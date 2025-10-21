Encuesta: ¿Quién quieres que sea el concursante salvado de 'OT 2025': Max o Lucía Casani?

'OT 2025' llega a su quinta semana dentro de la academia tras la emisión de la Gala 5 en Prime Video. El talent presentado por Chenoa sigue su curso y este lunes hemos vivido la cuarta expulsión de la edición con un nuevo duelo bastante reñido entre Judit y Lucía Casani.

La gala 5 de 'OT 2025' ha arrancado a lo grande con una actuación grupal en la que los concursantes han cantado junto a Leire Martínez "Mi nombre" en claro apoyo a la artista después de que se haya anunciado una gira de La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia Montero un año después de que fuera despedida del grupo.

Después llegaba el turno de las dos nominadas, Judit y Lucía Casani antes de ver el resto de actuaciones con nuevos duetos del resto de concursantes y Teyou, que como última favorita pudo cantar por primera vez en solitario después de la gala 0.

Y tras las actuaciones y la triste expulsión de Judit con solo tres décimas de diferencia con Lucía llegaba el momento de conocer quién se iba a convertir en el quinto favorito de 'OT 2025' tras Cristina, Guille, Lucía y Teyou. Y para ello entraba Miriam Rodríguez, la presentadora de 'Conexión OT', al plató con el resultado. Los tres concursantes más votados por la audiencia a través de la app oficial eran Olivia, Crespo y Guillo Rist. Y de los tres el más votado con el 22% de los votos y que se salvaba de la nominación era CRESPO pues el jurado revelaba que si no hubiera sido favorito habría sido nominado.

Y tras conocer el favorito de la audiencia era el turno del jurado formado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo. Los cuatro decidían quienes cruzaban la pasarela y qué cuatro concursantes se quedaban en duda como nominados.

La primera en ser nominada por parte de Abraham Mateo ha sido Lucía Casani porque consideraban que ha estado un poco al límite vocalmente y que le ha faltado haber cantado su tema con más garra. Tras ella, Abraham Mateo también nominaba a Cristina pues consideraban que no había sido su mejor actuación y creían que necesitaba un toque de atención. Por su parte, Guille Milkyway hablaba con Claudia Arenas y también la dejaba en duda porque creían que no ha sido su mejor noche y que cuando cantaba con Crespo ninguno ha estado al nivel necesario. Finalmente, Cris Regatero anunciaba que el cuarto nominado de la noche era Max porque a nivel técnico se le ha ido de una manera muy notoria.

Tras las nominaciones del jurado de 'OT 2025' llegaba el momento de que los profesores tomaran una decisión y Noemí Galera como directora de la academia era la encargada de anunciar que para el claustro la concursante que tenía que salvarse esta semana es Cristina.

Justo después, eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos:

Cristina - Max

Guille Toledano - Max

Olivia - Claudia

María Cruz - Max

Teyou - Claudia

Tinho - Lucía

Laura Muñoz - Claudia

Guillo Rist - Claudia

Crespo - Claudia

Con ello, la concursante salvada por sus compañeros era Claudia Arenas tras recibir 5 votos frente a los 3 que tenía Max y el único voto que tenía Lucía Casani. De esta manera, los dos concursantes nominados de esta semana son Max y Lucía Casani. Ambos se jugarán la continuidad en la academia en la gala 6 de la próxima semana.

¿Y tú quién quieres que sea el concursante salvado de esta semana: Max o Lucía Casani?