclama ganadora de la segunda edición de 'The Floor' en RTVE tras un reñido duelo final

Después de ocho semanas, 'The Floor' ha cerrado este martes su segunda edición en TVE después de haber vivido un auténtico vaivén en su programación y de haber sido uno de los prime time que mejor le ha funcionado a La 1 en esta temporada.

Solo 13 concursantes continuaban en pie y tan solo uno se podía llevar el premio final de 100.000 euros. Roger llegaba al último programa de 'The Floor' con 72 casillas y 10.000 euros en su haber tras haber ganado el duelo final de la semana pasada. Toni Ruiz le seguía a gran distancia con 6 casillas mientras que Christian contaba con 5 casillas.

Después le seguían Víctor con cuatro casillas, Ana Belén con tres y David Naranjo y Geraldine con dos casillas. Por su parte, Ana Lupa, Raúl, Carlos, Aisatou, Carla, Toño llegaban a esta gran final de 'The Floor' sin haber jugado. De modo que tenían todavía opciones de ganar.

Geraldine, ganadora de 'The Floor' tras batir a Christian en los dos duelos finales

Tras jugarse once enfrentamientos, Christian conseguía llegar al duelo final con 98 casillas después de haber ganado varios de los enfrentamientos previos durante la noche. Y llegaba al duelo final con la casilla de Baloncestistas que heredaba de Víctor.

Mientras que Geraldine era la segunda finalista de esta edición de 'The Floor' tras haber permanecido con sus dos casillas y su categoría de Bandas sonoras de animación.

En esta edición, 'The Floor' introducía un gran giro en su mecánica. Los dos últimos jugadores en el tablero tenían que batirse, no en un único duelo, como en la temporada anterior, sino en una sucesión de duelos. Así, el mejor de tres se llevaba la victoria.

Christian elegía jugar primero con Baloncestistas y perdía el duelo. De ese modo, Geraldine podía optar a ser la ganadora con su categoría. Y finalmente, la concursante conseguía vencer en ese segundo duelo por solo un segundo convirtiéndose así en la ganadora de la segunda edición de 'The Floor' en TVE llevándose los 100.000 euros de premio.

"Este programa es un viaje impredecible que nos demuestra que todo puede cambiar en un instante", destacaba Chenoa al conocer el nombre de la ganadora después de no haber jugado hasta el duelo final.